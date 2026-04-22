MZV: Národní prohlášení po přijetí závěrů Rady EU o energetické a klimatické diplomacii

Česká republika v návaznosti na schválení závěrů Rady EU zdůraznila nutnost přizpůsobit evropskou energetickou a klimatickou politiku nové geopolitické realitě, posílit energetickou bezpečnost a zachovat konkurenceschopnost, přičemž upozornila i na dopady nestability v oblasti Hormuzského průlivu a zdůraznila klíčovou roli jaderné energetiky při dekarbonizaci.
Vzhledem k nadcházejícím významným mezinárodním událostem v oblasti životního prostředí si uvědomujeme naléhavou potřebu přizpůsobit diplomacii EU v oblasti energetiky a klimatu nové realitě, v níž je stále více ohrožena naše suverenita, konkurenceschopnost a ekonomická bezpečnost. Proto nemáme námitky proti přijetí těchto závěrů Rady.
Česká republika si nicméně přeje poukázat na skutečnost, že vzhledem k současným nepokojům v Hormuzském průlivu a jeho okolí se očekávají zásadní změny v přístupu k bezpečnostní, energetické a klimatické politice EU. Tyto změny jsou motivovány mimo jiné naším společným zájmem reagovat na dopady čisté transformace a zároveň zachovat ekonomickou konkurenceschopnost EU a bezpečnost dodávek energie.
V této souvislosti Česká republika zdůrazňuje zvláštní význam jaderné energie jako klíčového příspěvku ke globální dekarbonizaci energetického sektoru. Poukazujeme na to, že sdělení obsažená v těchto závěrech Rady a adresovaná našim mezinárodním partnerům budou muset odrážet výše uvedené změny v politice EU.
