Šrámková (Piráti): Z VZP nesmí být kasička či banka na záplaty

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je klíčovým orgánem největší zdravotní pojišťovny v České republice. Spolurozhoduje o strategickém směřování pojišťovny, rozpočtu a zásadních ekonomických otázkách. Pirátská strana v souvislosti s volbou členů orgánů VZP zdůrazňuje potřebu odborného a otevřeného výběru kandidátů. Strana proto svolala transparentní výběrové řízení, v jehož rámci byli vybráni kvalifikovaní odborníci na poli zdravotnictví. Bývalý náměstek ministra zdravotnictví, neurochirurg a členka představenstva České stomatologické komory - tedy přední odborníci v oboru.
„Za Piráty považujeme za zásadní dlouhodobě hlídat stabilní a dostupné zdravotnictví především v regionech, nejen ve velkých městech. Zvláště v této době je také nutné posílit transparentnost při správě veřejných prostředků. Ve správní i dozorčí radě proto mají být lidé, kteří nedopustí neúčelné přerozdělování peněz pojištěnců, a kteří zabrání tomu, aby se z VZP stala „kasička“ či „banka na záplaty“. Přesně takové nominanty za Piráty máme. Každý z nich je navíc expert s celou řadou zkušeností v oblasti zdravotnictví,“ řekla k výběru pirátských nominantů poslankyně Eva Šrámková z Výboru pro zdravotnictví.
Správní rada má celkem 30 členů. Poslanecká sněmovna volí 20 členů na základě nominací a o jednotlivých kandidátech následně rozhoduje plénum Poslanecké sněmovny. Zbývajících 10 členů jmenuje vláda.
Při obsazování míst ve správní radě VZP volených Poslaneckou sněmovnou se uplatňuje princip poměrného zastoupení. Proto budou Piráti dohlížet na naplnění tohoto principu. Finální podoba návrhu a výsledné rozdělení míst závisí na dohodě parlamentních stran a na následném rozhodnutí Poslanecké sněmovny.
„MUDr. Alberta Štěrbu Ph. D. MBA nominujeme do dozorčí rady VZP, protože jako lékař z fakultní nemocnice se zkušeností s daty dokáže důsledně hlídat, jak pojišťovna nakládá s penězi pacientů. MDDr. Ing. Báru Malíkovou nominujeme do správní rady VZP, protože spojuje znalost financí, zdravotního pojištění a praxe a dlouhodobě se věnuje dostupnosti péče pro pacienty. Bc. Josefa Pavlovice nominujeme do správní rady VZP pro jeho přímou zkušenost s řízením zdravotnictví na státní úrovni a schopnost udržet systém stabilní i v krizích,“ uvedl Zdeněk Hřib.
MDDr. Ing. Bára Malíková. Je od roku 2018 zubní lékařkou, zároveň vyučuje na Stomatologické klinice UK v Praze a absolvovala lékařskou fakultu se zaměřením na zubní lékařství. Je současnou členkou Správní rady VZP, působí ve Výboru pro zdravotnictví HMP a je členkou představenstva České stomatologické komory; současně spolupracuje s analytickým týmem Pirátů na návrzích opatření a řešení vybraných kauz (včetně reakce na kauzu Motol).
Bc. Josef Pavlovic. Působil v letech 2022–2024 jako náměstek ministra zdravotnictví se zaměřením mimo jiné na covid a personální stabilizaci ve zdravotnictví a v této roli byl vládou jmenován také členem Správní rady VZP. Zdravotnictví se dlouhodobě věnuje i jako vedoucí pirátského resortního týmu (podílel se na tvorbě programu), zkušenosti s kontrolou hospodaření získal v dozorčích radách Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a Chevak, a.s. (do roku 2022) a od roku 2018 je zastupitelem Mariánských Lázní.
MUDr. Alberta Štěrbu Ph. D. MBA. Ten je od roku 2020 lékařem na Neurochirurgické klinice FN Královské Vinohrady v Praze a od roku 2024 předsedá spolku Mladí lékaři, z.s.; absolvoval doktorské studium na Lékařské fakultě UK v Praze a část studia strávil také v Itálii a Portugalsku. Zkušenosti sbíral i mimo nemocnici (mj. Motol, hodnotící komise CzechInvestu pro zdravotnické projekty, britský zdravotnický startup), je příslušníkem aktivních záloh Armády ČRa podílel se na přípravě zdravotnické části programu Pirátů pro volby do PSP v roce 2025.
Termín pro podání nominací do části správní rady volené Poslaneckou sněmovnou vyprší v úterý 13. ledna v 11:00. Po podání nominací kandidáty projedná volební komise, která se zabývá také případným odvoláním stávajících členů. Následně, po uplynutí zákonných lhůt, je možné přistoupit k samotné volbě na schůzi Poslanecké sněmovny.
