MHMP: Informace o dopravním opatření na komunikaci Patočkova

Od 12. června 2018 bude z důvodu komplexní rekonstrukce komunikace omezen provoz na Patočkově ulici v úseku Střešovická – U Brusnice ve směru do centra. Plánovaný termín ukončení stavebních prací je 26. srpna 2018.

Doprava bude vedena po tramvajovém tělese.

Uzavřeno bude levé odbočení z Patočkovy ulice do Cukrovarnické ulice, uzavřen bude rovněž výjezd z Cukrovarnické ulice na Patočkovu ve směru do centra.

Pro jízdy ve směru centrum je možné využít Tunelový komplex Blanka nebo nově opravenou komunikaci Keplerovu.

Změny v provozu autobusových linek MHD 108, 143, 149, 180 a 902

Linka 108:

Změna trasy: Ve směru Bořislavka je linka vedena do zastávky Sibeliova po stávající trase, následně je vedena odklonem přes tramvajovou trať U Laboratoře a dále po své stávající trase.

Změna zastávek: Ve směru Bořislavka se přemísťuje zastávka Vozovna Střešovice, a to z ulice Cukrovarnické do ulice U Laboratoře, 10 metrů před křižovatkou s ulicí Cukrovarnickou.

Linky 143, 149, 180 a 902

Změna trasy: Linky jsou vedeny ve směru Prašný most do ulice Patočkovy beze změny, dále po tramvajové trati v křižovatce s ulicí Střešovickou a dále po své pravidelné trase.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zhotovitelem spol. Strabag, a. s.

autor: Tisková zpráva