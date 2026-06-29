Dopis od Babiše. A bude další. Beran přitvrdil proti „větrným baronům“

V pátek se vám ozval premiér Andrej Babiš. Co bylo v jeho dopise?
Premiér píše, že Česká republika je povinna vytvářet podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, ve znění směrnice (EU) 2023/2413 (tzv. RED III), a se zákonem č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon zavádí institut nezbytných a akceleračních oblastí pro využití obnovitelných zdrojů energie a zároveň stanoví limity pro jejich vymezování.
Proti tomu ale nikdo nemá žádné námitky. Lidem nevadí evropská směrnice, ale rekvírování krajiny a zemědělské půdy ve prospěch větrných a solárních baronů. Lidem nevadí český zákon, ale nezákonný postup paní ministryně, která ho asi ještě nečetla.
Máte za sebou desítky odborných přednášek v postižených oblastech. V čem je podle vás problém?
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Upozornili jste na to premiéra?
Ano, ještě ladíme poslední formulace, bude mít odpověď dnes na stole. Jsme rádi, že je ochotný se tomu věnovat osobně. Ve své odpovědi pan premiér píše, že vláda považuje za důležité, aby příprava případných projektů probíhala transparentně a za včasné komunikace s dotčenými obcemi a veřejností. Otevřená komunikace a kvalitní odborné podklady představují důležitý předpoklad pro řádné posouzení jednotlivých záměrů i pro zachování důvěry veřejnosti v celý proces. Jeho úředníci to dělají ale přesně opačně, dostane do datové schránky také odpovědi ze všech 14 krajů.
Nikdo nemá důvod mu v tomto nevěřit, Andrej Babiš nikdy nebyl solárním baronem. Hnutí ANO vzniklo v roce 2011 a kandidoval do voleb o čtyři roky později, než nám to tu začali solární baroni za „expertní“ podpory ekoteroristů zdražovat a rozebírat.
Probíhala příprava akceleračních zón transparentně?
Nikoli, probíhala skrytě a mafiánským způsobem. Máme odpovědi ze všech 14 krajů, že do té přípravy zahrnuty nebyly, a s obcemi se nikdo nebaví už vůbec. Zato obce obíhali developeři s mapami už vloni před volbami. Z toho bychom se mohli domnívat, že vůči mafiánům a větrným developerům jednala minulá koalice velmi transparentně, věděli, kde budou pozemky, a vůči obcím a krajům, na jejichž území to připravovali, to probíhalo skrytě a v utajení. Přesně naopak než jak říkají zákony.
Související směrnice 2001/42/ES článku „konzultace“ konstatuje, že orgánům a veřejnosti musí být dána včas skutečná příležitost, aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své stanovisko. Obcím, krajům a veřejnosti byla taková příležitost naopak odebrána. Skutečnou příležitost se k těm mapám dostat a také je vytvářet měli jenom větrní baroni a pro ně pracující organizace, nikoli veřejnost.
Jaký je rozdíl mezi minulými solárními a současnými větrnými barony?
V mnoha případech jsou to ti samí „investoři“, kterým už pomalu končí jejich parazitující byznys. U solárních baronů jsme měli špatnou legislativu, kterou tehdejší koalice a následně po volbách Nečasova vláda nezrušily. Namísto toho pak zrušili Nečasovu vládu. Nová Fialova vláda vytvořila nový systém s legislativní podporou, podle kterého se dá zdražovat „obnovitelná“ energetika dále. Předtím jsme to jako energetici dokázali řadu let tlumit a projekty za nepřiměřené ceny se nevyplácely, protože neměly provozní dotace, tedy fakticky peníze ukradené z kapes spotřebitelů a daňových poplatníků.
Tedy velký rozdíl: u minulého tunelu zůstaly z minula nevhodné zákony, zatímco v současnosti si zákony i další prvky, jako třeba podjaté studie SEEPIA a závazky v Bruselu, postupně vytvářela Fialova vláda. Rozdíl je jako mezi využitou dírou v legislativě a záměrně vytvořeným hospodářským a ekologickým tunelem.
Je podle vašeho názoru Andrej Babiš o celé situaci informován?
Vzhledem k současnému dění kolem summitu NATO se domnívám, že ne zcela. O problému ví zcela jistě a začíná si uvědomovat i jeho rozsah. Stále však zřejmě věří svým úředníkům, především Zuzaně Mrázové, že to má „dobře“. Ve skutečnosti je to především ona, kdo nás může připravit o minimálně 9 miliard z Bruselu. Paradoxně nikoli tím, že to nevyhlásí, ale tím, že se bude donekonečna pokoušet prosazovat developerský projekt z dob minulé vlády netransparentně mafiánským způsobem připravovaný tak dlouho, dokud se lidé nevzbouří. Tím může Andrej Babiš paradoxně přijít o peníze z EU i o voliče na podzim, a pokud se budou lidem větrníky hlomozit nad hlavami a zastiňovat naše národní symboly, tedy možná neobměkčí srdce voličů v postižených oblastech ani v příštím parlamentu.
