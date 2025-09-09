MHMP: Navyšováním nájemného v nebytových prostorách na tržní úroveň

10.09.2025 16:26 | Tisková zpráva

Strategie hlavního města navyšovat nájmy v lukrativních městských nebytových prostorách na tržní úroveň se vyplácí. Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila dodatky k nájemním smlouvám, které společně s dříve schválenými změnami souhrnně přinesou do městské kasy 12,6 milionu korun ročně.

MHMP: Navyšováním nájemného v nebytových prostorách na tržní úroveň
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„V majetkové gesci získáváme pro Prahu strategické nemovitosti, což stojí nemalé peníze. Proto se také snažím, aby stávající městský majetek vydělával mnohem víc než doposud. Za dva a půl roku se nám podařilo navýšit příjmy pro město z pronájmu nebytových prostor o desítky milionů korun,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. 

Revize nájmů nebytových prostor v centru Prahy ve správě Magistrátu hl. m. Prahy už byla dokončena, tedy sjednaná s nájemcem a schválená Radou hl. m. Prahy, už v 11 ze zatím vytipovaných 15 objektů v centru města. Jedná se o navýšení pravidelných příjmů o 12,6 milionů korun ročně. Ve zbývajících 4 objektech je revize nájmů v procesu. 

„V minulých letech nebývalo pravidlem, že se nájmy valorizovaly o inflaci každým rokem. Myslím, že je povinností města v souladu s péčí řádného hospodáře tento příjem nenechat ležet na chodníku,“ doplňuje radní Zábranský.

Další nebytové prostory ve správě městské společnosti Trade Centre Praha se také dočkaly revize nájmů, díky které město loni vydělalo o 55 milionů korun navíc.  

Psali jsme:

MHMP: Hlavní město vypíše veřejné zakázky na vybudování dvou P+R parkovišť
MHMP: Praha otevřela první herní akcelerátor
MHMP: Praha schválila úpravu Tarifu PID od ledna 2026
MHMP: Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic

Zdroje:

https://www.facebook.com/tradecentrepraha?__tn__=-%5dK*F

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

autor: Tisková zpráva

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přílišné sdílení intimity je nevhodnéPřílišné sdílení intimity je nevhodné Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Navyšováním nájemného v nebytových prostorách na tržní úroveň

16:26 MHMP: Navyšováním nájemného v nebytových prostorách na tržní úroveň

Strategie hlavního města navyšovat nájmy v lukrativních městských nebytových prostorách na tržní úro…