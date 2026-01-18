MHMP: Praha letos podpoří devět inovačních akcí celkem 4,8 milionu korun

19.01.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pražští radní schválili poskytnuti´ neinvestičních dotaci´ v celkové výši 4 798 000 korun na podporu devíti inovačních akci´, které se letos uskuteční v Praze. Projekty podpořené částkami od 102 tisíc korun do 1 milionu korun mají za cíl zlepšit inovační ekosystém v metropoli.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Praha podporuje akce v oblasti inovací už od minulého volebního období. Předloni jsme tuto podporu začali rozdělovat systematicky skrze dotační program. Letos, ve třetím ročníku dotačního programu, podpoříme devět akcí v celkové výší téměř 4,8 milionu korun. Všechny podpořené akce přispívají k propojování pražského inovačního ekosystému i k přitahování inovátorů budoucích – studentů našich škol i z různých koutů světa,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

„Komise hodnotila deset přihlášek a devět z nich doporučila Radě hlavního města Prahy k podpoře. Velký zájem o dotace z Programu na podporu akcí v oblasti inovací nás těší a dokazuje, že město hraje důležitou roli v kultivaci pražského inovačního ekosystému,“ doplňuje Daniel Mazur. 

Program spustilo hlavní město v roce 2024 s cílem poskytovat podporu inovačním akcím systematicky a předvídatelně. O podporu se mohly ucházet akce k popularizaci a vzdělávání v oblasti inovací nebo akce na podporu událostí typu veletrhů, výstav a fór v oblastech, které vyplývají z platné Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS3).

K podpořeným popularizačním a vzdělávacím akcím patří Rakathon 2026, Maker Faire Prague 2026, TECH HAPPY HOURS, ženy.WTF, Transfera Technology Day, Festival kreativní byrokracie 2026, Innovations United 2026, TRUESDAYS a Prague.bio Conference 2026.

Zdroje:

https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/ris3praha

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

