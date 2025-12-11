Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

12.12.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vstupu Ukrajiny do EU.

Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák

Na neformální Radě EU ve Lvově jsme řešili postup Ukrajiny v přístupových jednáních na cestě do EU.

Proces není jednoduchý a rychlý, ale vždy jsme říkali, že má být založen na plnění úkolů. A ty Ukrajina i Moldavsko plní. 26 států se shoduje, že je čas otevřít min. 1. kapitolu vyjednávání.

Jeden stát to ale blokuje. I to je důkaz těžkopádnosti jednomyslných rozhodnutí. Je to výzva. Když ale nastavíte pravidla, mají se dodržovat. To musíme dělat v EU i ve vztahu k zemím, které se členy stát chtějí.

Věřím, že se brzy shoda najde a Ukrajina bude moci v jednáních postoupit. A jednou bude svobodná Ukrajina součástí.

Ing. Martin Dvořák

  • STAN
  • ministr pro evropské záležitosti v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost
„Terorizují nás zelené neziskovky.“ Po demonstraci proti Turkovi se ozvali politici z obou břehů
Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
„Snad by mě tu nedrželi násilím.“ Dcera Magdy Vášáryové zvažuje emigraci kvůli vládě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dvořák , EU , STAN , Ukrajina

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stane se Ukrajina součástí EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

10:05 Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vstupu Ukrajiny do EU.