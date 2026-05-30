Válek vytočený do běla. „Udávání“ od Babiše ho dostalo

30.05.2026 7:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Babička poslance Vlastimila Válka (TOP 09) se dle jeho slov sedřela při práci v továrně Zetor, kam ji vyhnali komunisté. Exministr zdravotnictví to sdělil Poslanecké sněmovně v emotivním projevu, když reagoval na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že ho opozice „udává“ do Bruselu. Odezvu, která následovala, poslanec zřejmě nečekal.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek si ťuká na hlavu

V Poslanecké sněmovně se znovu rozhořela debata o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Dělo se tak v souvislosti s dopisem Evropské komise z 20. května, v němž Brusel požádal české úřady o informace.

Opozice téma otevřela během interpelací. Poslanci tvrdili, že Babiš svůj střet zájmů nevyřešil, přestože v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle kritiků Brusel požaduje jasné právní důkazy, nikoli jen politické proklamace, a Česko riskuje, že bude muset sporné dotace hradit z národního rozpočtu. Opozice mluvila o škodě pro daňové poplatníky a vyzývala k okamžitému zastavení vyplácení dotací firmám spojeným s premiérem.

Předseda vlády se z části jednání omluvil, opakovaně však prohlašuje, že žádný střet zájmů nemá a nikdy neměl, že ho „vyřešil nadstandardně“ a že celá kauza je „vymyšlená věc“ namířená proti němu. Obvinil opozici z „udávání“ do Bruselu, které poškozuje Českou republiku. Zástupci ANO a koalice argumentovali, že převedení majetku do svěřenského fondu je dostatečné a že Agrofert dotace čerpá v souladu se zákonem.

Rodinná tragédie poslance Válka

Debata vygradovala emotivními vystoupeními, včetně projevu exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který odmítl relativizaci komunistických zločinů a jejich srovnávání s kritikou Babišova střetu zájmů.

„Když už jste se dostali k relativizování komunistů a StB, vystoupit musím. Mého tatínka vyhodili z kliniky komunisti, protože nechtěl vstoupit do strany. Můj strýc dostal umístěnku na východní Slovensko a opustil svoji maminku, která byla sama. Nikdo se s ním nebavil. Ano, mohl vystudovat medicínu, protože jeho maminka musela nastoupit do Zetoru a tahat špony. Moji prarodiče, kteří byli úředníci, tak poté, co bolševici, komunističtí gauneři v Líšni ovládli radnici, tak je hnali po té Líšni. Vyhnali je do Zetoru. Jeden tahal špony a druhý tam umýval chodby. Nic proti manuální práci, ale oba dva byli úředníci. A moje babička se tam sedřela. Tak prosím nerelativizujte tady tu pakáž komunistickou, nerelativizujte StB, gaunerskou organizaci a nerelativizujte laskavě estébáky, konfidenty a donašeče,“ rozčílil se Válek.

Kolosální střet zájmů velkouzenáře

K tématu se pak vrátil na sociálních sítích. „Jestli jsem na něco skutečně alergický, tak je to relativizace zločinů minulého režimu, omlouvání komunistů a jakési řeči, že za to mohla doba. To jsou s prominutím kecy, zvláště když se podíváme, od koho zaznívají. A úplný vrchol je srovnávat komunistické zločiny s tím, že někdo upozorní orgány EU na kolosální střet zájmů nejmenovaného velkouzenáře pobírajícího evropské dotace,“ uvedl v narážce na Babiše.

Příspěvek uzavřel slovy: „Moje rodina, stejně jako mnoho dalších, si kvůli komunistům prošla peklem a statisícům dalších komunisté jejich blízké buď zavraždili, uvěznili nebo vyhnali z vlasti. Tak si skutečně vyprošuji, aby tady někdo relativizoval komunistické zločiny!“

Následovaly reakce, které pravděpodobně neočekával. Na síti X se pod jeho příspěvkem vůbec nediskutovalo o premiérovi, ale překvapivě o komunistické minulosti prezidenta Petra Pavla.

 

