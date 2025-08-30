Ministerstvo kultury: O zápis do registru umělců je zájem

„Většina žádostí je akceptována; v případě potřeby žadatele vyzýváme k doplnění, snažíme se být maximálně vstřícní“ uvedla Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury.
Vydaných osvědčení, tedy zapsaných umělců, bylo v posledním srpnovém týdnu 57, přičemž podaných žádostí 132. Součástí podání žádosti je správní poplatek 1000 Kč. Do registru umělců se na základě podané žádosti zapisuje umělec, který tuto činnost vykonává nejméně 24 měsíců v době posledních tří let a tuto skutečnost dokládá smluvními vztahy.
„Registr slouží k evidenci osob, které jsou ve svých uměleckých a tvůrčích profesích v současné době aktivní, nejedná se o potvrzení umělecké kvality či ocenění celoživotního díla,“ upřesnila Zahradníčková.
Registr slouží jako zdroj dat o situaci v sektoru a první krok v sérii plánovaných opatření, jimiž chce ministerstvo zlepšit podmínky pro individuální uměleckou činnost. Žádosti o zápis do registru lze podávat datovou schránkou, poštou nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ministerstva kultury.
Pro umělce, zapsané v registru umělců, je pak určen stipendijní program Ministerstva kultury, jehož vyhlášení se předpokládá v průběhu letošního září. Pilotní výzva bude koncipována jako mezioborová a preferována bude podpora projektů s délkou maximálně 12 měsíců.
V rámci stipendijního programu bude možné ucházet se o tvůrčí stipendium, jehož cílem bude vytvoření uměleckého díla, nebo studijní stipendium, jehož výsledkem bude získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou činnost.
autor: Tisková zpráva