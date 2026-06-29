Zelenskyj se raduje, Putin trvá na svých cílech. Popsal je

29.06.2026 7:48 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ruský prezident Vladimir Putin svolal jednání o pohonných hmotách v Ruské federaci. V době, kdy Ukrajinci zasáhli další dvě rafinérie, jednu z nich ve Slavjansku na Kubani v Krasnodarském kraji, která stále hoří, uložil Putin úředníkům jeden důležitý úkol. A trvá na tom, že ruská armáda musí obsadit celý Donbas a k tomu i další ukrajinské oblasti, které nechal zapsat do ústavy jako součást Ruské federace.

Zelenskyj se raduje, Putin trvá na svých cílech. Popsal je
Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin na Rudém náměstí

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Putin na schůzce vysokých úředníků pro dodávky a distribuci paliva uvedl, že Rusko musí minimalizovat dopady ukrajinských útoků dronů na ropná zařízení spojené s nedostatkem paliva.

„Dobře víte, že problémy pro řidiče a podniky přetrvávají,“ řekl Putin na schůzce podle zpráv zveřejněných ruskými tiskovými agenturami. Anglicky mluvícím čtenářům zprávu přinesla agentura Reuters. „Bohužel i na čerpacích stanicích jsou stále fronty. Musíme minimalizovat dopad teroristických útoků na naše civilní cíle a infrastrukturu,“ dodal ruský prezident.

Ukrajinci útočí na ropná zařízení v Moskvě, v Petrohradu a na mnoha dalších místech.

Putin uvedl, že zásoby benzinu se využívají a nyní dosahují 1,7 milionu metrických tun a že červencová produkce by měla překročit úroveň produkce zaznamenanou v červnu. Řekl, že se zvažuje zákaz vývozu nafty, o kterém se již nějakou dobu diskutuje. „Zvažuje se potřeba zavést úplný zákaz vývozu nafty,“ řekl účastníkům.

Ruský prezident účastníky schůzky vyzval, aby zajistili dostatek pohonných hmot pro sektor zemědělství, protože ruský prezident považuje za naprosto nezbytné sklidit letošní úrodu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům prohlásil, že ukrajinské drony zasáhly v posledních hodinách další rafinerie – rafinerie v regionech Krasnodar a Jaroslavl.

„Naši bojovníci zahájili Den ústavy Ukrajiny s velkou přesností. Včera v noci naše sankce na dlouhou vzdálenost zasáhly dvě ruské ropné rafinerie,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích a dodal, že rafinerie se nacházejí asi 300 km a 700 km od ukrajinského území. „Pokračujeme v operacích, které oslabují ruskou schopnost vést tuto válku. Každý náš úder provedený na dlouhou vzdálenost znamená méně zdrojů sloužících ruské válečné mašinerii a další krok k míru. Nadále budeme odpovídat na ruský teror. Děkuji našim bojovníkům za tyto výsledky! Jsem vděčný všem, kdo nám pomáhají. Každý, kdo brání Ukrajinu, také podporuje sílu Ústavy,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

 

 

Novinář, proukrajinský aktivista a spisovatel Marco Setaccioli na sociální síti X sdílel video, které údajně ukázalo zasaženou rafinerii ve Slavjansku na Kubani v Krasnodarském kraji.

„Zatímco rafinerie ve Slavjansku na Kubani nadále hoří téměř 24 hodin po útoku, v Moskvě všechny čerpací stanice Gazpromněfti, Lukoilu a Teboilu zavedly limit doplňování 30 litrů benzinu na vůz. Doplňování do kanystrů je zakázáno. V Irkutské oblasti nařídil gubernátor příslušníkům gardy a policie, aby hlídkovali u front u čerpacích stanic: kdo natankuje více než 50 litrů denně, bude zastaven,“ napsal Marco Setaccioli.

 

 

Navzdory tomuto tlaku Putin trvá na tom, že jeho armáda obsadí nejen celý Donbas, ale i další regiony Ukrajiny, které hodlá okupovat jako regiony, jež už nechal zapsat do ústavy Ruské federace jako součást nejrozlehlejšího státu světa. Putin nechal za součást Ruska označit Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast.

 

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V rozhovoru s kremelským novinářem Pavlem Zarubinem zdůraznil, že nehodlá vycházet vstříc „kyjevskému režimu“. Zmínil návrhy příměří, s nimiž přišli Ukrajinci. Návrhy předložené vládou v Kyjevě obsahují zmínku o tom, že obě strany ukončí údery hluboko v týlu nepřítele a boje se omezí jen na Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou oblast. Ale Putin prý na něco takového odmítá přistoupit.

„Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ukrajinské ozbrojené síly zřejmě domnívají, že by to mohla být jejich záchrana. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů,“ prohlásil Putin a dodal, že Moskva „pečlivě zvažuje každý návrh z této strany“. Putinova slova citovala např. ruská odnož BBC.

Nechal se také slyšet, že ruské síly postupují i v Sumské oblasti.

„Mimochodem, jsme asi 10,5 kilometru od města Sumy,“ řekl Putin a vyjmenoval směry postupu ruských vojsk. „Nemáme žádné politické plány ohledně tohoto města ani regionu jako celku. Budeme se řídit návrhy ministerstva obrany a Generálního štábu. Vojska v tomto směru jednají aktivně, rozhodně a rychle postupují.“

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

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https://www.bbc.com

https://www.reuters.com

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energetika , pohonné hmoty , Putin , ropa , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Reuters , válka na Ukrajině , Zelenskyj

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Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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