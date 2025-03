MHMP: Praha letos investuje dalších více než 139 milionů korun do osvětlení

„Modernizace veřejného osvětlení je skvělou příležitostí spojit bezpečnost, úspory a přípravu na budoucnost. Letos investujeme přes 139 000 000 Kč do 300 stožárů, svítidel a 140 EVR lamp, které umožní snadné rozšíření nabíjecí infrastruktury. Každá taková investice nás posouvá k modernější a připravenější Praze,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Podle Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy 22. února 2021, se v roce 2030 počítá se 180 000 elektromobily jezdícími po ulicích metropole. Pro tento scénář je potřeba zhruba 4 500 dobíjecích stanic. Praha proto postupně zvyšuje jejich počty všemi dostupnými cestami.

Jednou z možností je využití upravené sítě veřejného osvětlení, a to přivedením napájení přímo z distribuční soustavy do stožárů veřejného osvětlení při obnově kabelové distribuční sítě. Proto byl schválen a aktuálně je postupně uskutečňován projekt e-mobility mezi hlavním městem, které zastupuje městská společnost Technologie hl. m. Prahy, a.s., a společností PREdistribuce, a.s.

Vzniká tak synergie, kdy se příprava této nabíjecí infrastruktury pro elektromobily uskutečňuje při obnově sítí veřejného osvětlení a distribuční soustavy. Výsledkem je pak značná úspora nákladů. V rámci projektu tak vznikají EVR lampy, které bude možné do budoucna osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily bez dalších významných finančních, technologických či časových překážek.

Na základě dnešního rozhodnutí pražských radních se v letošním roce předpokládá realizace investičních akcí v rámci obnovy veřejného osvětlení v projektu e-mobility v celkové výši 139 315 553 Kč, což umožní vznik přibližně 140 EVR lamp i 300 stožárů a svítidel.

V roce 2024 byly dokončeny investiční akce v celkovém rozsahu 209 000 000 Kč, kdy vzniklo 143 EVR lamp, 447 stožárů a 1 016 svítidel.