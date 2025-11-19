Kaprálová (PRO): Hoši, už to vzdejte...

Tak co tu zase máme... Andrej Babiš, který je údajně šestým nejbohatším Čechem a vlastníkem holdingu Agrofert, drtivě (i přes tuto skutečnost) zvítězil ve sněmovních volbách. Jeho voliči evidentně s tímto faktem nemají problém. Bez zaváhání oslovil SPD (PRO, Svobodní, Trikolora) a Motoristy, aby společně vytvořili vládní většinovou „sto osmičku“.
Všem je jasné, že toto složení je pro dosluhující vládu, ale i pro hlavu státu z mnoha důvodů nepřijatelné i nebezpečné. Dosavadní čtyřkoaliční vláda (nyní v demisi) a Piráti se s výsledky voleb nesmířili, neboť jejich špinivá rétorika po volbách ve své dynamice předčila tu předvolební. Prezident, který je spolu s dosluhující vládní sestavou služebníčkem globalistických zájmů, se poslušně snaží zdržovat jmenování vlády nové. Jak jinak…
Nastupuje tradiční „střet zájmů“ Andreje Babiše. Ovšem zábavnější je skutečnost, že člověk, který nikdy v minulosti nevyjadřoval své občanské postoje ke společenským tématům (podezírám ho, že žádné nemá a tato společnost je mu veskrze ukradená), člověk, který si neumí sám zformulovat prohlášení či slavnostní řeč… ba ji dokonce neumí ani pořádně přečíst, si vyžádá programové prohlášení vlády, ve kterém se nezdráhá požadovat doplnění, či dokonce úpravy.
Petře, to vy sám? Minimálně nezvyklé, snad až drzé. Petře, pochopte, programové prohlášení vlády v sobě zahrnuje průsečíky programů stran, které se dostaly díky těmto svým programům do sněmovny a jsou s vítězem voleb schopné vytvořit většinu. Víte, ony nemohou upravovat toto prohlášení podle programů stran, které volby prohrály. Já vím, že je máte rád a chcete jim udělat radost. Ale prostě to nejde.
No a mezi tím vším probíhá proces v kauze Dozimetr. Kauza bobtná, korupční síť se rozšiřuje (VZP, Ministerstvo obrany, dopravní zakázky na silnicích ve Středočeském kraji…), rozrůstá se počet obviněných. Je prokazatelné, že nikoli nevýznamná část špinavých peněz, vzešlých z kriminální činnosti, šla na financování dvou politických subjektů – STAN a TOP 09…
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Tedy chápete, že je nanejvýše nutné znejistět Andreje Babiše a znechutit veřejnost, jaký že to „odpad“ získal hlasy voličů a osobuje si právo vládnout této zemi, na kterou mají právo jenom ti „správní“ a „morální“ zástupci pěti stran bránících liberálně progresivistické hodnoty (STAN, TOP 09, ODS, KDU, Piráti)…
Kdo že jsou ty nejvýraznější, nejschopnější, nejsledovanější a nejobávanější tváře v dresech nepřátel, které si dovolily překročit práh sněmovny a tolik do nás střílí? Turek a Rajchl! Uvařme z nich monstra. Z jednoho učiníme hajlující pochoutku, přidáme k tomu kapku domácího násilí, občanské neposlušnosti a špetku daňových úniků. Z druhého uvaříme krále porno průmyslu a zalijeme ho tenoučkou polevou majetkových nesrovnalostí. Máme k tomu přece skvělé kuchaříčky, naše věrná mainstreamová média, dobře placené a vždy připravené bandy provokatérů a internetových trollů.
Ctnostní občané, dobrou chuť. Tedy si kladu otázku. Kam až sahá trpělivost Andreje Babiše? Kolikrát ještě absolvuje cestu „na hrad – z hradu“, „na hrad – z hradu“…? Nedělá z nás tahle banda tak trochu blbce?
P. S. Každý novinář, moderátor, politik, ctnostný občan, který je ochoten se zcela vážně vyjadřovat k vyfabulované porno kauze Jindřicha Rajchla, je u mě stavebním kamenem této žumpy…
