Vojtěch (ANO): Setkal jsem se s mladým praktickým lékařem

20.08.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výletu v okolí Chýnova.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Záblesky z dnešního cyklovýletu v okolí Chýnova s kolegou Karlem Turečkem.

Děkuji všem, které jsem měl tu čest dnes poznat. V samotném Chýnově jsem se setkal i s mladým praktickým lékařem, který si zvolil pro svou praxi menší město a nedávno zde otevřel vlastní ordinaci. Tím doplnil paní doktorku, která ve městě ordinuje již 20 let, a se kterou jsem měl také možnost se seznámit a ochutnat ostružiny z její zahrady. Díky!

A jak si užíváte teplých letních dnů vy?

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Článek obsahuje štítky

Vojtěch , ANO

Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Pokud zůstanete u moci

Můžete zaručit, že nebudete jakkoliv usilovat o přijetí Eura? Z toho vaše průzkumu se obávám, že už jste se podvolili snahám vašich koaličních partnerů Euro přijmout a čím dál víc se stává probruselskou stranou místo toho, jak jste se k politice EU stavili dřív – což mi bylo mnohem sympatičtější

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výletu v okolí Chýnova.