Zelenskyj se raduje, Putin trvá na svých cílech. Popsal je

„Dobře víte, že problémy pro řidiče a podniky přetrvávají,“ řekl Putin na schůzce podle zpráv zveřejněných ruskými tiskovými agenturami. Anglicky mluvícím čtenářům zprávu přinesla agentura Reuters. „Bohužel i na čerpacích stanicích jsou stále fronty. Musíme minimalizovat dopad teroristických útoků na naše civilní cíle a infrastrukturu,“ dodal ruský prezident.
Ukrajinci útočí na ropná zařízení v Moskvě, v Petrohradu a na mnoha dalších místech.
Putin uvedl, že zásoby benzinu se využívají a nyní dosahují 1,7 milionu metrických tun a že červencová produkce by měla překročit úroveň produkce zaznamenanou v červnu. Řekl, že se zvažuje zákaz vývozu nafty, o kterém se již nějakou dobu diskutuje. „Zvažuje se potřeba zavést úplný zákaz vývozu nafty,“ řekl účastníkům.
Ruský prezident účastníky schůzky vyzval, aby zajistili dostatek pohonných hmot pro sektor zemědělství, protože ruský prezident považuje za naprosto nezbytné sklidit letošní úrodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům prohlásil, že ukrajinské drony zasáhly v posledních hodinách další rafinerie – rafinerie v regionech Krasnodar a Jaroslavl.
„Naši bojovníci zahájili Den ústavy Ukrajiny s velkou přesností. Včera v noci naše sankce na dlouhou vzdálenost zasáhly dvě ruské ropné rafinerie,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích a dodal, že rafinerie se nacházejí asi 300 km a 700 km od ukrajinského území. „Pokračujeme v operacích, které oslabují ruskou schopnost vést tuto válku. Každý náš úder provedený na dlouhou vzdálenost znamená méně zdrojů sloužících ruské válečné mašinerii a další krok k míru. Nadále budeme odpovídat na ruský teror. Děkuji našim bojovníkům za tyto výsledky! Jsem vděčný všem, kdo nám pomáhají. Každý, kdo brání Ukrajinu, také podporuje sílu Ústavy,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 28, 2026
Novinář, proukrajinský aktivista a spisovatel Marco Setaccioli na sociální síti X sdílel video, které údajně ukázalo zasaženou rafinerii ve Slavjansku na Kubani v Krasnodarském kraji.
„Zatímco rafinerie ve Slavjansku na Kubani nadále hoří téměř 24 hodin po útoku, v Moskvě všechny čerpací stanice Gazpromněfti, Lukoilu a Teboilu zavedly limit doplňování 30 litrů benzinu na vůz. Doplňování do kanystrů je zakázáno. V Irkutské oblasti nařídil gubernátor příslušníkům gardy a policie, aby hlídkovali u front u čerpacích stanic: kdo natankuje více než 50 litrů denně, bude zastaven,“ napsal Marco Setaccioli.
Mentre la raffineria di Slavyansk-na-Kubana continua a bruciare a quasi 24 ore dall’attacco, a Mosca, tutte le stazioni di servizio di Gazpromneft, Lukoil e Teboil hanno imposto un limite di rifornimento di 30 litri di benzina per auto. È vietato il rifornimento di taniche.… pic.twitter.com/UlOo7yA9gO— Marco Setaccioli (@marsetac) June 28, 2026
Navzdory tomuto tlaku Putin trvá na tom, že jeho armáda obsadí nejen celý Donbas, ale i další regiony Ukrajiny, které hodlá okupovat jako regiony, jež už nechal zapsat do ústavy Ruské federace jako součást nejrozlehlejšího státu světa. Putin nechal za součást Ruska označit Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast.
???? The main task of Russian forces is the final liberation of Donbass & Novorossiya — Putin pic.twitter.com/6HltlKQXPt— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 28, 2026
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
„Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ukrajinské ozbrojené síly zřejmě domnívají, že by to mohla být jejich záchrana. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů,“ prohlásil Putin a dodal, že Moskva „pečlivě zvažuje každý návrh z této strany“. Putinova slova citovala např. ruská odnož BBC.
Nechal se také slyšet, že ruské síly postupují i v Sumské oblasti.
„Mimochodem, jsme asi 10,5 kilometru od města Sumy,“ řekl Putin a vyjmenoval směry postupu ruských vojsk. „Nemáme žádné politické plány ohledně tohoto města ani regionu jako celku. Budeme se řídit návrhy ministerstva obrany a Generálního štábu. Vojska v tomto směru jednají aktivně, rozhodně a rychle postupují.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.