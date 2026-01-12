Hádka mezi motoristou Gregorem a pirátkou neskončila zhasnutím kamer

Do pořadu Duel ČT24 přijali pozvání mladí poslanci Kateřina Demetrashvili (Piráti) a Matěj Gregor (Motoristé sobě). V úvodu debaty jim byly položeny tři krátké otázky k aktuálním tématům hýbajícím společností, na které měli stručně reagovat.
První otázka se týkala podání kompetenční žaloby, která by měla vyjasnit, zda prezident může odmítnout jmenovat ministra navrženého premiérem. Podle Matěje Gregora je tato otázka již dostatečně jasně upravena ústavou a kompetenční žalobu proto nepovažuje za nutnou. Kateřina Demetrashvili naopak uvedla, že ústava podle ní jednoznačný výklad neposkytuje a vyslovila se pro podání kompetenční žaloby.
Druhá svižná otázka se zaměřila na ambice amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska a jejich možné dopady na mezinárodní pořádek. Demetrashvili označila Trumpovy ambice za jednoznačnou hrozbu a upozornila, že jde o bezprecedentní situaci, kdy dnes jeden člen NATO vyhrožuje jinému. Podle Gregora by byla hrozbou situace, kdy by došlo k vojenskému zabírání území. V případě smluvního řešení, by ovšem podle něj nešlo o skutečnou hrozbu. Poukázal například na prodej Aljašky mezi Ruským imériem a Spojenými státy.
Třetí otázka se týkala muniční iniciativy a úvah o jejím zachování bez přímého finančního zapojení České republiky. Dle slov Gregora se jedná o realitu příštích dní. Demetrashvili nesouhlasila, Česko by podle ní mělo na Ukrajinu finančně přispívat i ze státního rozpočtu.
Poté, co byli diváci pořadu ve zkratce obeznámeni s názory obou poslanců na daná témata, se debata vrátila ke stejným okruhům, tentokrát však podrobněji.
Jedním z hlavních bodů byl spor kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Kateřina Demetrashvili odmítla, že by se jednalo o jakýkoliv „spor“. Prezident Petr Pavel dle jejího názoru rozhodl na základě „věcných argumentů“, že Filipa Turka nejmenuje. „Jediná konkrétní věc, která by byla věcná, by bylo podání kompetenční žaloby. A k tomu se pan Babiš ani Motoristé nechystají. Takže já to vnímám jako uzavřené,“ řekla Demetrashvili a dodala, že naopak to, že se Turek rozhodl podat na prezidenta žalobu na ochranu osobnosti, je podle ní důkazem, že Turek boj o ministerský post vzdal.
Gregor se vyjádřil k prezidentově dopisu i žalobě. Prezidentův dopis označil za neslušný a dehonestační s tím, že obsahuje závažná obvinění, například z adorace nacismu, která považuje za nadsazená. Rovněž připomněl i prezidentovu minulost.
„Prezident sám v době, kdy byl starší, než jsme dnes my, adoroval komunistický režim pro kariérní prospěch. A dneska zneužívá facebookové příspěvky, u nichž není ani dokázaná pravost, aby někoho tímto napadal… omluva je jednoznačně na místě,“ uvedl Gregor.
Poslankyně Demetrashvili nicméně připomněla, že problematická není pouze Turkova digitální stopa a že jeho „problematické výroky“ se řešily už během voleb do Evropského parlamentu. „Čím dál více se budeme setkávat s tím, že se do politiky budou dostávat lidé s nepříznivou digitální stopou a bude to předmětem diskuse. Ale v případě pana Turka jde o nerespektování právního řádu, vzhledem k jeho opakovaným porušováním a dehonestaci menšin,“ uvedla Demetrashvili.
„Nedává smysl, že ten spor je o tom, jaký Filip Turek je nebo není. Protože Filip Turek je hlavně z hlediska zákona zvolený zástupce lidu, trestně nestíhaný, s čistým trestním rejstříkem. Není žádná překážka, ani z podmětu bezpečnostních služeb, která by byla reálnou zákonnou překážkou, aby se stal ministrem,“ ohradil se Gregor proti tzv. „lidovým soudům“, kdy podle něj nezáleží na tom, zda Filip Turek něco skutečně udělal, ale na tom, co si lidé myslí.
„Kam jsme se to dostali?“ nechápal Gregor.
Moderátorka Jana Peroutková ho zde ovšem přerušila a poznamenala, že podle prosincového průzkumu vyhotoveného pro Českou televizi jsou proti jmenování Turka ministrem až dvě třetiny Čechů.
