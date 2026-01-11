I Ukrajinci se divili. Účastník „Velkého vlasteneckého výletu“ řekl, jak to bylo

Chtěli z něj udělat dezoláta z Velkého vlasteneckého výletu. Narazili. Za pravdu mu dávají i Ukrajinci. „Ti nevěřili, že někdo vezme lidi vlastního národa a jede z nich dělat idioty do cizí země,“ říká Nikola Mari Taaffe v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
reklama
Místo dokumentu, který se snaží poctivě ukázat cestu tří Čechů, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, co se děje na Ukrajině, a svým pohledem a jim zapůjčenými kamerami ukázat, jak si ujasňují, či naopak mění svůj názor na to, co se zde děje, se z Velkého vlasteneckého výletu stala spíše reality show, kterou odsoudili i někteří mainstreamoví novináři. Podle Nikoly Mari Taaffeho, jednoho z účastníků projektu, vyjádřila nespokojenost se zpracováním a způsobem, jakým produkce jednala s účastníky projektu, také expertka na Rusko a Ukrajinu, novinářka Petra Procházková z Deníku N. Ta původně dokumentární film nazvala ve svém článku po čtyřhodinovém rozhovoru právě s Nikolou „experimentem, který se nepodařil“.
Nikola poskytl výživný rozhovor také ParlamentnímListům.cz. I přesto, že je s konečným vyzněním filmu nespokojen a tvůrce filmu usvědčuje z manipulace, snad i právě proto vyzývá všechny, aby na film šli, a jak dodává, viděli, jak se dělá propaganda.
Vy jste se do projektu dostal jednoduše tak, že jste se zúčastnil castingu. Zareagoval jste na inzerát. V tom se píše, že půjde o pohled na Ukrajinu bez cenzury. Jak to celé bylo?
Ten inzerát zní přesně takhle: „Hledáme vás, co sledujete vývoj a mezinárodní situaci. Dokážete si na věci udělat svůj názor? Seberte svou odvahu a pojeďte s námi na Ukrajinu podat z vašeho pohledu subjektivní svědectví o skutečném průběhu války.“ Toto je inzerát, na který já jsem se přihlašoval.
To zní docela zajímavě a nevinně...
Jasně. Ovšem po odvysílání filmu a následné síti projekcí a besed o mně psaly například Novinky.cz, že vzali nějaké dezoláty na Ukrajinu...
A proč jste se vlastně přihlásil? Vy jste se chtěl tedy podívat, zjistit, jak to je, jsem pochopila, že? Vy jste předtím byl na Ukrajině?
Situaci jsem začal sledovat asi zhruba od roku 2013. Samozřejmě nikdy jsem nerozporoval, že tam probíhá silový vojenský konflikt, tedy v podstatě válka. To samé nerozporoval ani další účastník, Ivo. I on na tom castingu přece říká, že v podstatě je proti tomu, aby se tam dodávaly zbraně, aby ta válka pokračovala. Což třeba Novinkám.cz vůbec nevadilo v tom, aby řekly: „To jsou dezoláti, co popírají válku.“ Prosím vás, můžete mi vysvětlit, jak chcete popírat válku? Nikdo válku nepopírá, ale pokud udělali tento film jako svoji propagandu a řekli: „Oni popírali válku a teď podívejte, jak jsou hrozní, protože my jim ukážeme...“
Co vám třeba ukázali?
Hromadné hroby. Viděli jsme prosím jeden. Dobře, oni vidí hromadné hroby. Oni vidí támhle znásilněné děti. Žádné jsme neviděli. Nikdo nám takové děti neukázal. S žádnými takovými dětmi jsme nehovořili a já jsem žádné takové dítě neviděl. Či možná jsem šel někde po ulici, to dítě jsem viděl, ale nevím o tom.
Takže pokud to postavíte do tohoto světla, že ti dezoláti nevěřili válce a že schvalují znásilňování dětí a že jim to ukážete a oni pořád tvrdí to samé, tak ten film vlastně vychází úplně jinak.
