Vojtěch (ANO): Setkal jsem se s mladým praktickým lékařem

Záblesky z dnešního cyklovýletu v okolí Chýnova s kolegou Karlem Turečkem.
Děkuji všem, které jsem měl tu čest dnes poznat. V samotném Chýnově jsem se setkal i s mladým praktickým lékařem, který si zvolil pro svou praxi menší město a nedávno zde otevřel vlastní ordinaci. Tím doplnil paní doktorku, která ve městě ordinuje již 20 let, a se kterou jsem měl také možnost se seznámit a ochutnat ostružiny z její zahrady. Díky!
A jak si užíváte teplých letních dnů vy?
autor: PV