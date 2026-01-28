Ministerstvo obrany: Ministr Zůna se zúčastnil konference AOBP

Ministr obrany Jaromír Zůna se v prostorech Armádního muzea Žižkov zúčastnil mezinárodní konference „Současné programy NATO a příležitosti pro český obranný průmysl“, jíž pořádala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. V doprovodu brigádního generála Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu Praha, si poté prohlédl zrekonstruovanou budovu muzea a jeho nové expozice, které byly slavnostně otevřeny v říjnu 2022.
Konference se zúčastnily desítky hostů z velitelství, agentur a fondů NATO a také zástupci domácího obranného a bezpečnostního průmyslu. V panelu „Český obranný průmysl a podpora vlády“ vystupovala také vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce MO Radka Konderlová.
Ministr obrany v projevu zdůraznil, že síla NATO odvisí od síly jednotlivých armád a domácích průmyslů. Na alianční úrovni proto vznikla řada finančních nástrojů, které mají tento sektor podpořit. Protože je silná a moderní armáda jedním ze základních předpokladů suverenity a bezpečnosti ČR, hodlá současná vláda investovat do její modernizace. Zvláštní pozornost bude věnovat posilování protivzdušné obrany včetně obrany proti bezpilotním a autonomním prostředkům, jímž podle Jaromíra Zůny patří budoucnost ozbrojených sil. Klíčový je rovněž dobře fungující obranný průmysl, ministr se proto osobně zasadí, aby české firmy byly maximálně zapojeny do stávajících i nových akvizičních procesů.
Ministr obrany si také v doprovodu brigádního generála Aleše Knížka důkladně prohlédl prostory zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov a výstavní sály. Jednotlivé expozice se věnují nejstarším dějinám, 19. století, 1. světové válce, 1. československé republice, 2. světové válce a období let 1945, 1948, 1968, 1989 a zahraničním operacím Armády ČR.
Armádní muzeum prošlo rekonstrukcí v letech 2018-2022, realizována byla s ohledem na historickou hodnotu a památkovou ochranu. Nejviditelnějším novým prvkem je celkové zastřešení dvorany, vznikl tak prostor pro pořádání slavnostních akcí. Dalším novým prvkem je Café Kupka v nejvyšším patře jedné z budov. Přestavba získala titul Stavba roku 2022 a další významná ocenění. Při přípravách rekonstrukce pomáhal také syn generála Rudolfa Medka, zakladatele muzea. Ve čtyřech podlažích budov je umístěno přes 7 000 předmětů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. V drtivé většině jde o dobové originály, mnohdy zcela unikátní, s nevyčíslitelnou historickou hodnotou. Exponáty jsou umístěny v téměř třech stovkách vitrín. Expozice kombinuje předměty, dokumenty či fotografie s filmovými ukázkami a nabízí širokou paletu moderních audiovizuálních prostředků.
