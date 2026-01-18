Liberecký kraj chrání obce před velkou vodou

Diskuse se konala v reakci na loňské události, kdy extrémní srážky způsobily v obci bleskové záplavy vodou a bahnem z tamních polí, což v důsledku znamenalo značné poškození majetku tamních občanů. Cílem setkání bylo také diskutovat konkrétní možnosti, jak chránit obec před bahnem a záplavami, zlepšit bezpečnost obyvatel a předejít škodám na infrastruktuře v budoucnu.
„Dnes jsme se v Dalešicích sešli se zástupci obce, místními obyvateli a odborníky, abychom projednali navržená protierozní opatření, zajištění dostatečné ochrany obce před velkou vodou a s tím spojené optimální hospodaření na zemědělské půdě nad obcí. Diskutovali jsme o zkušenostech z minulých let, zejména o povodni, která Dalešice zasáhla v roce 2025, a o možnostech, jak snížit rizika v budoucnu. Liberecký kraj představil výstupy Studie protierozních opatření a odtokových poměrů ve vybrané části katastrálního území Dalešice, která navrhuje konkrétní efektivní ochranná opatření, a to zejména svodné a zasakovací průlehy, poldr či výsadbu dřevin. Kraj si studii objednal u Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. „Jednání poskytlo prostor pro výměnu informací a plánování dalších kroků. Jedním z nich je provedení jednoduché pozemkové úpravy na základě dokončené studie, jíž Státní pozemkový úřad majetkově připraví pozemky pro realizaci navržených opatření, zajistí jejich projekční přípravu i faktické provedení v terénu. Tato opatření do budoucna zajistí, aby se voda zadržela na zemědělské půdě (až do výše 50letých srážek), vsakovala nebo případně neškodně odtekla mimo zastavěné území obce Dalešice. Po vybudování ochranných opatření – zhruba v horizontu 2 až 3 let – by se tak škody neměly opakovat. S konkrétní podobou navrhovaných opatření jsme dnes právě občany seznámili a chtěli jsme znát jejich názor.“
Obec Dalešice se v roce 2025 stala jedním z nejvýraznějších příkladů dopadu extrémních srážek. Přívalová povodeň z polí zasáhla několik domů a infrastrukturu a způsobila škody odhadované na miliony korun. Událost ukázala, jak rychle mohou extrémní srážky ohrozit obce, a zdůraznila potřebu protierozních opatření.
Na základě zkušeností z Dalešic nechal Liberecký kraj zpracovat analýzu, která ukázala na 42 nejrizikovějších lokalit v regionu, kde při silných deštích hrozí splavení půdy a bahna do obcí. Analýza identifikovala konkrétní riziková místa a poskytuje podklad pro návrh opatření, jako jsou retenční nádrže, zpomalovací terénní úpravy, zatravnění svahů nebo úpravy hospodaření na polích. Cílem je předejít opakování podobných událostí a ochránit obce, občany, jejich majetek i veřejnou infrastrukturu.
Diskuse v Dalešicích se soustředila na hledání konkrétních kroků propojujících bezpečí obyvatel, ochranu krajiny a efektivní hospodaření na polích. Účastníci diskutovali možnosti technických opatření, přírodních prvků v krajině a spolupráce se zemědělci a vlastníky dotčených pozemků tak, aby bylo možné rizikům předcházet dlouhodobě a účinně.
Více informací o analýze a rizikových lokalitách v Libereckém kraji je k dispozici zde: Analýza ohrožených míst.
