Celní správa: Celníci opakovaně našli cigarety v konstrukčních dutinách vozů

Nelegální přeprava alkoholu, pohonných hmot či cigaret není pro celníky ničím neobvyklým. Zásadní je odhalení způsobu nelegální přepravy, tajných schránek, vestavěných nádrží a podobně. Na podzim takto celníci na dálnici D1 řešili řadu případů nelegálního převozu neznačených cigaret v rezervních kolech.
V polovině prosince celníci na dálnici D2 zastavili bulharskou dodávku s přívěsem jedoucí ve směru na Brno. Vzhledem k zaplněnému nákladovému prostoru dovedli vozidlo do kontrolní haly k důkladné prohlídce. Nejprve zkontrolovali totožnost a doklady řidiče. Zjistili, že má u celního úřadu evidovanou pokutu 1000 korun a na místě ji vybrali. Na řadu pak přišel nákladový prostor, kde našli 72 litrů lihovin bez kontrolní pásky. Pro kontrolu zavazadel celníci využili rentgen a konstrukční dutiny vozu prohlédli endoskopem. Pod palubní deskou, kterou museli následně demontovat, tak objevili 1800 neznačených cigaret. Únik na spotřební dani z lihovin a cigaret dosáhl téměř 20 000 korun.
Obdobný případ následoval za čtyři dny a další na Štědrý den. V tyto dny celníci zadrželi celkem 7800 cigaret a zabránili úniku na spotřební dani ve výši přibližně 35 000 korun.
Poslední případ se stal v úterý 6. ledna večer. Opět dálnice D2, bulharská dodávka plná zboží a 5000 cigaret ukrytých v palubní desce. K tomu ještě evidovaná pokuta ve výši 13 297 korun, kterou celníci na místě vybrali. Tentokrát však šlo o „recidivistu“, který již podobný čin spáchal, a proto si případ převzali kolegové z Odboru pátrání Generálního ředitelství cel. Muž následně zaplatil příslušnou spotřební daň ve výši 24. 190 korun, a pak skončil v cele předběžného zadržení. Ve čtvrtek břeclavský soud rozhodl o jeho potrestání.
