MHMP: Praha posílila kanalizační infrastrukturu v Běchovicích a Dolních Počernicích

Kanalizační sběrač H odvádí splaškové odpadní vody z městských částí Dolní Počernice a Běchovice na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. Projekt přináší efektivnější a hospodárnější způsob odvádění odpadních vod do centrální pražské kanalizační sítě a zároveň významně přispívá ke zlepšení kvality jejich likvidace v celé oblasti. Investorem stavby byl Magistrát hl. m Prahy, zhotovitelem společnost CH vodní stavby a.s., provozovatelem bude PVK a.s.
„Dokončení sběrače H představuje důležitý krok v modernizaci pražské vodohospodářské infrastruktury. Díky napojení Dolních Počernic a Běchovic na centrální kanalizační systém jsme v této oblasti vytvořili stabilní a dlouhodobě udržitelné řešení odvádění odpadních vod. Projekt zároveň otevírá prostor pro další rozvoj této části metropole,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu Michal Hroza.
„Dokončení Kanalizačního sběrače H je důležitým milníkem pro další rozvoj technické infrastruktury v Praze. Jde o investici, která není na první pohled tolik vidět, ale má zásadní význam pro spolehlivé fungování kanalizační sítě, ochranu životního prostředí i budoucí rozvoj města. Jsem rád, že Praha pokračuje v dlouhodobých vodohospodářských projektech, které posilují stabilitu a připravenost metropole do dalších let,“ sděluje Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
Stavba byla realizována v nezastavěném území mezi ulicí Nad Rybníkem a areálem původní ČOV Běchovice, mimo obytnou zástavbu obou městských částí. Nový kanalizační sběrač je napojen na stávající kanalizaci v ulici Nad Rybníkem a na kanalizační systém navazující na areál čistírny. Součástí projektu bylo také zrušení ČOV Běchovice a objektu čerpací stanice v ulici Nad Rybníkem. Po demontáži technologického zařízení a demolici objektů byl prostor upraven, srovnán a ozeleněn.
„Dokončením hlavního kanalizačního sběrače se podařilo odstranit dlouhodobý limit rozvoje Běchovic, kterým byla nedostatečná kapacita místní čistírny odpadních vod. Nyní máme vytvořené podmínky pro další investice i rozvoj občanské vybavenosti. Jsem rád, že se tento zásadní infrastrukturní projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce,“ uvádí Ondřej Martan, starosta městské části Praha – Běchovice.
Podobně hodnotí přínos projektu i vedení Dolních Počernic. „Nový systém odvádění splaškových vod znamená nejen vyšší provozní jistotu, ale také ekologický přínos. Odvod je nyní gravitačně veden mimo přírodní památku Počernický rybník přímo na ÚČOV. Přidanou hodnotou je i nová cyklostezka podél Rokytky, která rozšiřuje možnosti rekreačního využití území,“ doplňuje Zbyněk Richter, starosta městské části Praha – Dolní Počernice.
V rámci stavby byla vybudována nová obslužná komunikace o délce přes jeden kilometr. Ta slouží pro údržbu kanalizace a zároveň, na základě požadavku obou městských částí, i jako cyklostezka propojující stávající síť tras v okolí. Podél komunikace byla vysázena alej z 134 dubů letních.
Ze stavebního hlediska se jednalo o náročnou podzemní liniovou stavbu. „Realizace probíhala v ochranném pásmu zvláště chráněného území Počernického rybníka a ve velmi složitých geologických podmínkách s výskytem tekutých písků a vysokou hladinou podzemní vody. Bylo nutné navrhnout a provést speciální železobetonovou desku pod pokládanou stokou a instalovat komplexní systém čerpání s výtlakem délky 750 metrů. I přes tyto náročné podmínky se podařilo stavbu dokončit v požadované kvalitě,“ dodává Milan Pavlič, generální ředitel společnosti CH vodní stavby a.s.
Část kanalizačního potrubí byla realizována v otevřeném paženém výkopu (640 m), zbývající úsek byl proveden bezvýkopovou technologií mikrotuneláže (715 m), při níž jsou roury protlačovány ze startovací jámy do cílové. Toto řešení minimalizovalo zásahy do horninového prostředí v blízkosti chráněného území, omezilo vliv na proudění podzemní vody a zároveň snížilo rozsah záborů, hlučnost i množství vzniklého odpadu.
Položeno bylo kameninové a betonové potrubí v profilech DN1000, DN800, DN500, DN400 a DN300 (DN udává přibližný vnitřní průměr potrubí v mm). Součástí realizace byla také výstavba odlehčovací komory, 24 revizních šachet, jedné hlubinné revizní šachty a tří spadišťových šachet. Projekt zahrnoval rovněž demolici ČS Dolní Počernice, demolici a revitalizaci objektu ČOV Běchovice a rekonstrukci výustního objektu do řeky Rokytky, který má nyní přírodní charakter a odvádí pouze dešťové průtoky.
Základní údaje o stavbě:
- Celkové náklady: 158 287 604,62 Kč bez DPH
- Doba trvání stavby: 33 měsíců
Celková délka stavby: 1355 m
(z toho otevřený pažený výkop: 640 m, mikrotuneláž: 715 m)
- Nová obslužná komunikace (cyklostezka): 1156 m
- Nově vysázená alej: 134 sazenic dubu letního
- Investor: Magistrát hl. m. Prahy
- Zhotovitel: CH vodní stavby, a.s.
- Dotčené městské části: MČ Praha – Běchovice a MČ Praha – Dolní Počernice
