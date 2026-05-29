Šokující odhalení. S Dvoreckým mostem to mělo být jinak. A ještě může

30.05.2026 4:44 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Pražský zastupitel a dlouholetý radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL) nebude v letošních volbách po dvanácti letech kandidovat. Lidovečtí kolegové ho fakticky odstavili. Wolf, který patří k národně-konzervativnímu křídlu, v pořadu Rozhovory PL popisuje současné směřování strany i vládnutí v Praze s Piráty. A také Dvorecký most.

Foto: Redakce PL
Popisek: Jan Wolf, pražský konzervativní politik (KDU-ČSL) v pořadu Rozhovory PL

Pražská koalice nikdy podle Jana Wolfa nemohla být funkční. “Jsou tam konzervativci jako já až po liberály typu pana Hřiba. Z podstaty věci to nemohlo fungovat. Nešlo to ale jinak. Nebudeme si nic nalhávat, po volbách jsme jako SPOLU chystali koalici s hnutím ANO, ale tenkrát byla členkou našeho klubu paní doktorka Marvanová, na jejímž hlase to stálo. Vystoupila a řekla, že takovou koalici nepodpoří. Nebyla jiná volba. Takže Praha teď čtyři roky stála,” konstatuje pražský konzervativní politik.

“Ideologická nerovnováha mezi stranami pražské koalice vyvrcholila tím, že jsme byli tlačeni do kouta a kývli jsme Pirátům na to, že chtějí dopravu. To byla naše chyba, přiznávám. Mohu dnes prozradit, že pan Hřib, když byl primátorem a poté náměstkem pro dopravu, tak proč tento post chtěl. Zdůvodňoval to tím, že radní pro dopravu má nejvíce PR výstupů ze všech radních. To je prosím ta odbornost radního pro dopravu. Šlo mu jen o vlastní PR, tak to komentoval. Tu dopravu mít neměli, byla to naše chyba, ze které se ani já nechci vyviňovat,” konstatuje politik.

Potvrzuje pravdivost příběhu o tom, jak se Zdeněk Hřib ještě coby primátor nechával vozit tajně služebním autem s řidičem, který ho vysadil pár ulic od magistrátu blízko stanice metra a do úřadu došel pěšky, aby to vypadalo, že přijel MHD. 

“Zpočátku to tak opravdu bylo. Nechával se vozit k blízkosti magistrátu, kde vystoupil a došel pěšky. Jenže se na to velmi brzy přišlo a poté už skutečně jezdil metrem,” popisuje Jan Wolf.

Piráti v Praze prezentovali, jak zařídili nový most přes Vltavu, který byl otevřen. Jde o Dvorecký most. Jenže na něj nesmí auta, pouze pěší, tramvaje a cyklisté. „Ten projekt byl schválen ještě za paní primátorky Krnáčové. Tehdy se bohužel rozhodlo, že nebude pro auta. Už tenkrát se totiž počítalo s tím, že tahle varianta je kvůli tomu, aby byl most vůbec prosazen a až během stavby se projekt upraví na minimálně na dva pruhy pro osobní automobilovou dopravu. Tak to bylo v plánu, aby se vyloučily protesty různých aktivistů a neziskovek. Víte, jak to v Praze je. Šlo o taktiku. Jenže se změnila politická garnitura, na tohle se zapomnělo a ve finále je to dnes most bez aut,“ prozrazuje.

Jak se ukazuje, nemusí to být konečné. „Ten most má 16 metrů a 10 metrů z toho je věnováno chodníku a cyklostezce. Dá se velmi rychle přebudovat nebo by šlo i bez toho, protože i na jiných pražských mostech jezdí auta po tramvajových kolejích. Je to tak na mostě Legií, na Palackého mostě a dalo by se to udělat i tady. Na druhou stranu to nebude potřeba, protože stačí, aby se na mostě vyhradily z každé strany tři metry pro běžný jízdní pruh pro osobní auta. Stačí, aby se vyměnila garnitura na magistrátu. Do několika let to tak může být. Není to žádný Karlův most, kde by chodily pěšky tisíce lidí, to fakt ne,“ sděluje Wolf.

Ať už bude Praze po podzimních volbách vládnout jakákoli koalice, Wolf už její součástí nebude. Nedostal se totiž na kandidátku, přestože od roku 2014 vždy silně u voličů uspěl. 

Co se stalo a proč ho spolustraníci nechtějí? 

Jak vnímá současnou politickou situaci mezi vládou Andreje Babiše a opozicí? Překvapivě se neřadí mezi ty, kteří vládní politiky například z hnutí ANO nebo z SPD odmítá. Naopak.

“Na pivo můžu jít s každým a normálně se pobavit. Jedině s Piráty nelze jít na pivo,” říká s tím, že současná vláda mu úplně nevadí a má k ní výhrady stejně jako k vládě minulé.

Jak se slávou Prahy i České republiky souvisí svatý Jan Nepomucký? Jen Wolf je členem Svatojánského spolku, který každoročně pořádá největší venkovní akci pro veřejnost včetně koncertu přímo na hladině Vltavy. 

Jak to vidí se stavem evropské civilizace? Proč jsme jako kontinent v úpadku?

Více se dozvíte v celém rozhovoru na YouTube kanále ParlamentkyTV

 

