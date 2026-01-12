Máte rakety, dejte nám je! Hubuje nás Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět promluvil ke svým spoluobčanům. Sdělil jim, že opravárenské čety dělají, co mohou, aby opravily škody způsobené Ruskem na ukrajinské energetické síti. Tyto škody představují velký problém především vzhledem k panující zimě.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Server Kyiv Independent upozornil, že v posledních pár hodinách se v Kyjevě ozývaly výbuchy. V teplotách pod bodem mrazu zůstávají i v Kyjevě tisíce lidí bez topení. Podle novináře Kyjev Independent bylo v Kyjevě kolem 1.30 místního času slyšet několik výbuchů.
Tymur Tkačenko, vedoucí vojenské správy města Kyjev, oznámil, že v blíže neurčené „nebytové budově“ v Solomjanské čtvrti města vypukl požár.
Zelenskyj se obrátil také na evropské partnery Ukrajiny.
„Mluvil jsem s vrchním velitelem Syrským a v první řadě jsme diskutovali o protivzdušné obraně a dodávkách od našich partnerů – co je na cestě, co je potřeba, které požadavky ještě nebyly splněny a co je třeba urychlit. První prioritou je protivzdušná obrana. … Jsou potřeba nové příspěvky od partnerů k iniciativě PURL, stejně jako dodávky ze zásob v Evropě: Rakety jsou ve skladech a my to víme, víme to všechno – a musejí být ve výzbroji naší protivzdušné obrany,“ zdůraznil Zelenskyj.
Iniciativa PURL zahrnuje mechanismus, kterým americké zbraně putují na Ukrajinu. Za evropské peníze.
Na konto ruských agresorů Zelenskyj poznamenal, že se vůči Ukrajině chovají skoro stejně jako nacisté za druhé světové války. Stejně jako před více než osmdesáti lety nacisté i Rusové zabíjejí civilisty včetně dětí. Zelenskyj má za to, že Rusové opakují téměř všechny strašné věci, které kdysi do světa vnesli nacisté a fašisté. A navíc k tomu přidali ještě dronové útoky.
„Ruská válka proti Ukrajině trvá stejně dlouho jako válka nacistického Německa proti Sovětskému svazu,“ konstatoval mimo jiné prezident Ukrajiny.
„Tohle hodně vypovídá o systému, který Putin vybudoval, a o něm osobně. V současné době dosahují ruské ztráty nejméně 1 000 mrtvých denně – a to platí od prosince. Takto Rusko v podstatě platí jen za to, aby válka neskončila. To je šílenství. A toto ruské šílenství lze zastavit pouze spojenými silami – silami Evropy a Spojených států, silami všech našich partnerů,“ prohlásil také Zelenskyj.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Rusko v posledních několika dnech výrazně zintenzivnilo dělostřelecké útoky a raketové údery ve frontových oblastech v západní Záporožské oblasti. Vše probíhá v koordinaci se zintenzivněnými útočnými operacemi, které vedly k dobytí města Stepnohirsk a téměř úplnému dobytí velké vesnice Prymorske. Ruské průzkumné drony byly navíc velmi aktivní jak v osadách na frontové linii, tak i v samotném Záporoží, kde koordinovaly palbu na vzdálenější cíle,“ upozornil analytik.
Over the last few days, Russia has significantly intensified their artillery and MLRS shelling of frontline areas in western Zaporizhzhia Oblast.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) January 12, 2026
This is being done in coordination with intensified assault operations, which have resulted in the town of Stepnohirsk being… pic.twitter.com/PDlgZKlMI2
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.