Senátor Šlachta: Žádné tahanice nesmí brzdit práci nové koalice

12.01.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sporům ohledně jmenování Filipa Turka ministrem.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

Lidé se mě ptají na nominaci Filipa Turka. Premiér a ministři už jsou jmenováni, a je čas začít řešit zákony a pracovat pro lidi, čas nečeká.

Novou vládu čeká spousta práce: bezpečnost, zdravotnictví, životní úroveň… občané nechtějí sledovat přetahovanou kolem jmen.

Pokud Motoristé trvají na Filipu Turkovi jako kandidátovi, je třeba postupovat podle zákona. Ale žádné tahanice nesmí brzdit práci nové koalice pro lidi.

Teď jde hlavně o výsledky, ne o spory.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