Přitom třeba já jsem nic nepopíral. Jen jsem říkal: „Je hezké, když někam jedu a udělám výstřih reality.“
Ale pojďme hovořit o příčině, proč k těm věcem došlo? Jak se to stalo? Jak se chovala politická reprezentace ukrajinského státu k Ruské federaci? Jak se choval Západ k ukrajinské politické reprezentaci a k Ukrajině samotné? A tam hledejme tu příčinu toho všeho. A když si tohleto všechno položíme na misky vah, tak se dobereme k zajímavým výsledkům.
A třeba mně vadilo, jak film účelově sestříhali a použili z celého tohoto vyjádření jen kousek, který působil necitelně a bez kontextu. Já v tom filmu například říkám větu: „S Rusem podaná ruka byla víc než smlouva.“ A já vám tu větu teď řeknu celou: „Když jsem žil ve Francii, tak jsem poznal několik ruských rodin. Chlapi chodili do práce, manželky si hleděly muže, muž si hleděl manželky. Jejich děti byly čisté, najedené, všechno v pořádku. Měly svačiny do školy a nikdy, ze zásady nikdy, se mnou nehovořili o politice. A s Rusem podaná ruka byla víc než smlouva.“ A z toho střihli jen ten kousek.
Co jste od filmu původně čekal? Napadlo vás, že tam nějaká forma manipulace může být?
Já jsem si říkal, že to je tak očividně blbé ve smyslu „kdo tomuhle může prosím vás naletět“. Vždyť nekoukáte na dokument, na žádnou road movie. Vždyť oni ve spěchu během devíti dnů, kdy běžely kamery, udělali reality show, kterou sestříhali tak, aby nás mohli ukázat jako hrdiny nebo jako blbce.
To jde vždycky…
Pochopitelně. A to politické zadání bylo jasné. Takže jsme z toho vyšli jako blbci. Byl tam třeba záběr na barák rozbitý, rozstřílený, rozbombardovaný a já tam říkám: „No, já si myslím, že když po sobě střílejí raketama, tak ta raketa někam prostě dopadne.“ To zní samozřejmě blbě. A teď vám řeknu celou větu, jak jsem ji řekl: „Když jsou dvě armády proti sobě a mlátí do sebe v obytný čtvrti vším, co jim přijde do ruky, a střílejí po sobě raketama, no tak si myslím, že ta raketa prostě někam dopadne.“
Jasně, a člověk to takhle okomentuje a ono to působí strašně cynicky a vystřihnou poslední větu ze souvislosti.
Asi jim vadilo, že jste se neradoval z toho, že pokud by tam byli nějací lidé, tak je to mohlo zasáhnout...
Ježíš marja, to víte, že jsem se z toho neradoval. Chápu, že když někde probíhá silový konflikt, samozřejmě je mi nesmírně líto civilních obětí.
Jak pak fungovalo promítání filmu a besedy s ním spojené? Kolika jste se zúčastnil?
Poprvé oni nás vlastně pozvali, mě, Iva a Petru na uzavřenou projekci. Tam nám film promítli v takovém trošičku, jako řekl bych, náhledovém režimu. Konečná verze byla mírně změněná.
Ve váš neprospěch, anebo spíš ve prospěch, nebo neutrálně?
V náš neprospěch. Já si jenom pamatuju, že režisér Kvapil, když hovořil k tomu filmu a hovoří na začátku roku šedesát osm, tak se tam dopustil několika do očí bijících nepřesností. Řekl, že přijely ruské tanky. Já jsem ho opravil, že nepřijely ruské tanky, ale tanky pěti států Varšavské smlouvy. Takže tohle potom už v té finální verzi bylo opraveno.
Takže když někdo udělal chybu, špatně něco řekl, ale byl z té dobré strany barikády, tvůrčího týmu, tak to střihli a opravili to, aby z toho vyšel dobře, ale když jste řekl vy nebo Ivo či Petra, co mohlo vyznít ve váš neprospěch, tak to tam naopak nechali či případně ještě střihem zdůraznili? Chápu to správně?
