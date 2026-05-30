Válek vytočený do běla. „Udávání“ od Babiše ho dostalo

V Poslanecké sněmovně se znovu rozhořela debata o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Dělo se tak v souvislosti s dopisem Evropské komise z 20. května, v němž Brusel požádal české úřady o informace.
Opozice téma otevřela během interpelací. Poslanci tvrdili, že Babiš svůj střet zájmů nevyřešil, přestože v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle kritiků Brusel požaduje jasné právní důkazy, nikoli jen politické proklamace, a Česko riskuje, že bude muset sporné dotace hradit z národního rozpočtu. Opozice mluvila o škodě pro daňové poplatníky a vyzývala k okamžitému zastavení vyplácení dotací firmám spojeným s premiérem.
Předseda vlády se z části jednání omluvil, opakovaně však prohlašuje, že žádný střet zájmů nemá a nikdy neměl, že ho „vyřešil nadstandardně“ a že celá kauza je „vymyšlená věc“ namířená proti němu. Obvinil opozici z „udávání“ do Bruselu, které poškozuje Českou republiku. Zástupci ANO a koalice argumentovali, že převedení majetku do svěřenského fondu je dostatečné a že Agrofert dotace čerpá v souladu se zákonem.
Rodinná tragédie poslance Válka
Debata vygradovala emotivními vystoupeními, včetně projevu exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který odmítl relativizaci komunistických zločinů a jejich srovnávání s kritikou Babišova střetu zájmů.
Kolosální střet zájmů velkouzenáře
K tématu se pak vrátil na sociálních sítích. „Jestli jsem na něco skutečně alergický, tak je to relativizace zločinů minulého režimu, omlouvání komunistů a jakési řeči, že za to mohla doba. To jsou s prominutím kecy, zvláště když se podíváme, od koho zaznívají. A úplný vrchol je srovnávat komunistické zločiny s tím, že někdo upozorní orgány EU na kolosální střet zájmů nejmenovaného velkouzenáře pobírajícího evropské dotace,“ uvedl v narážce na Babiše.
Příspěvek uzavřel slovy: „Moje rodina, stejně jako mnoho dalších, si kvůli komunistům prošla peklem a statisícům dalších komunisté jejich blízké buď zavraždili, uvěznili nebo vyhnali z vlasti. Tak si skutečně vyprošuji, aby tady někdo relativizoval komunistické zločiny!“
Následovaly reakce, které pravděpodobně neočekával. Na síti X se pod jeho příspěvkem vůbec nediskutovalo o premiérovi, ale překvapivě o komunistické minulosti prezidenta Petra Pavla.
Hlavně to omlouvání komunistů a jakési řeči, že za to mohla doba??Zvláště, když se podíváme, od koho zaznívají ????
kurna ...a co ted??
velice kvalitne jste si nabehl na vidle??
Proč ten Vlastík šije do svého prezidentčíka:-)
A proč jste si zvolili komunistického rozvědcíka, který kolaboroval proti vlastní zemi ?
Jděte plakat na Hrad l
nekteré rodiny netrpěly
