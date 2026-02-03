Ukrajina: Příměří dojednané Trumpem se zhroutilo

03.02.2026 8:08 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Na Kyjev dopadly další ruské rakety a drony. Ve městě hoří školka. Zle je i v Charkově. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, co by teď měli dělat Američané. Předsedkyni Evropské unie Ursule von der Leyenové poděkoval za to, jak moc EU Ukrajině pomáhá. „Připravujeme nové formáty spolupráce s Evropskou unií včetně financování teplých jídel ve školách na Ukrajině,“ oznámil Zelenskyj.

Ukrajina: Příměří dojednané Trumpem se zhroutilo
Foto: Radim Panenka
Popisek: S Petrem Macinkou a Filipem Turkem v Kyjevě

V úterý nad ránem dopadly na Kyjev další ruské rakety. Úřady hlásí, že rakety dopadly na bytové domy.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 35863 lidí
V Kyjevě svědci agentuře Reuters hlásili po půlnoci hlasité exploze ve městě a uvedli, že byly nasazeny jak rakety, tak drony. Tymur Tkačenko, šéf městské vojenské správy, na telegramu uvedl, že v okresech východně od řeky Dněpr bylo poškozeno několik bytových domů, vzdělávací zařízení a komerční budova. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že začala hořet budova mateřské školy.

„Rusové si vybrali mrazivou únorovou noc k zahájení dalšího masivního úderu na Kyjev,“ napsal Tkačenko na sociálních sítích. „Kyjevští obyvatelé, zůstaňte v krytech. Bude to těžká noc,“ dodal.

Ihor Terechov, starosta Charkova, druhého největšího města Ukrajiny, informoval o několika úderech dronů a raket na město. Terechov uvedl, že posádky musejí kvůli útoku „vypustit teplonosnou látku z topného systému“, což ve městě přeruší dodávky tepla do více než 800 budov.

„Chápu, jak těžké to je při teplotách minus dvacet stupňů. Ale bezprecedentní útok nepřítele na kritickou infrastrukturu nedává jinou možnost. Naši specialisté nevidí žádnou alternativu,“ řekl Terechov. Citoval ho server Kyiv Independent.

Obdobné informace přišly z měst Dnipro, Záporoží i Sumy.

V Sumách byly zasaženy dva bytové domy. Údery poškodily byty v 7. a 4. patře. V nedalekém Konotopu v Sumské oblasti byl hlášen rozsáhlý požár domu.

Analytická skupina OSINT Defender upozornila, že domluvené příměří pro energetický sektor se v noci zhroutilo.

„Dohodnuté příměří v energetických oblastech mezi Ruskem a Ukrajinou, které vyjednal americký prezident Donald J. Trump, se zcela zhroutilo. Rusko v pondělí večer zahájilo rozsáhlý několikahodinový útok dronů a raket na několik měst a energetickou infrastrukturu v ukrajinském hlavním městě Kyjevě a jeho okolí. Jejich cílem byly elektrárny, rozvodny a další infrastrukturní objekty po celé Ukrajině. Během útoku bylo navíc zasaženo několik výškových obytných budov v Kyjevě a dalších městech po celé Ukrajině,“ napsali analytici dlouhodobě pracující s informacemi z otevřených zdrojů.

 

 

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 29218 lidí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, co by teď měli dělat Američané.

„Je důležité, aby Spojené státy v této době také rozhodně podporovaly dialog – všechny dostupné příležitosti k dialogu – a odpovídajícím způsobem spolupracovaly s ruskou stranou, aby ruské údery a ruský teror nezhatily to, čeho lze dosáhnout,“ zdůraznil Zelenskyj.

Předsedkyni Evropské unie Ursule von der Leyenové poděkoval za to, jak moc EU Ukrajině pomáhá.

„Informoval jsem Ursulu o aktuální situaci – a o tom, že pro Ukrajinu bude vydán nový balíček energetické podpory od Evropské unie včetně generátorů. Moc vám děkuji, Ursulo – děkuji vám a děkuji i kolegům. Připravujeme nové formáty spolupráce s Evropskou unií včetně financování teplých jídel ve školách na Ukrajině. Dosáhli jsme dohod a očekáváme, že vše bude úspěšně realizováno. V Evropě se také pracuje na nových sankcích proti Rusku,“ oznámil Zelenskyj. 

Psali jsme:

Elon Musk nečekaně zasáhl na Ukrajině. Pohrůžka z Ruska
„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
Foltýn má jasno: Sv*ně? Kolaboranti se sami přihlásili
Zelenskyj děkoval Čechům. „Chtěli bychom L-159 co nejdříve.“

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/russia-launches-mass-attack-across-ukraine-signaling-end-of-energy-ceasefire/

https://t.co/bysutVXoJJ

https://twitter.com/sentdefender/status/2018537143929352597?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/ukrainian-capital-kyiv-under-missile-attack-official-says-2026-02-02/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by podle vašeho názoru Evropská unie pomáhat Ukrajině ještě víc než dosud?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Jinde na netu:

Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar

9:07 Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar

Ředitel kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Balázs Orbán, jinak též poslanec maďarského par…