MZV: Národní prohlášení po přijetí závěrů Rady EU o energetické a klimatické diplomacii

22.04.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Foto: Archiv MZV
Popisek: Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí

Česká republika v návaznosti na schválení závěrů Rady EU zdůraznila nutnost přizpůsobit evropskou energetickou a klimatickou politiku nové geopolitické realitě, posílit energetickou bezpečnost a zachovat konkurenceschopnost, přičemž upozornila i na dopady nestability v oblasti Hormuzského průlivu a zdůraznila klíčovou roli jaderné energetiky při dekarbonizaci.

Vzhledem k nadcházejícím významným mezinárodním událostem v oblasti životního prostředí si uvědomujeme naléhavou potřebu přizpůsobit diplomacii EU v oblasti energetiky a klimatu nové realitě, v níž je stále více ohrožena naše suverenita, konkurenceschopnost a ekonomická bezpečnost. Proto nemáme námitky proti přijetí těchto závěrů Rady.

Česká republika si nicméně přeje poukázat na skutečnost, že vzhledem k současným nepokojům v Hormuzském průlivu a jeho okolí se očekávají zásadní změny v přístupu k bezpečnostní, energetické a klimatické politice EU. Tyto změny jsou motivovány mimo jiné naším společným zájmem reagovat na dopady čisté transformace a zároveň zachovat ekonomickou konkurenceschopnost EU a bezpečnost dodávek energie.

V této souvislosti Česká republika zdůrazňuje zvláštní význam jaderné energie jako klíčového příspěvku ke globální dekarbonizaci energetického sektoru. Poukazujeme na to, že sdělení obsažená v těchto závěrech Rady a adresovaná našim mezinárodním partnerům budou muset odrážet výše uvedené změny v politice EU.

