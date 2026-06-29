NKÚ: Nákup vrtulníků pro Policii ČR má osm let zpoždění

29.06.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Už osm let měla Letecká služba Policie ČR provozovat minimálně tři nové lehké vrtulníky na zajištění 24hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby a minimálně dva velkokapacitní pro přepravu celých jednotek.

NKÚ: Nákup vrtulníků pro Policii ČR má osm let zpoždění
Foto: NKÚ
Popisek: NKÚ

Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 Ministerstvo vnitra (MV), pod které LS PČR spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Letitý cíl, prezentovaný hned v několika koncepcích PČR, Ministerstvo vnitra nesplnilo, přestože modernizaci letecké služby samo označovalo za prioritu. Kromě vrtulníků používá LS PČR rovněž 70 bezpilotních letounů – dronů. Ty byly podle NKÚ nakoupeny účelně. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní letecké základně LS PČR v Praze je již 20 let v havarijním stavu.

Letecká služba Policie ČR má v současnosti k dispozici 15 vrtulníků (šest značky Bell 412 a devět značky Eurocopter EC135). Jejich průměrné stáří je 20 let, přičemž některé z nich slouží už více než 32 let. Ačkoliv MV vynaložilo v letech 2021 až 2025 na LS PČR celkem 1,3 mld. Kč, 97 % těchto prostředků šlo na běžné provozní výdaje. Jen tři procenta, tedy něco málo přes 44 milionů korun, směřovala na investice. MV za ně pořídilo např. simulátor pro výcvik policistů nebo právě drony.

Vzhledem k tomu, že MV v roce 2018 nenakoupilo plánované lehké vrtulníky, nevytvořilo předpoklady pro zajištění plnohodnotné 24hodinové pohotovosti ani pro rozšíření nočních letů, jak předpokládala již Koncepce Policie ČR do roku 2020. LS PČR má k dispozici stále jen jeden vrtulník schopný nočních letů. Její akceschopnost je tak nadále omezena.

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V průběhu kontroly NKÚ probíhalo zadávací řízení na dodání 11 lehkých vrtulníků s termínem dodání do roku 2030. Podle Koncepce Letecké služby PČR do roku 2032 však mělo MV zahájit toto zadávací řízení již v roce 2023 a smlouvu uzavřít v roce následujícím. „Skutečnost, že resort bezprostředně po ukončení kontroly NKÚ, konkrétně v březnu letošního roku, uzavřel smlouvu na nákup 11 lehkých multifunkčních vrtulníků pro Leteckou službu Policie ČR, ukazuje, že zjištění NKÚ napomohla k urychlení snahy konečně dokončit léta odkládanou modernizaci letecké služby,“ řekla členka NKÚ Ladislava Slancová, která kontrolu vedla.

Nesplněn zůstal také cíl, který Ministerstvu vnitra ukládal zajistit dostatečnou leteckou přepravní kapacitu. LS PČR má zatím k dispozici pouze vrtulníky s maximálním počtem 13 cestujících a s nosností 5 tun. Chybějící velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit až 25 osob a s vyšší nosností 12 až 15 tun MV dosud nenakoupilo. Na akce, jako byl např. zásah proti střelci v Uherském Brodě, kam je potřeba přepravit celou policejní jednotku, je tak zatím nutné vyslat dva vrtulníky.

A jak je to se zázemím letecké služby? Kontrola ukázala, že hangár na hlavní letecké základně v Praze je již 20 let v havarijním stavu. Na jeho havarijní stav poukázala už kontrola NKÚ z roku 2006. Za tu dobu se situace nezměnila, ačkoliv MV ve svých koncepcích již 20 let označuje rekonstrukci nebo výstavbu nového hangáru za prioritu. Investici však zatím MV nerealizovalo a situaci řešilo jen dílčími, dočasnými opravami. Aktuální projekt výstavby nového hangáru s plánovaným dokončením do konce roku 2027 se potýká s problémy spojenými s nevyřešeným majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených výstavbou.

Co se týče dronů, NKÚ konstatuje, že na jejich nákup vynaložilo MV peníze účelně. V kontrolovaném období byly využívány převážně pro potřeby Policie ČR (96 %). Z evidence provozu dronů vyplývá, že více než 70 % letů bylo zaměřeno na monitoring, druhým nejčastějším účelem byl výcvik pilotů (17 %).

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MV , NKÚ , technika , TZ , letecká služba

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