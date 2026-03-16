Rajchl: Zákon o neziskovkách je můj. Psali jsme to podle USA

Debata o připravovaném zákonu o zahraničním vlivu na politické neziskové organizace vyvolala v české politice ostré reakce. Návrh, k jehož autorství se přihlásil poslanec Jindřich Rajchl, má podle svých zastánců zvýšit transparentnost financování organizací, které vstupují do veřejného a politického prostoru. Kritici z řad opozice tvrdí, že by mohl omezit fungování občanské společnosti a přirovnávají ho k legislativě používané v některých autoritářských státech.
Podle pracovní verze dokumentu by organizace s jakýmikoli zahraničními vazbami musely být zapsány do nové databáze. Součástí registrace by byl seznam zaměstnanců, jejich pracovních náplní a také detailní popis všech kontaktů se zahraničím včetně finančních toků. Pokud by organizace tyto povinnosti nesplnila, hrozila by jí pokuta až 15 milionů korun nebo dokonce zákaz zahraničních vazeb až na pět let. V odůvodnění návrhu se hovoří o „rostoucím významu zahraničního financování“ a riziku „skrytého nebo nepřiznaného zahraničního ovlivňování“ v českém veřejném prostoru.
Tlak na poradkyni premiéra
Zveřejnění návrhu vyvolalo silnou reakci zejména mezi opozičními stranami, jejichž představitelé jej okamžitě začali kritizovat. Někteří politici upozorňují, že by mohl být inspirován ruskou legislativou o zahraničních agentech a varují, že by mohl sloužit k tlaku na neziskové organizace.
Do středu politické i mediální debaty se dostala také poradkyně premiéra pro svobodu slova Natálie Vachatová. Poté, co se její jméno objevilo v souvislosti s přípravou návrhu, čelí podle svých podporovatelů silnému tlaku na sociálních sítích i v některých médiích. Kritici ji obviňují z údajné spoluúčasti na přípravě zákona a poukazují například na to, že její bratr dlouhodobě pracuje v Rusku.
Na sociálních sítích se objevily desítky ostrých komentářů, z nichž některé podle jejích zastánců překračují hranici běžné politické kritiky. Zaznívají i výzvy, aby ji premiér Andrej Babiš z funkce odvolal. Naopak část komentátorů a bývalých spolupracovníků Vachatové tvrdí, že jde o koordinovanou kampaň a upozorňují na osobní útoky, které podle nich s věcnou debatou o zákonu nesouvisejí.
Rajchl: Je to můj zákon
K celé věci se následně obsáhle vyjádřil poslanec Jindřich Rajchl, který zdůraznil, že návrh zákona je především jeho práce a že Natálie Vachatová se do něj zapojila až v závěrečné fázi. „Já jsem ten zákon psal v podstatě hned, jak jsme byli zvoleni. Konzultovali jsme ho s mnoha lidmi, teď je za to popotahována chudák Natálie Vachatová, která k tomu přišla až v momentě, kdy to bylo skoro hotové a chtěli jsme jen nějaké věcné připomínky a oni z toho dělají, jak kdyby to měla celé spunktovat ona. To ale není pravda, to je zákon z mého pera,“ řekl Rajchl v rozhovoru pro youtube kanál Doktor Vajíčko.
Rajchl zároveň vysvětlil, z jakého vzoru při přípravě návrhu vycházel, a odmítl tvrzení, že by byl inspirován ruskou legislativou. „My jsme ho s mým týmem přepisovali z amerického zákona, nebojím se použít to slovo, že jsme o opravdu téměř přepisovali, aby nikdo nemohl říct, že to je věc, která je inspirovaná Ruskem. Můj jasný pokyn byl, aby to bylo co nejpodobnější tomu americkému zákonu,“ uvedl Rajchl s tím, že předobrazem je zákon o registraci zahraničních agentů FARA z roku 1938.
Podle něj je kritika návrhu postavená především na politických nálepkách místo věcné debaty. „A teď vidíte ten jekot, kvikot, že je to celé inspirované Ruskem. Když nemáš argument, hoď tam prostě Rusko, to funguje v mainstreamu. A nikdo neřeší, jestli je ten zákon dobrý, nebo špatný, ale je to ruský zákon. Přitom to nemá s Ruskem nic společného, ten zákon mimochodem platí i v Izraeli, kde je ještě tvrdší, než jsem ho napsal já. Stejně platí v Austrálii, Kanadě, Británii, ale ne, je to samozřejmě ruský zákon,“ pousmál se Rajchl.
Své srovnání následně doplnil i přirovnáním k známé americké značce. „To je jako kdybys řekl, že McDonalds je ruská značka, protože je taky v Rusku. To, že vznikla v Americe, na tom nezáleží.“
Rajchl se také ohradil proti tvrzením, že by zákon dopadl na běžné spolky nebo sportovní organizace. „Teď vidíš, jak se snaží strašit, že se to bude týkat hasičů, zahrádkářů, sportovců. Tak to je samozřejmě nesmysl, pro ty se nebude měnit vůbec nic. Jednoznačně se to týká jen organizací, které se snaží prosazovat politickou agendu.“
Další kritiku podle něj představuje argument o zvýšení administrativní zátěže, který však považuje za přehnaný. „Hřib také zkouší, že to zvýší byrokracii, že to bude zátěž, ale to je také nesmysl. Ty neziskovky se prostě nahlásí, že berou peníze ze zahraničí a je to, velmi jednoduchá agenda. Mimochodem, já bych každému přál vidět, co všechno musejí vyplňovat subjekty, které se pohybují v politickém boji. To jsou stovky hlášení, auditů, každá koruna se dokladuje na Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. A my to všechno musíme plnit, tak proč ne oni? Jsou to subjekty, které vstupují do politického života a měly by zveřejnovat celé své financování.“
Podle Rajchla vyvolala samotná debata o zákonu mezi některými politiky nepřiměřeně silné reakce. „Nejvtipnější na tom je ten ryk, jak jsou z toho najednou všichni v šoku, Hřib chce dávat ústavní žalobu, Jakob chce stavět barikády. Ale proč? Že chceme, aby subjekty, které působí na politickém poli a prosazují nějakou politickou agendu jako genderismus, zelenou ideologii a další, aby tyto neziskovky se registrovaly a zapsaly se jako placené ze zahraničí. Co je na tom tak strašně špatného?“
Na závěr pak Rajchl otevřeně uvedl, na které organizace podle něj návrh míří především, a zároveň se zastal Natálie Vachatové. „A samozřejmě primárně to cílí na Člověka v tísni a Milion chvilek, tam chceme lidem ukázat, kolik dostávají peněz ze zahraničí a že neslouží lidem České republiky, ale svým plátcům ze zahraničí. Pro ně pracují, pro všechny ty lumpy sorosovské. A STAN, Piráti, média, Seznam, všichni běží na pomoc a otáčejí proti Natálii, přitom je to můj zákon. Ale oni vědí, že na mě nemůžou, že mě nemají jak porazit, protože mám obrovskou podporu lidí, tak útočí na Natálii. A to šikanózním způsobem, jako za bolševika, požadují, aby ji na Úřadu vlády vyhodili, to je neuvěřitelné. Ale já za ní budu stát a budu tvrdě prosazovat tento nezbytný zákon, je to podle mě zákon roku, aby tady dále nemohly prostor ovládat politické neziskovky.“
