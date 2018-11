MHMP: Praha si posvítí na chodce, cyklisty i uživatele koloběžek

V následujících 14 dnech bude na vytipovaných místech po Praze kontrolovat hlídka městské policie za účasti zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy účastníky bezmotorové dopravy, zda mají na sobě nebo na dopravním prostředku adekvátní reflexní prvky, a jsou tak viditelní i ve tmě. Zaměstnanci magistrátu budou informovat o vhodném rozmístění reflexních prvků a osvětlení nejen na jízdních kolech. Tato tradiční akce se koná vždy na podzim, kdy si někteří uživatelé ještě nezvykli na brzký příchod tmy.

Chodci, ale i lidé na kolech či koloběžkách, by měli mít na sobě v ranních a večerních hodinách světlejší oblečení, ideálně reflexní prvky, které zvyšují viditelnost. Při snížené viditelnosti patří do povinné výbavy jízdního kola světlo bílé barvy v přední části, které neoslňuje a nebliká, a červené blikající světlo v zadní části kola. Viditelnost cyklisty z boku zvyšují odrazky ve výpletech, součástí helmy by měla být v ideálním případě taktéž odrazka.

Čtvrtý ročník akce „Nejezdi jako netopejr“ si klade za cíl prevenci a s tím spojenou i vyšší bezpečnost v ulicích hlavního města do budoucna. V letošním roce totiž zemřelo na území hlavního města Prahy již 21 chodců, což je dramatický nárůst oproti minulému roku. V roce 2017 zemřelo za celý rok 11 chodců.

autor: Tisková zpráva