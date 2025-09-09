MHMP: Navyšováním nájemného v nebytových prostorách na tržní úroveň

„V majetkové gesci získáváme pro Prahu strategické nemovitosti, což stojí nemalé peníze. Proto se také snažím, aby stávající městský majetek vydělával mnohem víc než doposud. Za dva a půl roku se nám podařilo navýšit příjmy pro město z pronájmu nebytových prostor o desítky milionů korun,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Revize nájmů nebytových prostor v centru Prahy ve správě Magistrátu hl. m. Prahy už byla dokončena, tedy sjednaná s nájemcem a schválená Radou hl. m. Prahy, už v 11 ze zatím vytipovaných 15 objektů v centru města. Jedná se o navýšení pravidelných příjmů o 12,6 milionů korun ročně. Ve zbývajících 4 objektech je revize nájmů v procesu.
„V minulých letech nebývalo pravidlem, že se nájmy valorizovaly o inflaci každým rokem. Myslím, že je povinností města v souladu s péčí řádného hospodáře tento příjem nenechat ležet na chodníku,“ doplňuje radní Zábranský.
Další nebytové prostory ve správě městské společnosti Trade Centre Praha se také dočkaly revize nájmů, díky které město loni vydělalo o 55 milionů korun navíc.
autor: Tisková zpráva