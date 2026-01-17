MPO: Klíčový úvěrový finanční nástroj pro malé a střední podniky

Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky napříč obory, nabídne bezúročné investiční úvěry. Celková alokace finančního nástroje činí 5,13 miliardy Kč. Je realizován v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti o úvěry přijímá NRB od 2. února 2026.
„Spustili jsme jasný nepřímý nástroj podpory investování. Plníme náš další slib. Ihned po nástupu nové vlády jsme spustili program podpory malých a středních podniků Záruka a slíbil jsem, že do měsíce spustíme zvýhodněné investiční úvěry. Dnes, přesně měsíc po našem jmenování, spouštíme další klíčový nástroj Expanze, který pomůže s rozvojem investičních projektů. Program je připraven a firmy mohou začít žádat o podporu,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Program Expanze je praxí prověřeným finančním nástrojem, který umožňuje malým a středním podnikům financovat prostřednictvím bezúročných úvěrů od NRB až 50 % jejich investic. Díky této formě financování mohou firmy realizovat investice např. do pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů za výrazně nižších celkových úrokových nákladů, a to v prostředí, kdy úrokové sazby České národní banky stále působí na celou ekonomiku restriktivně,“ zdůraznil Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.
„Dlouhodobě opakujeme, že schopnost inovovat a zvyšovat konkurenceschopnost je zásadní faktor pro jakékoliv podnikání. Jsme rádi, že díky nástrojům NRB má i segment MSP šanci se úspěšně rozvíjet. Ať již jde o aktuálně startující program EXPANZE, v minulých dnech spuštěný program NÁRODNÍ ZÁRUKA nebo připravované záruční a úvěrové programy pro rodinné firmy,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.
Základní parametry finančního nástroje:
- Podpora investičních projektů v ČR mimo Prahu,
- Úvěry 1 až 100 mil. Kč se splatností až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
- Bezúročné a bez poplatků,
- Pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů,
- Až do výše 50 % investičních výdajů projektu,
- Vyžadováno spolufinancování úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši alespoň 20 % investičních výdajů projektu.
Určen pro podnikatele působící mj. v oblastech jako:
- Zpracovatelský průmysl a stavebnictví;
- Maloobchod a velkoobchod;
- Doprava a skladování;
- Ubytování, stravování a pohostinství;
- Informační a komunikační činnosti.
Bližší informace a podrobné podmínky programu naleznete na stránkách NRB ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.