Na tuto poznámku reagoval Matěj Gregor poukazem na principy parlamentní demokracie. Uvedl, že ministři nejsou jmenováni na základě průzkumů veřejného mínění, ale v návaznosti na výsledky voleb a ústavní mechanismy. Zároveň podotkl, že ani v roce 2021 se po volbách nedělaly průzkumy veřejného mínění o tom, kolik Čechů by rádo, aby se ministrem stal Ivan Bartoš, Jan Lipavský nebo Vít Rakušan.
Moderátorka Peroutková následně připustila, že neexistuje jednoznačný důkaz o tom, že by se Filip Turek dopustil protiprávního jednání. Veřejnost by ale podle ní měla na politiky klást vyšší nároky. „Protože pan Turek adoruje nacismus, pana Hitlera, nedodržuje pravidla…“ četla ze svých poznámek.
Zde se Gregor vůči slovům moderátorky ohradil. „Vy ve veřejnoprávním médiu říkáte o kandidátovi na ministra, že adoruje Adolfa Hitlera a nacismus? Z jakého titulu vy jako veřejnoprávní redaktorka tohle říkáte?“ naštval se Gregor, který považuje za zásadní problém, pokud je ve veřejnoprávním médiu o kandidátovi na ministra bez prokázaného porušení zákona prohlašováno, že adoruje nacismus či Adolfa Hitlera.
Kateřina Demetrashvili v debatě připustila, že ani její vlastní digitální stopa není bezchybná. Uvedla, že se za některé své dřívější výroky omluvila, protože podle ní nejde o vyjádření, která by měl používat poslanec. Zdůraznila ovšem, že v době jejich vzniku jí bylo šestnáct let a šlo podle jejích slov pouze o „vtipy“.
„Je rozdíl, když já vtipkuji s kamarády o nějakém inside joku a když si dělám srandu z druhé světové války nebo války na Ukrajině,“ vymezila Demetrashvili podle svých slov „brutální rozdíl“ mezi vlastními výroky a vtipy Filipa Turka.
Matěj Gregor odmítl debatovat o tom, co je a není vtipné. Raději doporučil, že by se společnost měla řídit platnými zákony a rozhodnutími soudů, nikoli subjektivním hodnocením.
Debata na ČT24 vyvolala silné reakce i na sociálních sítích. Část uživatelů kritizovala i moderátorku pořadu. Bývalá poslankyně za ODS Helena Mallotová shrnula svůj dojem stručným komentářem „Neskutečný Duel ČT24. 18.30,“ uvedla na facebooku.
„To byl nebetyčný rozdíl. Ta slečna od Pirátů nemá v hlavě, kromě standardního sebevědomí hlupců a schopnosti papouškovat, vůbec nic. Gregor úplně znemožnil jak ji, tak tu aktivistickou moderátorku,“ reagoval na příspěvek Mallotové uživatel facebooku Aleš.
„Demenkašílí opět ukázala, jak jsou různé formy neobolševiků nebezpeční,“ poznamenal uživatel Rudolf.
„Původně jsem si myslel, že na ni bude stačit vcelku roztomilá přezdívka Dementashvili. Ale po zhlédnutí několika jejích výstupů pravím, že to je málo, neb ona je fakt Džugašvili. Zatím v embryonálním stavu, ale…“ přisadil si bývalý europoslanec a expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil.
„Rusovlasá provokativní arogance. Dno. Proto ji však pozvali. Gregor, jako vždy věcný, slušná debata. To, co předvedla moderátorka, je na vyhazov. Doufám, že nová vláda povinné poplatky zruší,“ zhodnotila debatu na České televizi uživatelka Soňa.
„Skvělá podívaná díky Matěji Gregorovi, který na úrovni, s přehledem a bez vulgarit dal lekci moderátorce ČT a zároveň smáznul Demetrashvili jak dotěrný hmyz. Ta vedle něj dnes vypadala ještě o něco prázdnější než obvykle,“ doporučuje zhlédnutí dílu pořadu Duel na ČT24 uživatelka sociální sítě X.
Kdo jste dnes neviděl Duel na ČT24, tak fakt doporučuji!
Skvělá podívaná díky Matěji Gregorovi, který na úrovni, s přehledem a bez vulgarit dal lekci moderátorce ČT a zároveň smáznul Demetrashvili jak dotěrný hmyz. Ta vedle něj dnes vypadala ještě o něco prázdnější než obvykle.?? pic.twitter.com/TwZSoneuFG
