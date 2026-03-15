SPD: Prosazujeme deportaci cizinů, kteří spáchají trestný čin

Jen krůček chyběl k tragédii, která mohla stát život tříčlenné rodiny z Chebska. Na jejich dům v Mostově loni v lednu zaútočil zápalnou lahví 32letý Ukrajinec Oleksandr Maidaniuk. Případ začal ve středu rozplétat chebský okresní soud. Skleněnou lahev naplněnou benzínem se zapáleným knotem hodil tehdy cizinec na fasádu, kde byly nalepené polystyrenové desky ještě nedokončeného zateplení.
Lahev se naštěstí od stěny jen odrazila a dopadla na dřevěnou verandu, kde následně začalo na několika místech hořet. Majitel domu, ve kterém se v tu dobu nacházela i jeho manželka a dvouletá dcera, stačil včas zareagovat a ohniska požáru rychle uhasil. Informovaly o tom Novinky.
Obžalovanému cizinci hrozí za obecné ohrožení až osm let vězení. K soudu ale nedorazil, slehla se po něm zem. Pátrá po něm policie. Nechápu, proč nebyl při podezření z tak závažného zločinu vzat do vazby! Podle mě by si měl odpykat přísný trest a být navždy vyhoštěn z naší země!
My nyní připravujeme zákon a iniciovali jsme ho na koaliční radě, že zásadně zpřísníme dočasné ochrany pro Ukrajince. To je směrnice EU, takže to nemůžeme bohužel úplně zrušit, protože to nařídila EU. Proto říkáme, že nejlepší je ukončit válku: tím by dočasné ochrany automaticky skončily a Ukrajinci by se museli vrátit domů nebo požádat standardně o dlouhodobý pobyt. A zároveň připravujeme zásadní zpřísnění zákona o pobytu cizinců v České republice.
V každém případě chceme posílit možnost, aby v případě závažného trestného činu byli cizinci vyhošťováni z České republiky, což dneska není. Dále u žádostí chceme mnohem přísnější podmínky pro udělení pobytu – dneska je to příliš benevolentní.
Občané jsou nespokojeni. Četl jsem statistiku, že v Praze už je každý třetí člověk cizinec. Spousta občanů nám píše, že se cítí v nákupních centrech nebo v jiných částech Prahy už jako na Ukrajině, že slyší jen ruštinu nebo ukrajinštinu. Lidé si masově stěžují. Český občan by měl mít v České republice pocit domova. A není to o žádném rasismu.
