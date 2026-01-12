Elon Musk může zasáhnout do situace v Íránu

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že je šokován zprávami o násilí ze strany íránských úřadů a vyzval k maximální zdrženlivosti. „Práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování musejí být plně respektována a chráněna,“ uvedl na sociální síti X.
Shocked by reports of violence & excessive use of force by the Iranian authorities against protesters resulting in deaths & injuries in recent days.— António Guterres (@antonioguterres) January 11, 2026
The rights to freedom of expression, association & peaceful assembly must be fully respected & protected.
I urge the Iranian…
Server listu The Wall Street Journal upozornil, že mezi možnosti patří vojenské údery, použití tajných kybernetických zbraní, rozšíření sankcí a poskytování podpory demonstrujícím. „Armáda se tím zabývá a my zvažujeme některé velmi silné možnosti,“ řekl Trump novinářům cestujícím v neděli večer letadlem Air Force One. Prozradil také, že je v kontaktu s íránskými opozičními vůdci. Bez dalších podrobností také uvedl, že mu íránští vůdci v sobotu volali a chtějí vyjednávat.
„Očekává se, že se úterní schůzky zúčastní ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a předseda Sboru náčelníků ozbrojených sil generál Dan Caine,“ napsal server listu Wall Street Journal s odvoláním na vládní zdroje.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf varoval Washington před „chybným odhadem“. „Buďme upřímní: V případě útoku na Írán budou naším legitimním cílem okupovaná území (Izrael), stejně jako všechny americké základny a lodě,“ řekl Qalibaf, bývalý velitel íránských elitních Revolučních gard.
Tok informací z Íránu je od čtvrtka omezen výpadkem internetu. Trump v neděli prohlásil, že bude s Elonem Muskem hovořit o obnovení přístupu k internetu v Íránu prostřednictvím jeho satelitní služby Starlink.
Alan Eyre, bývalý americký diplomat a expert na Írán, se domnívá, že je nepravděpodobné, že současné protesty povedou ke změně režimu. „Myslím, že je pravděpodobnější, že tyto protesty režim nakonec potlačí, ale z procesu vyjde mnohem slabší,“ řekl agentuře Reuters a poznamenal, že stávající íránská elita se stále jeví jako soudržná a neexistuje žádná organizovaná opozice.
