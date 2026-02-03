Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny

03.02.2026 10:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k evropským fondům.

Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zuzana Mrázová, ministryně pro místní rozvoj

Dnes na Radě pro fondy řešíme, jak aktuálně čerpáme evropské fondy a kam mají evropské peníze mířit dál po roce 2027.

Čerpáme rychle a bez rizika vracení peněz do Bruselu a v budoucnu méně plošných dotací, víc klíčových investic pro Česko a jeho regiony.

Výsledky už jsou vidět:

3 330 míst v péči o nejmenší

494 km nových vodovodů

Lepší zeleň pro 168 tisíc lidí

Evropské fondy nejsou čísla. Jsou to viditelné změny v území EU.

Mgr. Zuzana Mrázová

  • ANO 2011
  • ministryně pro místní rozvoj
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svoloč u kormidla, psala Decroix ze Staromáku. Dostala lekci
Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“
Jak Pavel s Baxou zrušili ústavu. Holec sepsal, kde skončil „řád a klid“
Zdeněk Jemelík: „Vyvlastnění“ Zamini

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , ANO , Mrázová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přinesla EU zlepšení pro ČR?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Máte zapotřebí s vašimi zkušenostmi hájit neustále Macinku a Turka?

Proč to děláte? Vám opravdu přijde v pořádku jednání Macinky s prezidentem včetně těch jeho SMS? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny

10:04 Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k evropským fondům.