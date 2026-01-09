Celní správa: Celníci opakovaně našli cigarety v konstrukčních dutinách vozů

12.01.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Neznačené bulharské cigarety ukryté v konstrukčních dutinách dodávkových vozidel opakovaně nachází celníci na jihomoravské dálnici D2. Od poloviny prosince se jedná již o čtvrtý obdobný případ. Únik na spotřební dani by dosáhl téměř 90 000 korun.

Celní správa: Celníci opakovaně našli cigarety v konstrukčních dutinách vozů
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Nelegální přeprava alkoholu, pohonných hmot či cigaret není pro celníky ničím neobvyklým. Zásadní je odhalení způsobu nelegální přepravy, tajných schránek, vestavěných nádrží a podobně. Na podzim takto celníci na dálnici D1 řešili řadu případů nelegálního převozu neznačených cigaret v rezervních kolech.

V polovině prosince celníci na dálnici D2 zastavili bulharskou dodávku s přívěsem jedoucí ve směru na Brno. Vzhledem k zaplněnému nákladovému prostoru dovedli vozidlo do kontrolní haly k důkladné prohlídce. Nejprve zkontrolovali totožnost a doklady řidiče. Zjistili, že má u celního úřadu evidovanou pokutu 1000 korun a na místě ji vybrali. Na řadu pak přišel nákladový prostor, kde našli 72 litrů lihovin bez kontrolní pásky. Pro kontrolu zavazadel celníci využili rentgen a konstrukční dutiny vozu prohlédli endoskopem. Pod palubní deskou, kterou museli následně demontovat, tak objevili 1800 neznačených cigaret. Únik na spotřební dani z lihovin a cigaret dosáhl téměř 20 000 korun.

Obdobný případ následoval za čtyři dny a další na Štědrý den. V tyto dny celníci zadrželi celkem 7800 cigaret a zabránili úniku na spotřební dani ve výši přibližně 35 000 korun.

Poslední případ se stal v úterý 6. ledna večer. Opět dálnice D2, bulharská dodávka plná zboží a 5000 cigaret ukrytých v palubní desce. K tomu ještě evidovaná pokuta ve výši 13 297 korun, kterou celníci na místě vybrali. Tentokrát však šlo o „recidivistu“, který již podobný čin spáchal, a proto si případ převzali kolegové z Odboru pátrání Generálního ředitelství cel. Muž následně zaplatil příslušnou spotřební daň ve výši 24. 190 korun, a pak skončil v cele předběžného zadržení. Ve čtvrtek břeclavský soud rozhodl o jeho potrestání.

Psali jsme:

