Hejtman Grolich: Na naší politické scéně není žádná silná opoziční strana

Minulý týden jsem oznámil, že jsem se rozhodl kandidovat na předsedu Lidovců.
Proč?
V poslední době potkávám spoustu lidí, kteří jsou z politiky zklamaní, naštvaní, frustrovaní a ztratili jakoukoli naději.
Po posledních volbách lidé očekávají, že se něco změní.
Jako vládní strany jsme v posledních volbách narazili na strop. Můžeme se konejšit čísly a říkat si, že jsme vlastně tolik neprohráli, že druhé místo je dobré. Že po čtyřech letech vládnutí všechny strany původní pětikoalice dostaly v absolutních číslech dokonce více hlasů než před čtyřmi lety. Pravda je taková, že voliči nám dali poslední šanci. Svými přednostními hlasy jasně řekli, že chtějí změnu. Nechtějí, abychom tu prohru jen vyseděli. Pokud budeme dělat věci pořád stejně, nemůžeme dosáhnout lepších výsledků. A příští volby opět nevyhrajeme.
Máme za sebou několik měsíců od voleb, proběhlo několik sjezdů politických stran a nestalo se vůbec nic. Na naší politické scéně není žádná silná opoziční strana. Všechny strany ztratily ekonomickou kompetenci a důvěru, že jsou schopné převzít řízení naší země. Selhávají v komunikaci toho, co chtějí prosadit, ve vysvětlení toho, co dnešní vláda navrhuje v neprospěch našich lidí. Jsou zahrabaní ve sněmovně, vyřizují si tam osobní účty, urážejí se a snaží se sbírat lajky na sociálních sítích.
Nechci se s tím smířit, a proto jsem se rozhodl přinést změnu a kandidovat na předsedu Lidovců.
Na lidech je vidět, a ukázaly to i poslední dny, že jim věci nejsou jedno. Ale chtějí, abychom jako politici se sebou něco konečně udělali!
Chci ukázat, že Lidovci mají odvahu a sílu tu změnu udělat jako první a pravděpodobně i jediní.
U nás na jižní Moravě jsme dokázali, že to jde. Vyhráli jsme tady s normální, slušnou a věcnou politikou. Prostě to jde.
Možná jsem si pro sebe mohl vybrat jednodušší cestu, založit vlastní one man show hnutí. Ale pokud to má dávat smysl i pro ostatní, tak ty věci nemají být lehké.
Moje vize má tři jasné pilíře:
Profesionální strana: potřebujeme víc než jen novou tvář na billboardech. Musíme zlepšit vnitřní fungování strany tak, aby byla moderní a efektivní a věnovala víc času problémům naší země než sama sobě.
Ekonomická kompetence jako priorita: všechny strany současné opozice ztratily ekonomickou kompetenci. Mým úkolem jako předsedy strany je přivést k Lidovcům budoucího ministra financí. Ale i další externí odborníky, naše budoucí kandidáty. Už teď mám za sebou několik setkání a bavíme se o konkrétních lidech, které bychom mohli oslovit.
Změna opoziční práce: Rozumím tomu, že hlavními tvářemi opozičních stran jsou bývalí ministři, kteří kroky stávající vlády berou hodně osobně. A vede to ke zbytečným osobním antipatiím a útokům. Potřebujeme více věcnosti, více nadhledu a mnohem více kontaktu s lidmi. Pokud nejste v přímém a častém kontaktu s lidmi, přestanete jim rozumět. Ztratíte schopnost jim cokoli vysvětlit. A to mi tu chybí nejvíc.
A abych tuhle novou, věcnou politiku mohl začít okamžitě prosazovat v praxi a získal k tomu silný mandát přímo od občanů, rozhodl jsem se kandidovat na podzim do Senátu v obvodu, kde bydlím a kde jsem se narodil. Navíc význam Senátu teď vzroste. Bude potřeba včas zastavit nebo korigovat návrhy stávající vlády, které by mohly ohrozit svobodné fungování naší země.
A říkám to teď, dokud je ještě čas. Dokud je čas si vše odpracovat dovnitř strany. Vysvětlit, které konkrétní změny je potřeba udělat, s jakým týmem lidí chci stranu vést a jak budeme fungovat.
Dokud je čas vnést naději a motivaci lidem, kteří zvažují kandidaturu v komunálních volbách. Potřebujeme nové nadějné lidi a rádi je uvítáme. Protože je potřebujeme.
Máme naději a chce to odvahu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.