Ukrajina: Příměří dojednané Trumpem se zhroutilo

V úterý nad ránem dopadly na Kyjev další ruské rakety. Úřady hlásí, že rakety dopadly na bytové domy.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
„Rusové si vybrali mrazivou únorovou noc k zahájení dalšího masivního úderu na Kyjev,“ napsal Tkačenko na sociálních sítích. „Kyjevští obyvatelé, zůstaňte v krytech. Bude to těžká noc,“ dodal.
Ihor Terechov, starosta Charkova, druhého největšího města Ukrajiny, informoval o několika úderech dronů a raket na město. Terechov uvedl, že posádky musejí kvůli útoku „vypustit teplonosnou látku z topného systému“, což ve městě přeruší dodávky tepla do více než 800 budov.
„Chápu, jak těžké to je při teplotách minus dvacet stupňů. Ale bezprecedentní útok nepřítele na kritickou infrastrukturu nedává jinou možnost. Naši specialisté nevidí žádnou alternativu,“ řekl Terechov. Citoval ho server Kyiv Independent.
Obdobné informace přišly z měst Dnipro, Záporoží i Sumy.
V Sumách byly zasaženy dva bytové domy. Údery poškodily byty v 7. a 4. patře. V nedalekém Konotopu v Sumské oblasti byl hlášen rozsáhlý požár domu.
Analytická skupina OSINT Defender upozornila, že domluvené příměří pro energetický sektor se v noci zhroutilo.
„Dohodnuté příměří v energetických oblastech mezi Ruskem a Ukrajinou, které vyjednal americký prezident Donald J. Trump, se zcela zhroutilo. Rusko v pondělí večer zahájilo rozsáhlý několikahodinový útok dronů a raket na několik měst a energetickou infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě a jeho okolí. Jejich cílem byly elektrárny, rozvodny a další infrastrukturní objekty po celé Ukrajině. Během útoku bylo navíc zasaženo několik výškových obytných budov v Kyjevě a dalších městech po celé Ukrajině,“ napsali analytici dlouhodobě pracující s informacemi z otevřených zdrojů.
U.S. President Donald J. Trump’s negotiated energy ceasefire between Russia and Ukraine has completely collapsed tonight, with Russia launching a major multi-hour-long drone and missile attack Monday night against several cities and energy infrastructure in and around the… pic.twitter.com/bysutVXoJJ— OSINTdefender (@sentdefender) February 3, 2026
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Je důležité, aby Spojené státy v této době také rozhodně podporovaly dialog – všechny dostupné příležitosti k dialogu – a odpovídajícím způsobem spolupracovaly s ruskou stranou, aby ruské údery a ruský teror nezhatily to, čeho lze dosáhnout,“ zdůraznil Zelenskyj.
Předsedkyni Evropské unie Ursule von der Leyenové poděkoval za to, jak moc EU Ukrajině pomáhá.
„Informoval jsem Ursulu o aktuální situaci – a o tom, že pro Ukrajinu bude vydán nový balíček energetické podpory od Evropské unie včetně generátorů. Moc vám děkuji, Ursulo – děkuji vám a děkuji i kolegům. Připravujeme nové formáty spolupráce s Evropskou unií včetně financování teplých jídel ve školách na Ukrajině. Dosáhli jsme dohod a očekáváme, že vše bude úspěšně realizováno. V Evropě se také pracuje na nových sankcích proti Rusku,“ oznámil Zelenskyj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.