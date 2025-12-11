ANO: Co se všechno nepovedlo Zdeňku Hřibovi

Zdeněk Hřib si balí věci z kanceláře náměstka pro dopravu a míří do Sněmovny. My mu přejeme šťastnou cestu — ideálně mimo špičku, protože kolony, které tu po něm zůstaly, nejsou zrovna krátké.
A když už si pan náměstek napsal na Facebook vlastní „závěrečný účet“, pojďme mu vystavit ten skutečný. Takový, jak ho vidí Pražané z okna auta, tramvaje nebo autobusu.
1) Libeňský most – stavba, co se zastavila dřív než začala běžet na čas
ÚOHS projekt pravomocně stopnul. Most je zakonzervovaný, nový tendr před námi, dokončení v nedohlednu.
Praha 8 let poslouchala sliby – teď poslouchá navigaci, jak to objet.
2) Metro D – slavnostně zahájeno, soudně pozastaveno
Žaloby, soudní zákazy, odklady.
Linka, která měla pomoci jihu města, se zasekla – a místo tunelů se kopou jen další spory.
3) Městský okruh & Radlická radiála – sprint k propadnutí EIA
EIA pro městský okruh končí v říjnu 2027. Další prodloužení zákon neumožňuje.
Reálné riziko? Že roky práce a stovky milionů skončí ve stejné koloně jako zbytek Prahy: v mrtvém bodě.
4) Barrandovský most – dvě sezony kolapsů a účet navíc
Rekonstrukce nabrala více než roční zpoždění oproti původnímu plánu.
A také se prodražila zhruba o 600 milionů korun – z původně plánovaných cca 594 mil. na více než 1,2 miliardy (součet etap).
Mezitím Pražané stáli v kolonách tak dlouho, že by si mohli na mostě založit trvalé bydliště.
5) P+R parkoviště – slibovali tisíce míst, doručili pár stovek
Strategie říká jasně: do roku 2030 tisíce nových míst pro dojíždějící.
Realita říká tiše: příprava, studie, příprava, studie…
A mezitím řidiči parkují dál v obytných ulicích, protože nic jiného jim nezbylo.
6) Nekoordinované uzavírky – listopad jako předzvěst dopravného Armageddonu
Ještě letos jsme viděli, jak vypadá město bez koordinace oprav:
Tramvaje stály. Auta stála. MHD nabírala zpoždění.
A pan náměstek? Ukázal prstem na všechny kolem a vzkázal Pražanům, že mají jezdit MHD.
Kdyby MHD mohla jezdit…
7) Záchody v metru pro ostudu
Zdeněk Hřib nedokázal vyřešit ani čistotu záchodů v metru, když třetina z nich není ani v provozu a zbytek je jen pro otrlé a o žloutenku
A teď závěr, pane náměstku:
Praha má dnes zastavený klíčový most.
Největší dopravní stavby jsou ohrožené.
Metro D se soudí.
P+R nikde.
Koordinace uzavírek — spíš jejich náhodný generator.
Zdeněk Hřib dnes odchází do Sněmovny.
My ale připomínáme, že od problémů v dopravě se neutíká.
A ten účet za poslední roky? Ten ještě budeme velmi pečlivě probírat.
autor: PV