Samozřejmě, je to jejich film...
A jak je to s besedami tedy, zvou vás jako účinkující na besedy s diváky?
Ne, tam mě samozřejmě nezvou. Oni nás tři účinkující tam z principu nezvou.
Proč?
Ježíš marja, vy si myslíte, že mě tam pozvou, abych jim řekl: „Prosím vás, vzpamatujte se, dyť je to celý podvod!“
No, aby ti lidé vás viděli osobně a mohli vám klást otázky a udělat si svůj názor na vás všechny…
No, to nedopustěj! Jen se podívejte, kde režisér Kvapil byl, vždyť on protáhl už snad každej podcast v Čechách. Všude vykládal svůj pohled. Myslíte si, že do většiny z nich někdo pozval Petru, Iva nebo Nikolu? Nikdo mě tam nepozval. To víte, že ne. Když dělali nějaké projekce, v podstatě potom teda pan Pojman, pan Suchánek a pan Kvapil s tím jezdili jako kramáři, že jo, s tím filmem. Jako ten Matěj Kopecký, jak jezdil s tím divadýlkem. Tak s tím jezdili tímhletím způsobem.
Vždycky po promítání toho filmu byla debata, kde mluvili pan Pojman, pan Suchánek. Myslíte, že jednou mi někdo řekl: „Petro, Ivo, Nikolo, pojeď s námi, řekni něco.“ Myslíte, že tohle se jim hodí do krámu? Abychom řekli: „Počkejte, ale my jsme přece nikdy nerozporovali, že tam probíhá vojenský konflikt. Počkejte, ale oni vám lžou. To není dokument, to je reality show.“
Ale oni by tam taky byli, takže byste mohli mít tu diskusi. Oni by vám říkali: „Ne, je to tak a tak,“ a pobavili byste se o tom...
Ale oni o ni nestojí.
Jaké jste měl na film reakce? Nadával vám po těch všech projekcích někdo do dezolátů a podobně?
Je teda velice zajímavé, že když ten film jeden čas vlastně přišel na Netflix, mě potom hodně lidi zastavovali na ulici a říkali mi: „Dobrý den, nezlobte se, nejste vy ten Nikola z toho Velkýho vlasteneckýho výletu?“ A já jsem říkal: „No, jsem.“ A ti lidi mi podávali ruku a říkali mi: „Je to strašný, co vám udělali.“ A i mě potěšilo, že pan Vetchý řekl: „Ano, já už jsem se dvakrát porval na ulici kvůli těm dronům.“ Tak já jsem se na ulici neporval. Já mám docela velký fanklub a ty lidi mi plácají po rameni a říkají mi: „Jen do nich!“
Byla jsem překvapená, když jsem četla, jak poctivě novinářka Petra Procházková, která teď píše pro Deník N, popsala celou situaci kolem filmu, rozebrala ho, a vy říkáte, že jste s ní strávil nakonec čtyři hodiny rozhovoru a ona o tom napsala článek a analýzu s názvem Experiment, který se nepovedl, což bylo kritické na adresu filmařů, nikoliv vás tří účinkujících. Jak se to celé událo? Co jste jí řekl?
Když o mně Novinky.cz napsaly, že jsem nějaký dezolát, který nevěří válce, a že jsem se schovával před raketami Vladimira Putina, a podobné kydy, nechal jsem se veřejně slyšet, že já si budu už velmi pečlivě vybírat, komu rozhovor poskytnu. Z Novinek mi potom znovu psala nějaká paní a říká mi: „Dobrý den, jsem šéfredaktorka Novinky.cz Kultura, moc rádi bychom s vámi udělali rozhovor.“ A já jsem jí na to odepsal: „Vážená paní, po těch nesmyslech, co jste o mně napsali, já s vámi mluvit nebudu a nikdy a o ničem.“ To jsem jí poslal. Zveřejnil jsem to na sociálních sítích.
