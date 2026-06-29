Šlachta (Přísaha): Horší než alkoholem je opilost mocí

Na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici lidé vypískali ministra kultury Otu Klempíře. Na ministra zahraničí Petra Macinku zaznívalo „Vypadni!“. Milý Petře, občané se nezbláznili a nejsou opilí. Jen říkají nahlas, co si myslí.
Já jsem pravidelně mezi lidmi, jezdím po regionu, navštěvuji kulturní a sportovní akce a dobře vnímám náladu ve společnosti. Jen si uvědom, že mnohem nebezpečnější než opilost alkoholem je opilost mocí. A ta často vede k tomu, že politik přestane slyšet obyčejné lidi.
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