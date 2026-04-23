MHMP: Výstava fotografií z Afriky na počest cestovatelů Hanzelky a Zikmunda

Jedná o výběr srovnávacích fotografií, které vznikly v rámci nedávné Expedice Z101 cestovatele Tomáše Vaňourka. Ta se uskutečnila na počest první cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda z let 1947–1950 po Africe a Latinské Americe. Jedinečné srovnávací fotografie zachycují proměnu světa po téměř osmi desítkách let. Výstava je k vidění do 30. dubna 2026 a její součástí je i vozidlo, které náročnou expedici posledních let absolvovalo.
„Expedice Z101 navazuje na odkaz Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a po téměř osmdesáti letech znovu projela velkou část Afriky. Výsledkem je pětiletá cesta dlouhá asi 85 tisíc kilometrů, stovky srovnávacích fotografií i dokumentární práce, která připomíná témata jako dostupnost a kvalita vody v různých částech světa,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
„Cesty Hanzelky a Zikmunda inspirovaly celé generace a Expedice Z101 na tento odkaz citlivě navazuje. Díky srovnání minulosti a současnosti nám připomíná nejen krásu poznávání, ale i proměny světa, které bychom neměli přehlížet,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Projekt Expedice Z101 vznikl jako pocta první cestě legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Africe a Latinské Americe v letech 1947–1950. Celý projekt byl dokonce před jeho zahájením v roce 2020 představen Miroslavu Zikmundovi při příležitosti jeho 101. narozenin, proto také dostal název Expedice Z101. Samotná cesta pak byla zahájena 22. dubna 2021, tedy symbolicky v den, kdy na svou první výpravu vyjížděli z Prahy také Zikmund s Hanzelkou. Po pěti letech a ve stejné datum nyní současná expedice oficiálně končí.
Expedice Z101 začínala v Tunisku, poté ale kvůli pandemii covid-19 následoval dočasný návrat do Evropy. Cesta pak pokračovala přes Egypt a Súdán, kde strávil cestovatel Tomáš Vaňourek téměř půl roku, protože v zemi vypukla válka, následovala Etiopie, Keňa, Jižní Súdán, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Lesotho nebo také Mosambik a JAR. Cesta zpět do Evropy pak vedla zpět naopak po západním pobřeží Afriky.
Během trasy inspirované cestovateli Zikmundem a Hanzelkou se podařilo vytvořit 150 párů srovnávacích fotek a několik srovnávacích videoreportáží, jejichž cílem bylo zachytit proměnu světa po téměř osmi desítkách let, dále napsat dvě knihy založené na cestovních denících nebo natočit dva krátké dokumenty o problematice vody v Africe.
Cesta byla nakonec dlouhá 85 tisíc kilometrů a zahrnovala více jak 30 afrických států. Celou ji absolvoval Tomáš Vaňourek speciálním expedičním autem, které bylo předtím dvakrát součástí slavné rallye Dakar. Jeho posledním řidičem byl tehdy úspěšný automobilový závodník Karel Loprais. Následně byl vůz upraven tak, aby v současných podmínkách v Africe obstál. Expediční auto získalo jméno George po Jiřím Hanzelkovi, kterému se právě tak na cestách říkalo.
Panelová výstava nazvaná Kolem Afriky. Inspirováno H+Z je tvořena právě výběrem srovnávacích fotek a široká veřejnost si ji může volně prohlédnout až do 30. dubna 2026 před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí. Součástí je i vozidlo, které náročnou expedici v posledních letech absolvovalo.