A později mě kontaktovala Petra Procházková, ale už podle hlasu mi přišla jako velice zajímavá osoba. Já jsem ji tehdy pozval k nám. Musím říct, že já jsem si teda paní Procházkovou nesmírně oblíbil. Strávili jsme mnoho, velmi mnoho hodin osobním rozhovorem, než vznikl ten článek pro Deník N. Nic jsem jí nezastíral, ukazoval jsem jí nějaké dokumenty a dal k dispozici fotografie a nadstandardní informace. A článek, který vyšel, mne příjemně překvapil. Jsem s ní v kontaktu do dneška a mám ji velmi rád. Ona tenkrát ten článek nazvala mimo jiné jako Experiment, který se nepovedl.
Byl ještě nějaký novinář, který se třeba pozastavil nad tím, jak byl ten projekt natočen a realizován? A jak se k vám stavěli sami Ukrajinci?
Já jsem se bavil trošičku nadstandardně v Charkově s jedním vojákem a v podstatě on mi řekl: „Podívejte, oni – ti vaši filmaři – už tady na Ukrajině byli dvakrát. Domluvili si tu fixery, který je protáhnou, kde je potřeba. A oni všem řekli, kdo jste. Ti všichni lidé, se kterými se tady bavíte, vědí přesně, kdo vy jste.“ Oni jim řekli, že přivezou tři idioty, kteří nevěří válce. A že oni se k nim mají chovat hezky. No a ti Ukrajinci se k nám samozřejmě chovali hezky, protože chápou dosah toho filmu a dosah té propagandy. Takže oni nás tam ukazujou, že nevěříme válce, ale přesto ti Ukrajinci ještě teda mají trpělivost s námi hovořit, a ještě jsou milí a vstřícní a vysvětlujou nám všechno.
A teď říkají: „To je skandální, ty dezoláti jako my se tam baví s nějakým člověkem, kterýmu umřela celá rodina, a ještě ho objímá.“ Prosím vás, vždyť on celou dobu ale věděl, kdo to je. Rozumíte? No, oni, oni jim řekli, že vlastně jsme takoví nevěřící Tomášové, a řekli jim jen z půlky o tom projektu.
A novináři? Byli tam nějací?
Nevzpomenu si na jméno té redaktorky. Žije v Charkově, má, myslím, za manžela Ukrajince. Byli jsme tehdy v nějaké restauraci. Tam jsme seděli a přišel tam Mac. A ten mi potom říká: „Ale když ti Rusák vtrhne do baráku a znásilní ti ženu, tak ho přece nebudeš mít rád, ne?“ A já jsem si pomyslel v duchu: Blbečku, až takhle to máš jednoduchý. A šel jsem pryč.
Vyšel jsem ven, kde stála tato redaktorka se svým manželem, a dal jsem se s ní do řeči. A ona mi říká: „Já jsem jim řekla, že já s nima spolupracovat nebudu.“ Ten náš štáb od nich chtěl nějakou pomoc. „Ale mně se ten film nelíbí. Eh, mně se to nelíbí z hlediska...“ Počkejte, jak ona to řekla?
Neřekla náhodou, že z etického hlediska se mi to nelíbí? Já totiž celou dobu, co spolu mluvíme a popisujete mi to takto do detailu, co se tam dělo, tak mě napadá, že takové jednání dokumentaristů je prostě neetické. Nedivím se, že se od toho projektu skuteční novináři distancovali…
Je to naprosto překročení úplně všeho. A ještě můžu říci, budu se opakovat, teda, už jsem to taky někde říkal. Když jsem mluvil po premiéře s Ukrajinci, nevěřili tomu, že je možné, že někdo vezme lidi vlastního národa a jede z nich dělat idioty ve prospěch toho, aby z toho filmu vybrali peníze pro Ondráčka na ten jeho Dárek pro Putina, které budou zabíjet další lidi, ale ještě za cenu, že oni trolí svoje vlastní lidi. A ti Ukrajinci mi říkají: „Hele, ale u nás třeba na Ukrajině by nebylo možné, aby se sebral Ukrajinec z Kyjeva a jel dělat idiota z Ukrajince z Charkova kvůli vašemu národu.“
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.