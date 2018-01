MPSV: Ministryně Němcová se zúčastnila jednání RHSD

Z jednání RHSD mimo jiné vyplynulo, že vláda se chce zaměřit na důchody a důchodovou reformu. Vláda chce přijmout novelu zákona o důchodovém pojištění, která by zvýšila základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy. Novela by rovněž navýšila důchod o 1000 korun těm lidem, kteří se dožijí 85 let věku. Zaměstnanci v náročných profesích získají možnost dřívějšího odchodu do důchodu.

autor: Tisková zpráva