MHMP: Primátorská velikonoční sbírka na pomoc lidem v nouzi

V letošní Primátorské velikonoční sbírce, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. března 2026, se podařilo ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj vybrat celkem 2 725 kilogramů potravin a krmiva pro zvířata. Poděkování patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli.
„Primátorská velikonoční sbírka znovu ukázala, že v Praze existuje silná ochota pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Velmi si vážím všech dárců z řad veřejnosti, městských organizací, firem i institucí, kteří se do letošní sbírky zapojili. Každý podobný dar má konkrétní význam pro seniory, samoživitele i lidi bez domova a potvrzuje, že solidarita v našem městě není jen slovo, ale skutečný čin,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Velikonoční primátorská sbírka potravin je spolu s adventní sbírkou smysluplnou tradicí, jež pomáhá mnoha lidem a rodinám. Děkujeme Potravinové bance Praha, že distribuuje výtěžek sbírky tam, kde je třeba, i všem Pražanům, kteří přispěli,” sděluje Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.
„Primátorská velikonoční sbírka znovu ukázala, že Pražané dokážou držet při sobě. Podařilo se shromáždit velké množství potravin a drogerie, které teď zamíří jako pomoc těm, kteří to nejvíc potřebují,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
„Děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili. Každý dar pomáhá konkrétním lidem zvládnout složitou životní situaci. Velmi si vážím solidarity Pražanů, která se opakovaně potvrzuje i při těchto akcích,“ připojuje se Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury.
Ve čtvrtek, v den konání jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, uspořádalo hlavní město již tradiční Primátorskou velikonoční sbírku. I v letošním roce se do dobročinné akce na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice zapojili kromě primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody také zastupitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, městské organizace, soukromé firmy, velvyslanectví i široká veřejnost.
Za celý den se podařilo vybrat dohromady 2 725 kilogramů potravin a krmiva pro zvířata. Do sbírky se potravinovým darem významně zapojili například zaměstnanci Ústřední vojenské nemocnice Praha, společnost Teplo pro Prahu darovala 35 000 Kč, společnost Technologie hl. m. Prahy pak věnovala dar ve výši 30 000 Kč, Kolektory Praha, a.s., podpořily akci částkou 10 000 Kč, společnost Mattoni dodala nápoje v hodnotě 50 000 Kč a Střední škola dostihového sportu a jezdectví poslala krmivo pro zvířata.
Primátorské adventní a velikonoční sbírky jsou každoročně zaměřeny na pomoc lidem v nouzi, zejména seniorům žijícím na hranici chudoby, rodičům samoživitelům a osobám bez domovů. Lidé obvykle darují základní trvanlivé potraviny a drogerii. Vítané jsou zejména konzervy, rýže a luštěniny, trvanlivé mléko, olej, polévky, dětská výživa nebo základní a dětská drogerie.
V rámci loňské Primátorské velikonoční sbírky se vybralo celkem 2 884 kilogramů potravin a drogerie i dalších 250 kilogramů krmiva pro zvířata.
