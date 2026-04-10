MPO: Mimořádná Podnikatelská rada řešila dopady cen energií včetně pohonných hmot

Na mimořádné Podnikatelské radě, svolané na vyžádání daného sektoru, to řekl 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Víc než tři desítky zástupců byznysových svazů a asociací seznámil s tím, co je už hotové a lze čerpat a jaká opatření se chystají.
Vicepremiér představitele Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svazu energetiky a dalších oborových svazů požádal o zaslání aktuálních témat k řešení v souvislosti se situací na Blízkém východě a dodávkami ropy. Podle Havlíčka mají v současné době podnikatelé mimo jiné velký zájem o programy Záruka a Expanze v gesci Národní rozvojové banky. Vítají také finanční nástroje z dílny EGAP.
„Firmy a živnostníci potřebují stabilitu a předvídatelnost. Proto připravujeme sumář nástrojů, který jim pomůže zvládnout současnou situaci s cenami pohonných hmot a udržet investice i exportní aktivity,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ve spolupráci s Ministerstvem financí chystáme v duchu naší Hospodářské strategie také nový balíček opatření. Rovněž plánujeme posílit aktivity agentury CzechTrade. Víc se zaměří na exportní příležitosti v zemích Mercosur, s kterými má EU novou dohodu ohledně cel, nebo na USA, kde jsem za Českou republiku nedávno podepsal prohlášení o spolupráci s historicky prvním státem, a tím byl Texas.“
Rostoucí ceny ropy, jak na mimořádné Podnikatelské radě zaznělo, se do nákladů firem v současné době promítají například formou palivových příplatků. Klíčový je vývoj v nejbližších týdnech a délka konfliktu, které ukáží, jak výrazné dopady budou. Tuzemskému byznysu pomáhají i podnikatelské mise do zahraničí. Na té nejbližší premiér Andrej Babiš s ministrem Karlem Havlíčkem už v dubnu doprovodí podnikatele do Azerbajdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu, zájem o tuto cestu za exportními příležitostmi je podle posledních informací skutečně velký.
Energetika a strategické investice
Podnikatelská rada se shodla, že České republice v tuto chvíli nehrozí nedostatek ropy, ani plynu, a to i přesto, že situace na trzích zůstává napjatá. Diskutovala se také role uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů i úloha biometanu, který na rozdíl od bioplynu lze uchovávat pro budoucnost v zásobnících. Zástupci podnikatelského sektoru zároveň upozornili, že zejména v energetice a dopravní infrastruktuře není dobré odkládat strategické investice. Každý odklad totiž podle nich vede k výraznému zdražení projektů. Strategickými investicemi se bude zabývat příští tripartita.
Další kroky státu
Přehled současných podpůrných programů pro podnikatele MPO brzy zveřejní a resort chce zároveň vyhodnotit další možná opatření. Debatovali se mimo i o zrychlení odpisů nebo cílené podpoře energeticky náročných provozů. Kromě toho je připraven tým českých expertů, který by, jak před časem zaznělo na evropské radě ministrů pro energetiku i na jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou, mohl přímo na Ukrajině zkontrolovat stav ropovodu Družba.
