Šlachta (Přísaha): Horší než alkoholem je opilost mocí

29.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na komentář ministra Macinky k vypískání na folklorním festivalu ve Strážnici

Šlachta (Přísaha): Horší než alkoholem je opilost mocí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Šlachta

Na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici lidé vypískali ministra kultury Otu Klempíře. Na ministra zahraničí Petra Macinku zaznívalo „Vypadni!“. Milý Petře, občané se nezbláznili a nejsou opilí. Jen říkají nahlas, co si myslí.

Já jsem pravidelně mezi lidmi, jezdím po regionu, navštěvuji kulturní a sportovní akce a dobře vnímám náladu ve společnosti. Jen si uvědom, že mnohem nebezpečnější než opilost alkoholem je opilost mocí. A ta často vede k tomu, že politik přestane slyšet obyčejné lidi.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

festival , Šlachta , motoristé , přísaha , Macinka , Klempíř

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Jak je možné, že když se na soud obrátí prezident je rozhodnuto za 2dny! a v případě obyčejných smrtelníků jako my by soudy za dva dny nerozhodly absolutně o ničem, zřejmě by ani soudci neotevřeli spis a naopak se vlečou i roky? To mi nepřijde vůbec spravedlivé. Jak se říká, když nejde o život o nic...

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