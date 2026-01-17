MPO: Klíčový úvěrový finanční nástroj pro malé a střední podniky

19.01.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Národní rozvojová banka (NRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) spouští osvědčený finanční nástroj Expanze úvěry OPTAK.

MPO: Klíčový úvěrový finanční nástroj pro malé a střední podniky
Foto: mpo.cz
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - logo

Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky napříč obory, nabídne bezúročné investiční úvěry. Celková alokace finančního nástroje činí 5,13 miliardy Kč. Je realizován v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) a financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti o úvěry přijímá NRB od 2. února 2026.

„Spustili jsme jasný nepřímý nástroj podpory investování. Plníme náš další slib. Ihned po nástupu nové vlády jsme spustili program podpory malých a středních podniků Záruka a slíbil jsem, že do měsíce spustíme zvýhodněné investiční úvěry. Dnes, přesně měsíc po našem jmenování, spouštíme další klíčový nástroj Expanze, který pomůže s rozvojem investičních projektů. Program je připraven a firmy mohou začít žádat o podporu,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 19009 lidí

„Program Expanze je praxí prověřeným finančním nástrojem, který umožňuje malým a středním podnikům financovat prostřednictvím bezúročných úvěrů od NRB až 50 % jejich investic. Díky této formě financování mohou firmy realizovat investice např. do pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů za výrazně nižších celkových úrokových nákladů, a to v prostředí, kdy úrokové sazby České národní banky stále působí na celou ekonomiku restriktivně,“ zdůraznil Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.

„Dlouhodobě opakujeme, že schopnost inovovat a zvyšovat konkurenceschopnost je zásadní faktor pro jakékoliv podnikání. Jsme rádi, že díky nástrojům NRB má i segment MSP šanci se úspěšně rozvíjet. Ať již jde o aktuálně startující program EXPANZE, v minulých dnech spuštěný program NÁRODNÍ ZÁRUKA nebo připravované záruční a úvěrové programy pro rodinné firmy,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

Základní parametry finančního nástroje:

  • Podpora investičních projektů v ČR mimo Prahu,
  • Úvěry 1 až 100 mil. Kč se splatností až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
  • Bezúročné a bez poplatků,
  • Pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů,
  • Až do výše 50 % investičních výdajů projektu,
  • Vyžadováno spolufinancování úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši alespoň 20 % investičních výdajů projektu.

Určen pro podnikatele působící mj. v oblastech jako:

  • Zpracovatelský průmysl a stavebnictví;
  • Maloobchod a velkoobchod;
  • Doprava a skladování;
  • Ubytování, stravování a pohostinství;
  • Informační a komunikační činnosti.

Bližší informace a podrobné podmínky programu naleznete na stránkách NRB ZDE.

Psali jsme:

MPO: Vychází výroční zpráva za rok 2024 o prověřování zahraničních investic
MPO: Den otevřených dveří v Petschkově paláci
MPO: Česká národní expozice nabídla firmám podporu od A do Z
MPO podpoří digitalizaci malých a středních podniků

 

Zdroje:

https://www.nrb.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

podnikání , úvěr , TZ , NPO , NRB

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Za co přesně žalujete prezidenta?

Za jeho názor, který vyslovil? On přeci neřekl nic, co by se neřešilo - jestli to je pravda nebo ne nevím. A co budete dělat, když neuspějete? Vzdáte se pak své kandidatury na ministra? A naopak, když uspějete, myslíte, že se pak něco změní, a že vás prezident jmenuje? Chcete to po něm v rámci žalob...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MPO: Klíčový úvěrový finanční nástroj pro malé a střední podniky

7:23 MPO: Klíčový úvěrový finanční nástroj pro malé a střední podniky

Národní rozvojová banka (NRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) spouští osvědče…