MHMP: Praha a Středočeský kraj vypíšou soutěž na nové bateriové vlaky

S ohledem na plánovanou částečnou elektrizaci tratě byly zvoleny akutrolejové elektrické vlaky BEMU 145 s minimální kapacitou 145 míst k sezení. Tyto jednotky umožní ekologický provoz i na neelektrizovaných úsecích bez nutnosti okamžitých rozsáhlých infrastrukturních investic. O víkendech se zároveň počítá s jejich nasazením na plánovanou linku Praha – Kutná Hora město, která nabídne přímé spojení mezi centry obou měst zapsaných na seznamu UNESCO.
„Posázavský Pacifik je jednou z nejvytíženějších neelektrizovaných tratí v okolí Prahy, která je využívaná nejen pro každodenní dojížďku, ale hojně také pro rekreační účely obyvatel hlavního města. Cílem soutěže je nabídnout cestujícím moderní, komfortní a zároveň ekologický způsob dopravy, který odpovídá potřebám rozvíjející se metropole i jejích obyvatel,“ uvádí Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Jsem rád, že Praha ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje soutěž, která může na Posázavský Pacifik přinést modernější a ekologičtější vlaky. Jde o důležitý krok pro zlepšení regionální železniční dopravy, kterou využívají lidé při každodenním dojíždění i ve volném čase. Praha tím potvrzuje, že chce rozvíjet veřejnou dopravu jako spolehlivou, komfortní a udržitelnou součást života metropole i jejího okolí,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Dopravce bude vybrán v rámci otevřeného nabídkového řízení s jednáním, realizovaného formou společného zadávání se Středočeským krajem, který již svůj souhlas se záměrem vyslovil. Hlavním zadavatelem zakázky je hlavní město.
Příprava zadávací dokumentace pokračuje v úzké spolupráci obou krajů prostřednictvím společného expertního týmu, který současně připravuje a realizuje soutěž na velkokapacitní jednotky EMU 400. Do týmu jsou zapojeni zástupci organizací ROPID a IDSK, externí odborníci, administrátoři a zástupci advokátních kanceláří, přípravu zakázky monitoruje Transparency International – Česká republika.
„Velký důraz ve Středočeském kraji klademe na kvalitu přípravy soutěže, srozumitelnost zadávacích podmínek a maximální otevřenost vůči trhu. Předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel nám umožnily nastavit realistické technické i kvalitativní požadavky,“ doplňuje Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro veřejnou mobilitu.
Základní provozní koncept počítá s nasazením 13 vozidel (s možností rozšíření až na 15) a ročním dopravním výkonem na území Prahy v rozsahu necelých půl milionu vlakových kilometrů. Prostřednictvím opčních práv lze provoz dále rozšířit, zejména ve směru na Vrané nad Vltavou.
Nabídky budou hodnoceny na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Předpokládaná hodnota zakázky činí 15,78 miliardy Kč bez DPH za období 15 let, včetně všech vyhrazených změn. Předpokládaný termín zahájení nabídkového řízení je květen až červen 2026.
