„Zvedal pravačku.“ Pirátka se v TV smála nemoci Turka, diváci zuří

Předmětem diskuse bylo jméno Filipa Turka, které zcela chybí na seznamu kandidátů, jenž po svém jmenování předal prezidentu Petru Pavlovi premiér Andrej Babiš (ANO). Filip Turek byl Motoristy nominován na ministra životního prostředí, resort bude zatím řídit Petr Macinka.
Předseda vlády zároveň uvedl, že Turkova absence je způsobena zdravotními potížemi. Filip Turek je momentálně hospitalizován s vyhřezlou ploténkou. Ten uvedl, že jeho zájem o ministerský post však nadále trvá a předpokládá, že po zotavení se setká s prezidentem.
Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili nešetřila sarkasmem, když komentovala Turkův zdravotní stav. „Zrovna pan Turek jako reprezentant strany, která bude mít na starosti Ministerstvo sportu a prevence, by měl vědět, že když zatěžuje tělo, tak by ho měl zatěžovat rovnoměrně. Když bude jenom zvedat pravačku, tak to záda ani asi nezvládnou,“ pronesla.
Prezident už dříve uvedl, že jmenování Filipa Turka ministrem považuje za velmi málo pravděpodobné, mimo jiné kvůli jeho problematickým či rasistickým výrokům a také s odkazem na právní důvody. Právě tyto důvody by Pirátka chtěla znát: „Ty důvody by neměly být právní, ale politické. Takže já chci právě od pana prezidenta, pokud odmítne takové jmenování, slyšet, jaké jsou ty důvody. To může být skutečně velice závažné. To může být špionáž, to můžou být nějaké bezpečnostní informace tajných služeb,“ dodala Demetrashvili.
Moderátorka nejprve usměrňovala debatu s tím, že by se nemělo zlehčovat zdraví či indispozice žádného politika a neměly by zaznívat osobní útoky. Podle ní má diskuse probíhat věcně.
Poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl na slova pirátské poslankyně zaregoval s tím, že její chování je nedůstojné: „Slečno Demetrashvili, fakt byste neměla klesat takhle nízko. Spojovat to, že se Filip Turek nemůže dostavit na Hrad, protože má vyhřezlou plotýnku, s tím, že zvedal pravačku, je nedůstojné a nízké,“ uvedl.
Výroky pirátské poslankyně vyvolaly okamžitou a silnou vlnu reakcí na sociálních sítích.
„Pirátka Demetrashvili tvrdí, že zdravotní potíže má Turek kvůli zvedání pravačky. Opravdu ti Piráti nejsou pod vlivem nějakých látek?“ pozastavoval se jeden diskutující.
Někteří uživatelé volili ještě ostřejší jazyk: „Demetrashvili je prostě kráva, k tomu nemám jiné hodnocení. Je mi jedno, pokud Turek nebude jmenován, ať se ten souboj odehraje jinak, ale tohle jsou necivilizované pirátské způsoby nedospělé pipiny,“ konstatoval další komentující.
Demetrashvili je proste kráva, k tomu nemam jine hodnoceni. Je mi jedno pokud Turek nebude jmenován at se ten souboj odehraje jinak. Ale tohle jsou necivilizované pirátské způsoby nedospělé pipiny.— zdenek (@zdenek90817773) December 9, 2025
Další vlna komentářů se objevila také pod samotným záznamem debaty, který zveřejnila CNN Prima NEWS na sociální síti X, kde poslankyně mluvila o Turkově zdravotním stavu.
Lidé se pustili do osobních urážek a narážek na její projev. „Slečna se měla jít léčit, tím, jak zkouší ze sebe dostat nějaké věty, tak si odrovnala mozeček.“
Jiní uživatelé reagovali jednoslovně a tvrdě. Citace: „Blbka.“
Jeden z diskutujících připojil sarkastickou poznámku na její osobu i politické postoje. „Morální majáček Demetrashvili opět zaúřadoval,“ uvedl.
