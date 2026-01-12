Máte rakety, dejte nám je! Hubuje nás Zelenskyj

Víme všechno. Vy máte rakety ve skladech, dejte nám je! Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyčinil evropským partnerům a na konto ruských agresorů konstatoval, že se vůči Ukrajině chovají skoro stejně jako nacisté za druhé světové války. „Ruská válka proti Ukrajině trvá stejně dlouho jako válka nacistického Německa proti Sovětskému svazu,“ konstatoval mimo jiné Zelenskyj. Rusové teď podle jeho názoru předvádějí čisté šílenství.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svým spoluobčanům. Sdělil jim, že opravárenské čety dělají, co mohou, aby opravily škody způsobené Ruskem na ukrajinské energetické síti. Tyto škody představují velký problém především vzhledem k panující zimě.

 

„Dněpropetrovská, Záporožská, Charkovská, Doněcká oblast – všude jsou právě teď na místě naši energetici, opravářské čety a všechny městské služby, které skutečně pracují, skutečně dělají neuvěřitelné a skutečně hrdinské věci,“ zdůraznil Zelenskyj.

Server Kyiv Independent upozornil, že v posledních pár hodinách se v Kyjevě ozývaly výbuchy. V teplotách pod bodem mrazu zůstávají i v Kyjevě tisíce lidí bez topení. Podle novináře Kyjev Independent bylo v Kyjevě kolem 1.30 místního času slyšet několik výbuchů.

Tymur Tkačenko, vedoucí vojenské správy města Kyjev, oznámil, že v blíže neurčené „nebytové budově“ v Solomjanské čtvrti města vypukl požár.

Zelenskyj se obrátil také na evropské partnery Ukrajiny.

„Mluvil jsem s vrchním velitelem Syrským a v první řadě jsme diskutovali o protivzdušné obraně a dodávkách od našich partnerů – co je na cestě, co je potřeba, které požadavky ještě nebyly splněny a co je třeba urychlit. První prioritou je protivzdušná obrana. … Jsou potřeba nové příspěvky od partnerů k iniciativě PURL, stejně jako dodávky ze zásob v Evropě: Rakety jsou ve skladech a my to víme, víme to všechno – a musejí být ve výzbroji naší protivzdušné obrany,“ zdůraznil Zelenskyj.

Iniciativa PURL zahrnuje mechanismus, kterým americké zbraně putují na Ukrajinu. Za evropské peníze.

Na konto ruských agresorů Zelenskyj poznamenal, že se vůči Ukrajině chovají skoro stejně jako nacisté za druhé světové války. Stejně jako před více než osmdesáti lety nacisté i Rusové zabíjejí civilisty včetně dětí. Zelenskyj má za to, že Rusové opakují téměř všechny strašné věci, které kdysi do světa vnesli nacisté a fašisté. A navíc k tomu přidali ještě dronové útoky.

„Ruská válka proti Ukrajině trvá stejně dlouho jako válka nacistického Německa proti Sovětskému svazu,“ konstatoval mimo jiné prezident Ukrajiny.

„Tohle hodně vypovídá o systému, který Putin vybudoval, a o něm osobně. V současné době dosahují ruské ztráty nejméně 1 000 mrtvých denně – a to platí od prosince. Takto Rusko v podstatě platí jen za to, aby válka neskončila. To je šílenství. A toto ruské šílenství lze zastavit pouze spojenými silami – silami Evropy a Spojených států, silami všech našich partnerů,“ prohlásil také Zelenskyj.

Jeho apel je o to naléhavější, o co víc roste ruský tlak na ukrajinské obránce na frontě. Analytik prezentující informace z otevřených zdrojů na serveru AMK Mapping upozornil, že v posledních dnech Rusové tlačí na Ukrajince především v Záporožské oblasti v jižní části fronty.

„Rusko v posledních několika dnech výrazně zintenzivnilo dělostřelecké útoky a raketové údery ve frontových oblastech v západní Záporožské oblasti. Vše probíhá v koordinaci se zintenzivněnými útočnými operacemi, které vedly k dobytí města Stepnohirsk a téměř úplnému dobytí velké vesnice Prymorske. Ruské průzkumné drony byly navíc velmi aktivní jak v osadách na frontové linii, tak i v samotném Záporoží, kde koordinovaly palbu na vzdálenější cíle,“ upozornil analytik.

 

 

