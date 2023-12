Ministerstvo financí: Finanční správa dokončuje metodiku zdanění firemních školek

reklama

Ministerstvo financí reaguje na článek zveřejněný 4. 12. 2023 na webu zpravodajského portálu Seznam Zprávy. Překvapeni jsou i koaliční poslanci. Vláda rodičům prodražila firemní školky - Seznam Zprávy Jedná se o výklad danění zaměstnaneckého benefitu v podobě firemních školek, resp. ocenění daného benefitu, který zaměstnavatel poskytuje rodičům. Finanční správa nyní dokončuje metodiku zdanění v návaznosti na schválený ozdravný balíček.

Pro rychlou orientaci v systému zdanění tohoto benefitu od 1. 1.2024 jsou důležitá následující fakta:

Celá problematika se týká toho, jakým způsobem ocenit službu firemních školek, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako benefit. Zda se firemní školka pro účely zaměstnaneckého benefitu má oceňovat spíše jako státní, nebo jako soukromá. Pro výši benefitů by to mohlo teoreticky znamenat rozdíl i tisíců korun, a ovlivnit tak hodnotu poskytovaného benefitu, který by mohl vstupovat do míry zdanění.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15460 lidí

Ve veřejném prostoru vznikla mylná domněnka, že zaměstnanci se službami firemních školek budou od zaměstnavatele dostávat benefit v hodnotě školného v soukromých školkách a že tuto sumu budou muset započítávat do souhrnné výše benefitů, kde osvobození od daně bude od roku 2024 pouze do výše poloviny průměrné mzdy, tedy cca 21 000 Kč ročně, resp. cca 1750 Kč měsíčně.

Dle názoru MF se ocenění těchto služeb spíše blíží a vychází z cen, za které je služba poskytována ve školkách státních, nikoli soukromých (účel firemních školek primárně vychází z nedostatečné kapacity státních předškolních zařízení).

Ceny státních školek se obvykle pohybují v rozmezí od vyšších stokorun, maximálně 1-2 tis. Kč měsíčně (bez stravování). Pokud zaměstnanci za firemní školky platí alespoň částku, která je obdobná pro státní školky, pak v těchto případech nebude již muset benefit firemní školky danit, protože do limitu benefitů osvobozených od daně bude vstupovat pouze částka vzniklá rozdílem nad cenou obvyklou pro státní školky.

Teoretický dopad do daňové povinnosti může mít pouze situace, kdy je firemní školka poskytována zaměstnancům zcela zdarma. Nicméně i tito zaměstnanci mohou zahrnout náklady na firemní školku do limitu benefitů osvobozených od daně (tedy do roční výše cca 21 000 Kč, resp. 1750 Kč měsíčně). Zde MF upozorňuje, že přesáhnou-li jejich benefity osvobozené od daně částku 21 000 Kč ročně, bude nutné vše nad tuto výši zdanit odpovídající daní z příjmů a zaplatit z nadlimitní částky i sociální a zdravotní pojištění.

Konkrétní určení ocenění benefitu firemních školek by mělo být obsahem připravované metodiky Finanční správy. Pokud by se v průběhu její aplikace objevily jakékoliv problematické aspekty, je Ministerstvo financí připraveno navrhnout odpovídající legislativně technickou změnu relevantních pasáží v zákonu o dani z příjmů.

Článek Překvapeni jsou i koaliční poslanci. Vláda rodičům prodražila firemní školky najdete ZDE.

Psali jsme: Ministerstvo financí: Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 Ministerstvo financí: Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022 Ministerstvo financí: Úplné zrušení EET schválila Poslanecká sněmovna od příštího roku Ministerstvo financí: Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE