MHMP: Praha ve výběrových řízeních vybrala ředitele příspěvkových organizací

S účinností od 1. června 2026 potvrdila ve funkci ředitele příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad Petra Kučeru, s účinností od 1. září 2026 ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé Danielu Šálkovou a ve funkci ředitele příspěvkové organizace Městská divadla pražská Daniela Přibyla. Výběrová komise se shodla na tom, že jejich koncepce bude pro další rozvoj každé z institucí nejvhodnější.
„Rada hlavního města Prahy dnes na základě výsledků výběrových řízení vybrala vedení tří významných příspěvkových organizací v oblasti kultury. Ve funkcích ředitelů pokračují Petr Kučera v Národní kulturní památce Vyšehrad, Daniela Šálková v Divadle v Dlouhé a Daniel Přibyl v Městských divadlech pražských. Výběrové komise jejich koncepce vyhodnotily jako nejvhodnější pro další rozvoj institucí, s důrazem na kontinuitu, odborné vedení, ekonomickou odpovědnost a dlouhodobou stabilitu kulturní infrastruktury hlavního města Prahy,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro kulturu Tomáš Slabihoudek.
Do výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad byly doručeny přihlášky dvou uchazečů, kteří splnili všechny stanovené podmínky a byli přizváni do druhého kola výběrového řízení. To se uskutečnilo v prosinci loňského roku. Po ukončení pohovorů se členové komise jednomyslně shodli, že koncepce dosavadního ředitele Petra Kučery nejlépe splňuje požadavky kladené na výkon funkce ředitele organizace. Předložená koncepce přesvědčivě prokázala hlubokou znalost ekonomického, provozního i legislativního prostředí organizace, včetně specifik vyplývajících z provozu objektu prohlášeného za národní kulturní památku a z odpovědnosti organizace vůči orgánům památkové péče a zřizovateli, hlavnímu městu Praze.
Koncepce realisticky vymezuje možnosti dalšího rozvoje organizace při respektování památkové ochrany a platného právního rámce a současně reflektuje její postavení v rámci kulturní infrastruktury hlavního města Prahy. Navazuje na dosavadní stabilní a úspěšné fungování organizace doložené dlouhodobě vysokými hodnotami návštěvnosti a tržebnosti a poskytuje jasný i udržitelný rámec pro zajištění kontinuálního, ekonomicky vyváženého a provozně bezpečného chodu organizace v následujících letech.
V rámci výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé podala přihlášku jedna kandidátka, a to Daniela Šálková, současná ředitelka Divadla v Dlouhé. Kandidátka splnila všechny stanovené podmínky a byla přizvána do druhého kola výběrového řízení. V jeho rámci představila svoji koncepci, která vychází z hluboké znalosti historického vývoje i současného fungování divadla a reflektuje vysokou úroveň dosavadní činnosti, jež se dlouhodobě projevuje stabilní návštěvností, výrazným diváckým zájmem a pozitivním odborným i veřejným ohlasem. Předložená koncepce nenavazuje mechanicky na předchozí směřování, ale citlivě reaguje na generační obměnu uměleckého vedení a současně zachovává kontinuitu uměleckého profilu divadla.
Koncepce klade důraz na postupnou a promyšlenou proměnu bez zásadních zásahů do stávající struktury, se zřetelem na udržení stávající divácké základny a současné oslovování mladšího publika. V odpovědích na dotazy členů komise uchazečka prokázala jasnou představu o dramaturgickém plánování, práci s různými cílovými skupinami včetně dětského publika, schopnost vyvažovat umělecké ambice s ekonomickými požadavky provozu divadla i otevřený přístup k průběžné evaluaci uměleckého vedení. Po ukončení pohovoru se členové komise jednomyslně shodli, že doporučí Radě hl. m. Prahy potvrdit ve funkci ředitelky Danielu Šálkovou.
Do výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Městská divadla pražská se přihlásili celkem tři uchazeči, kteří splnili všechny stanovené podmínky a byli přizváni do druhého kola. Po ukončení pohovorů se členové komise jednomyslně shodli, že koncepce dosavadního ředitele Daniela Přibyla nejlépe splňuje požadavky kladené na výkon funkce ředitele organizace. Předložená koncepce přesvědčivě prokázala znalost ekonomického, provozního i personálního fungování Městských divadel pražských a zároveň reflektovala aktuální společenské, kulturní a ekonomické souvislosti, které zásadním způsobem ovlivňují činnost veřejně zřizovaných kulturních institucí.
Uchazeč uvážlivě vymezuje možnosti dalšího rozvoje organizace, propojuje umělecké ambice s ekonomickou odpovědností a nabízí udržitelný rámec fungování jednotlivých scén při zachování kontinuity, stability souboru a jasné dramaturgické profilace. Komise ocenila zejména schopnost uchazeče reagovat na krizové situace posledních let, systematickou práci s dramaturgickým týmem, důraz na ideové ukotvení organizace a vyvážený přístup k rozvoji komunitních, vzdělávacích a mezinárodních aktivit.
Pražští radní proto na základě výsledků výběrových řízení potvrdili ve svých funkcích tyto tři stávající ředitele příspěvkových organizací hlavního města.
