Vondráček (Svobodní): Úřední budovy mají zůstat neutrální a formální

20.12.2025 8:05 | Monitoring
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sundání ukrajinské vlajky z budovy Ministerstva vnitra

Zatímco Lubomír Metnar (ANO) sundal z budovy Ministerstva vnitra vlajku Ukrajiny, zastupitel městské části Praha 1 Pavel Čižinský (Levice/Praha Sobě) vyvěsil při zasedání zastupitelstva, den po teroristickém antisemitském útoku v australském Sydney, palestinskou vlajku.

Pavel Čižínský to alespoň neudělal natrvalo u veřejné budovy, jen na svém stole v jednacím sále. Přesto připomínám můj dlouhoodbý postoj. S výjimkou státních návštěv či jiných krátkodobých akcí patří na české veřejné a úřední budovy výhradně vlajky českého původu (tedy státní, krajské či obecní).

Vyvěšovat všemožné vlajky mohou strany a polici na svém vlastním majetku, ale úřední budovy mají zůstat neutrální a formální.

