Elon Musk může zasáhnout do situace v Íránu

12.01.2026 8:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Armáda se tím zabývá.“ Americký prezident Donald Trump promluvil k situaci v Íránu. Íránský islámský režim však Trumpa varoval před špatným odhadem situace. Situace, kterou může ovlivnit i Elon Musk. Alan Eyre, bývalý americký diplomat a expert na Írán, se domnívá, že demonstranti změny režimu v Teheránu spíše nedosáhnou.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Podnikatel a miliardář Elon Musk v rozhovoru s Fox News

Napětí ve světě neopadá. I v ulicích Íránu teče krev. Podle jedné z lidskoprávních organizací zemřelo takřka 500 protestujících občanů a bezmála 50 příslušníků íránských bezpečnostních sil. Anglicky mluvící čtenáře o tom informuje agentura Reuters s dovětkem, že uvedené údaje nemohla nezávisle ověřit.

Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že je šokován zprávami o násilí ze strany íránských úřadů a vyzval k maximální zdrženlivosti. „Práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování musejí být plně respektována a chráněna,“ uvedl na sociální síti X.

 

 

Do celé situace vstupuje i 47. prezident USA, který opakovaně naznačuje, že by Američané v Íránu mohli použít sílu. Trump se měl v úterý setkat s vysoce postavenými poradci, aby projednali situaci v Íránu, řekl v neděli agentuře Reuters jeden z úředníků americké administrativy.

Server listu The Wall Street Journal upozornil, že mezi možnosti patří vojenské údery, použití tajných kybernetických zbraní, rozšíření sankcí a poskytování podpory demonstrujícím. „Armáda se tím zabývá a my zvažujeme některé velmi silné možnosti,“ řekl Trump novinářům cestujícím v neděli večer letadlem Air Force One. Prozradil také, že je v kontaktu s íránskými opozičními vůdci. Bez dalších podrobností také uvedl, že mu íránští vůdci v sobotu volali a chtějí vyjednávat.

„Očekává se, že se úterní schůzky zúčastní ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a předseda Sboru náčelníků ozbrojených sil generál Dan Caine,“ napsal server listu Wall Street Journal s odvoláním na vládní zdroje.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf varoval Washington před „chybným odhadem“. „Buďme upřímní: V případě útoku na Írán budou naším legitimním cílem okupovaná území (Izrael), stejně jako všechny americké základny a lodě,“ řekl Qalibaf, bývalý velitel íránských elitních Revolučních gard.

Tok informací z Íránu je od čtvrtka omezen výpadkem internetu. Trump v neděli prohlásil, že bude s Elonem Muskem hovořit o obnovení přístupu k internetu v Íránu prostřednictvím jeho satelitní služby Starlink.

Alan Eyre, bývalý americký diplomat a expert na Írán, se domnívá, že je nepravděpodobné, že současné protesty povedou ke změně režimu. „Myslím, že je pravděpodobnější, že tyto protesty režim nakonec potlačí, ale z procesu vyjde mnohem slabší,“ řekl agentuře Reuters a poznamenal, že stávající íránská elita se stále jeví jako soudržná a neexistuje žádná organizovaná opozice.

Psali jsme:

Od Ukrajiny po Írán. Svět vstupuje do nové fáze napětí
Trump připraven vtrhnout do Íránu. Jeho generál vynesl ortel
Írán v plamenech. Topolánek zuří, že se o tom v ČR mlčí
Protesty na univerzitách. Řízeno z Íránu, padlo v USA

 

