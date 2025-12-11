Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

Na neformální Radě EU ve Lvově jsme řešili postup Ukrajiny v přístupových jednáních na cestě do EU.
Proces není jednoduchý a rychlý, ale vždy jsme říkali, že má být založen na plnění úkolů. A ty Ukrajina i Moldavsko plní. 26 států se shoduje, že je čas otevřít min. 1. kapitolu vyjednávání.
Jeden stát to ale blokuje. I to je důkaz těžkopádnosti jednomyslných rozhodnutí. Je to výzva. Když ale nastavíte pravidla, mají se dodržovat. To musíme dělat v EU i ve vztahu k zemím, které se členy stát chtějí.
Věřím, že se brzy shoda najde a Ukrajina bude moci v jednáních postoupit. A jednou bude svobodná Ukrajina součástí.
Ing. Martin Dvořák
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV