Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny

Dnes na Radě pro fondy řešíme, jak aktuálně čerpáme evropské fondy a kam mají evropské peníze mířit dál po roce 2027.
Čerpáme rychle a bez rizika vracení peněz do Bruselu a v budoucnu méně plošných dotací, víc klíčových investic pro Česko a jeho regiony.
Výsledky už jsou vidět:
3 330 míst v péči o nejmenší
494 km nových vodovodů
Lepší zeleň pro 168 tisíc lidí
Evropské fondy nejsou čísla. Jsou to viditelné změny v území EU.
Mgr. Zuzana Mrázová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.