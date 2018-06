MŠMT: Ministr s premiérem jednali o další podpoře pedagogických fakult

V příštím roce by měly pedagogické fakulty dostat víc peněz na platy vyučujících, ale také na posílení studentských praxí. Ministr Plaga chce zvýšit zájem studentů o práci učitele také navyšováním učitelských platů a posilováním prestiže pedagogického povolání.

„Není možné, aby průměrná mzda toho, kdo učí budoucí učitele, byla nižší, než je průměrná mzda v regionálním školství. To znamená, že ruku v ruce s navyšováním prostředků a platů v regionálním školství se musí zvyšovat i odměňování na fakultách vzdělávajících učitele,“ upozornil ministr Plaga.

Už nyní získávají fakulty vzdělávající učitele peníze navíc na zlepšení platů vyučujících a také na větší zapojení studentů do praktického vyučování a kvalitnější inovativní výuku. Letos se jednalo 165 milionů korun, přičemž 95 milionů jde na navýšení platů na pedagogických fakultách a 70 milionů je určeno na posílení praktické výuky na všech fakultách připravujících učitele. V příštím roce navrhuje ministr na tyto účely vyčlenit celkem 200 milionů korun, tedy o 35 milionů víc než letos.

Přilákat mladé lidi do školství by měly také zvyšující se platy učitelů. „Pokud aspoň 70 % procent absolventů fakult připravujících učitele bude nastupovat do školství, tak se nám podaří zastavit přirozený demografický úbytek učitelů,“ uvedl ministr s tím, že nyní jde učit jen asi polovina absolventů s pedagogickým vzděláním. Loni v listopadu se tarifní platy učitelů zvýšily o 15 %. V příštím roce by se měly navýšit o 10 % v tarifu a další část peněz by měla jít na posílení motivační složky platu. Cílem je, aby v roce 2020 brali učitelé 130 % průměrné mzdy v ČR, tedy asi 45.000 korun.

autor: Tisková zpráva