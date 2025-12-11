ANO: Co se všechno nepovedlo Zdeňku Hřibovi

12.12.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Zdeňka Hřiba (Piráti) z postu náměstka pro dopravu na MHMP.

ANO: Co se všechno nepovedlo Zdeňku Hřibovi
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Zdeněk Hřib si balí věci z kanceláře náměstka pro dopravu a míří do Sněmovny. My mu přejeme šťastnou cestu — ideálně mimo špičku, protože kolony, které tu po něm zůstaly, nejsou zrovna krátké.

A když už si pan náměstek napsal na Facebook vlastní „závěrečný účet“, pojďme mu vystavit ten skutečný. Takový, jak ho vidí Pražané z okna auta, tramvaje nebo autobusu.

1) Libeňský most – stavba, co se zastavila dřív než začala běžet na čas

ÚOHS projekt pravomocně stopnul. Most je zakonzervovaný, nový tendr před námi, dokončení v nedohlednu.

Praha 8 let poslouchala sliby – teď poslouchá navigaci, jak to objet.

2) Metro D – slavnostně zahájeno, soudně pozastaveno

Žaloby, soudní zákazy, odklady.

Linka, která měla pomoci jihu města, se zasekla – a místo tunelů se kopou jen další spory.

3) Městský okruh & Radlická radiála – sprint k propadnutí EIA

EIA pro městský okruh končí v říjnu 2027. Další prodloužení zákon neumožňuje.

Reálné riziko? Že roky práce a stovky milionů skončí ve stejné koloně jako zbytek Prahy: v mrtvém bodě.

4) Barrandovský most – dvě sezony kolapsů a účet navíc

Rekonstrukce nabrala více než roční zpoždění oproti původnímu plánu.

A také se prodražila zhruba o 600 milionů korun – z původně plánovaných cca 594 mil. na více než 1,2 miliardy (součet etap).

Mezitím Pražané stáli v kolonách tak dlouho, že by si mohli na mostě založit trvalé bydliště.

5) P+R parkoviště – slibovali tisíce míst, doručili pár stovek

Strategie říká jasně: do roku 2030 tisíce nových míst pro dojíždějící.

Realita říká tiše: příprava, studie, příprava, studie…

A mezitím řidiči parkují dál v obytných ulicích, protože nic jiného jim nezbylo.

6) Nekoordinované uzavírky – listopad jako předzvěst dopravného Armageddonu

Ještě letos jsme viděli, jak vypadá město bez koordinace oprav:

Tramvaje stály. Auta stála. MHD nabírala zpoždění.

A pan náměstek? Ukázal prstem na všechny kolem a vzkázal Pražanům, že mají jezdit MHD.

Kdyby MHD mohla jezdit…

7) Záchody v metru pro ostudu

Zdeněk Hřib nedokázal vyřešit ani čistotu záchodů v metru, když třetina z nich není ani v provozu a zbytek je jen pro otrlé a o žloutenku

A teď závěr, pane náměstku:

Praha má dnes zastavený klíčový most.

Největší dopravní stavby jsou ohrožené.

Metro D se soudí.

P+R nikde.

Koordinace uzavírek — spíš jejich náhodný generator.

Zdeněk Hřib dnes odchází do Sněmovny.

My ale připomínáme, že od problémů v dopravě se neutíká.

A ten účet za poslední roky? Ten ještě budeme velmi pečlivě probírat.

Článek obsahuje štítky

piráti , Praha , ANO , MHMP , Hřib

autor: PV

