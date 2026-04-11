MHMP: Mimořádná bezpečnostní opatření v centru kvůli ohlášeným pochodům

V sobotu 11. dubna 2026 se v Praze uskuteční Pochod pro život organizovaný Hnutím Pro život ČR. Průvod vyrazí v menších skupinách z Hradčanského náměstí a půjde různými trasami centrem metropole až na dolní část Václavského náměstí, kde se bude konat setkání. Zároveň byla oznámena i další shromáždění odpůrců této akce. Na shromážděních v centru města se tak očekává účast tisíců lidí. Policie ČR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími subjekty proto přichystala bezpečnostní opatření, která budou podle aktuální situace zahrnovat i některá dočasná dopravní omezení. Na místě budou také stovky policistů.
„Respekt k právu na shromažďování musí jít ruku v ruce s respektem k pravidlům, která zajišťují bezpečnost. Prosím všechny účastníky, aby důsledně dbali pokynů policie a dalších složek. Jen tak lze zajistit, aby akce proběhla klidně a bez incidentů. Zároveň žádám Pražany o trpělivost v souvislosti s dočasnými dopravními omezeními,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Na sobotu 11. dubna 2026 bylo Magistrátu hl. m. Prahy oznámeno celkem 78 dílčích shromáždění, jejichž svolavatelem je spolek Hnutí pro život, z. s., a další fyzické osoby. Společně koordinované průvody vyrazí ve 12.30 hodin z Hradčanského náměstí a po různých trasách zamíří na Václavské náměstí, konkrétně do prostoru mezi ulicemi Na Můstku a Vodičkova, kde se v čase mezi 14.00 a 15.30 hodin uskuteční navazující setkání. Podle organizátorů akce je předpokládaný počet účastníků kolem 5 tisíc.
Ve stejný den se uskuteční i shromáždění nazvané Praha je feministická – demonstrace za ženská práva, které se bude konat na náměstí Republiky mezi ulicemi Na Příkopě, V Celnici a U Obecního domu, tedy v místě trasy některých průvodů Pochodu pro život. A oznámeno bylo i konání Shromáždění na podporu lidských práv, které se uskuteční na Hradčanském náměstí. Hlavní město v tomto případě stanovilo svolavateli podmínky a vytyčilo pro konání akce prostor mezi kostelem sv. Benedikta a Schwarzenberským palácem, aby nevznikla kolize s Pochodem pro život.
Kvůli souběhu těchto hromadných akcí se uskutečnila koordinační jednání Policie České republiky, ostatních složek IZS a Magistrátu hl. m. Prahy. Policie ČR zároveň připravila s podporou Městské policie hl. m. Prahy bezpečnostní opatření, která se soustřeďují na hladký a bezpečný průběh shromáždění a pochodů a zamezení konfliktů.
Na celou akci budou dohlížet stovky policistů posílené i o kolegy z jiných krajů České republiky. Mezi nimi bude i několik desítek členů antikonfliktního týmu, jejichž úkolem je předcházet případné eskalaci situace. Připraveny a informovány jsou i ostatní složky Integrovaného záchranného systému a další subjekty.
Pro Pražany a návštěvníky metropole tak na tento den platí upozornění, že v dotčených lokalitách v centru města budou v rámci bezpečnostních opatření v platnosti i dočasná dopravní omezení.
