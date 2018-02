Moravské divadlo Olomouc: Tanečnice baletního studia budou reprezentovat v Barceloně

Skupina mladých tanečnic z Baletního studia při Moravském divadle v Olomouci se probojovala do finále soutěže Dance World Cup. O jejich postupu se rozhodlo tento víkend na kvalifikaci v německém Selbu. Úspěch přitom zaznamenaly dvě olomoucké choreografie a na finále tak bude moci odjet celkem šest dívek.

Svěřenkyně Baletního studia uspěly s choreografií Farandole, jejímž autorem je sólista baletního souboru Moravského divadla Olomouc a pedagog Baletního studia Lukáš Cenek. Porota ocenila také choreografii šéfa olomouckého baletu Roberta Balogha Sing Sing Sing. Lukáš Cenek při této příležitosti poděkoval jak samotným účastnicím kvalifikace, tak i jejich rodičům, kteří své děti dlouhodobě podporují. Do Barcelony se podívá Monika Podlasová, Klára Havlová, Adéla Procházková, Stela Spáčilová, Johana Baláčková a Natálie Martanová.

Dívky z Baletního studia budou reprezentovat Olomouc na světovém finále ve španělské Barceloně, které se uskuteční v závěru června. „Pro dívky i pro nás je to obrovská odměna za systematickou práci a každodenní dřinu. Baletní studio při Moravském divadle letos oslaví patnácté narozeniny a tohle je pro nás první velký dárek,“ říká jeho ředitelka Jitka Weiermüllerová.

Dance World Cup je celosvětovým svátkem mladých tanečníků od 4 do 25 let. Loni o účast usilovalo na 12 tisíc milovníků ladného pohybu. Nakonec se do finále 2017 v německém Offenburgu, probojovali zástupci 49 zemí.

