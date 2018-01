Ministerstvo obrany: Zemřel válečný veterán generál Schwarz

„Ve věku 94 let nás opustil druhoválečný veterán, příslušník RAF Ivan Otto Schwarz, nositel medaile Za hrdinství. Odpočívejte v pokoji, pane generále!“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

„V osobě generála Ivana Otta Schwarze ztrácí Armáda České republiky významnou postavu druhé světové války, válečného veterána, jednoho z posledních příslušníků 311. čs. bombardovací perutě ve Velké Británii. Na jeho skutky a statečnost jsme právem hrdi. Čest jeho památce!“ zdůraznil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Generálmajor v.v. Ivan Otto Schwarz se narodil 11. prosince 1923 v Bratislavě. Jako student reálného gymnázia v Žilině odešel v srpnu 1938 z Československa do Velké Británie s úmyslem pokračovat zde ve studiích. V lednu 1941, ve svých pouhých 17 letech se přihlásil jako dobrovolník do čs. zahraniční armády v Leamingtonu. V listopadu 1941 byl přemístěn od pozemních jednotek k čs. letectvu v rámci RAF. Absolvoval radiotelegrafický a střelecký výcvik. Od konce listopadu 1942 až do března 1945 operačně létal u 311. čs. bombardovací peruti RAF - nejprve na dvoumotorových letounech Wellington, později na čtyřmotorových letounech Liberator.

Podílel se na potopení německé zásobovací lodě

Dne 27. prosinci 1943 se jako člen osádky letounu Liberator kapitána Oldřicha Doležala podílel na potopení německé ozbrojené obchodní lodě Alsterufer v Biskajském zálivu, což byl jeden z největších úspěchů čs. válečného letectva. Po odlétání operačního turnusu (tj. předpisem stanoveným počtem operačních hodin) nastoupil v březnu 1945 službu u britské 167. transportní peruti RAF. Ještě před koncem války, v březnu 1945, dosáhl jmenování do důstojnické hodnosti a v říjnu 1945 byl povýšen na nadporučíka letectva v záloze. Stal se nositelem celé řady československých a britských vyznamenání.

V srpnu 1945 se vrátil zpátky do Československa, ale již koncem roku 1946 odešel z armády. Krátce na to se v důsledku zhoršující se politické situace vrátil do Velké Británie, kde získal státní občanství a kde dlouhá léta podnikal v oblasti stavebnictví a strojírenství.

Po listopadu 1989 byl v rámci rehabilitací západních vojáků povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 1995 byl jmenován generálmajorem Ozbrojených sil Slovenské republiky ve výslužbě. V letech 2006–2009 stál v čele Svazu letců Svobodného Československa v Londýně.

Loni v červnu během návštěvy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska mu prezident republiky Miloš Zeman udělil Medaili Za hrdinství.

autor: Tisková zpráva