Ministerstvo vnitra: Nový Portál občana nabízí 37 online služeb státu, další budou přibývat postupně

Ministerstvo vnitra spustilo v neděli 8. července 2018 na Portálu veřejné správy (www.gov.cz) do ostrého provoz nový Portál občana, který se má v budoucnu stát bránou ke všem elektronickým službám státu.

Pomocí eObčanky se bude moci každý jednoduše přihlásit k jednotlivým službám státu, kterých je v současnosti 37. Občané tak budou moci získat online např. informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. A to je teprve začátek, další služby budou postupně přibývat. Za první tři pracovní dny bylo přijato 25 338 standardních žádostí o elektronické občanské průkazy s kontaktním čipem, 483 s vyhotovením do 24 hodin a 1 975 do pěti dnů.

Díky eObčankám a Portálu občana představuje červenec 2018 pro občany skutečný start digitalizace ČR. Dosavadní projekty elektronizace veřejné správy se tím podařilo sjednotit do jednoho místa, které je dostupné kdykoliv a kdekoliv online. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně a s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU. Budou mít možnost vyřídit zde vše, co potřebují, bez zbytečného čekání a průtahů, a to nejen na počítači, ale i prostřednictvím mobilní aplikace.

„Digitalizace veřejné správy není volbou, ale nutností. Pokud má stát fungovat efektivně, musí využívat nástroje a metody 21. století, což spočívá i v tom, že spolu jednotlivé systémy musejí umět komunikovat a sdílet informace mezi sebou na dálku,“ řekl při představení Portálu občana ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Aktuálně je v ČR zaregistrováno 7 722 informačních systémů veřejné správy. Pokud by spolu všechny sdíleně využívaly již vytvořené služby a získaná data, ušetřili bychom si všichni hodiny přenášení papírů mezi úřady a stání ve frontách a stát i občan by ušetřil nemalé náklady,“ doplnil Hamáček.

Teprve s účinností nového zákona o elektronické identifikaci se od 1. července 2018 mohly jednotlivé úřady se svými službami do portálu začít připojovat. První týden byl kvůli bezpečnosti systému věnován testování, do ostrého provozu byl systém spuštěn v neděli 8. července 2018.

„Portál občana aktuálně nabízí 37 elektronických služeb, ke kterým se občan může přihlásit díky eObčance. Ta umožňuje jednak prokázání totožnosti online, ale zaručuje zároveň nejvyšší možnou bezpečnost. Občan tak může bez chození na úřad získat např. eRecept, vyřídit si neschopenku, zjistit informace o svém důchodu nebo si vyjet výpis z rejstříku trestů. Další služby budou přibývat postupně,“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.

Na tiskové konferenci ke spuštění Portálu občana zástupci ministerstva představili také vizuální identitu projektu, propagační materiály, informační brožury pro občany a videospoty k eObčance.

autor: Tisková zpráva