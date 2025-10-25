MPO: Den otevřených dveří v Petschkově paláci

Zájemci si mohou prohlédnout nejen reprezentativní prostory této významné národní kulturní památky, ale také se prostřednictvím prezentace seznámit s novým jednotným vizuálním stylem České republiky.
„Petschkův palác je symbolem nejen bohaté architektonické historie, ale také státní kontinuity a obnovy i temných časů našich dějin. Jsme rádi, že ho můžeme opět otevřít veřejnosti právě ve státní svátek 28. října a představit, jak se zde potkává minulost s moderním duchem dnešního ministerstva. Součástí prohlídky je také mimo jiné návštěva památníku bývalé mučírny Gestapa, jehož expozici bychom v následujících letech rádi zmodernizovali, aby odpovídala současným potřebám výkladu o dějinách,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
„Den otevřených dveří vnímáme jako příležitost ukázat, že za těžkými dveřmi historického paláce pracuje moderní a otevřený úřad. Návštěvníci si prohlédnou místo, které po desetiletí spoluutváří hospodářské dějiny naší země,“ doplňuje státní tajemník v MPO Vladimír Mana, který přivítá první návštěvníky.
Petschkův palác je nejznámějším dílem architekta Maxe Spielmanna, postaveným v letech 1922–1927 na objednávku bankovního domu Petschek a spol. Budova v neoklasicistním stylu byla na svou dobu mimořádně moderní, vybavená klimatizací, potrubní poštou, páternosterem, telefonem či tiskárnou.
Rodina Petschků spravovala budovu až do roku 1938. Za okupace zde sídlilo gestapo, které palác využívalo k výslechům a mučení českých odbojářů. Ve stálé expozici jsou upravené prostory, jak je používalo gestapo (cely, biograf, mučírna). Po válce budova sloužila Ministerstvu zahraničního obchodu, od roku 1993 je sídlem Ministerstva průmyslu a obchodu.
Od roku 1989 je Petschkův palác národní kulturní památkou. V posledních letech prošel řadou rekonstrukcí – fasády, střechy, mramorových podlah i historického páternosteru, který získal nominaci na cenu Národního památkového ústavu.
Budova zaujala i filmaře, kteří zde natáčeli např. filmy Jan Masaryk s Karlem Rodenem, Lída Baarová s Táňou Pauhofovou či Agent bez minulosti s Mattem Damonem.
autor: Tisková zpráva