Jaký byl vývoj celého projektu větrných baronů?
Za Fialovy vlády od roku 2023 probíhaly snahy vedoucí k umělému navýšení našich závazků v EU (model SEEPIA), manipulaci evropské legislativy a vynucenému pokračování nedobrovolné dotace solárních baronů ve větrné oblasti.
Ministr Lukáš Vlček (STAN) zodpovídal za nový zákon i za dotace nebo aukce, které jsou de facto tunelem na státní rozpočet, a ministr Petr Hladík za studii pro rozvoj větrných a solárních parků. Mezitím ale někteří šikovní a slušní úředníci, kteří především na MPO byli, zkopírovali do nového zákona č. 249/2025 Sb. prakticky doslovně článek 15c evropské směrnice RED III o nepotřebných plochách.
Český zákon tedy obsahuje ty samé upřednostňované nezemědělské plochy jako evropská směrnice. Nemáme tedy rozdíl mezi evropskou a naší legislativou a se zákonnými postupy nemají mafiáni kam uhnout. Kromě korupce a lhaní mají už velmi úzký manévrovací prostor. Mají takový, kam až je veřejnost pustí, pak skončili.
Petr Hladík měl na MŽP projekt lukrativních pozemků pro větrné barony, ale Lukáš Vlček nechal schválit zákon, že se to má stavět jinde?
Ano, tak vzniklo jádro problému: Zřejmě měli pánové hodně práce před volbami, které nakonec stejně prohráli, a pokud šikovný úředník opíše evropský text do české legislativy, nelze v tom ani hledat nic divného. Tím se veškerý mafiánský projekt minulé koalice, který měl za úkol vytýčit plochy pro developery a nikoli splnit požadavky EU, ocitl mimo zákon. Mohl by se realizovat až poté, co by se ty plochy podle zákona nedohledaly a k našim závazkům nám nezbylo nic jiného než okolí hory Blaník a Říp a bonitní zemědělská půda.
Baroni ale zkoušeli štěstí dál s tím, že to jinde postavit nemůžeme?
Lež má krátké nohy. Počátkem letošního roku po dohodě s některými síťovými společnostmi sdruženými v ČSRES provedla naše odborná společnost odhad ploch, které jsou s výše citovanou legislativou v souladu. Členy ČSRES jsou státní společnost ČEPS, dále PREdistribuce, ČEZ Distribuce a EG.D. Tyto společnosti měly legitimní zájem zbytečně nevyhazovat peníze a nezdražovat služby nevhodnými investicemi do připojování solárních a větrných parků a exportů a importů do Německa.
Těch „nepotřebných“ oblastí v souladu se zákony máme ale nejméně třikrát tolik.
Ano, publikovali jsme to i v odborném časopise a výsledek dosud nikdo nerozporoval. Tento výsledek byl řádně oponován třemi desítkami expertů. Oponentury se účastnili i experti ze životního prostředí a řada expertů z přenosové soustavy a distribučních společností. Jak chcete vysvětlit lidem, že se jim během deseti let brutálně zvedne regulovaná sazba za elektřinu?
Ministryně Zuzana Mrázová pokračuje dále v developerském projektu minulé koalice, a nikoli v závazcích EU podle zákona?
Ano, projekt ministra Hladíka, který zpracovávali Martin Abel, Radim Misiaček a jim podobní, ztratil po 1. srpnu 2025, kdy minulá sněmovna přijala zákon č. 249/2025 Sb. své ukotvení v zákoně a ani není možno tvrdit, že takové plochy jinde nemáme.
Pro srovnání čtenářů: EU po nás chce plochy v celkové kapacitě 3 gigawatty (GW) obnovitelných zdrojů energie a je jí jedno, jestli solární nebo větrné. Chce prostě „číslo“. Střechy logistických hal mají 1,2 GW, odstavený Tykačův lom ČSA 3 GW, tam by se to vešlo celé, elektrárna Počerady 0,3 GW, tedy 10 procent našeho závazku, dále elektrárny Chvaletice, Dětmarovice, Mělník, teplárna Kladno a tak dále. Pokud ČEZ plánuje v roce 2030 nebo 2033 uzavřít své uhelné elektrárny a Severočeské doly, je tam také zhruba dvojnásobek kapacity přislíbené EU.
Máme těch ploch nadbytek už nyní, do kdy musíme něco postavit a musíme stavět vůbec?
Směrnice RED III nenařizuje stavět. Ona pouze nařizuje vytýčit plochy, kde se to může stavět. Stavět chtějí především větrní baroni, ovšem za ceny na burze se jim to nevyplatí, proto nás u toho chtějí okrást. Unie na to nespěchá, stačí, když vyhlásíme, že je tam potom možný repowering – změna elektrárny z fosilní na obnovitelnou energii. Navíc ušetříme investice do připojení, které tam již v dostatečné kapacitě historicky existuje.
Proto také ty síťové společnosti chtěly vědět, na čem jsou, aby zbytečně nemusely zákazníkům zdražovat. Naše odborná studie má proto i velmi silný sociální rozměr.
Máme pro premiéra a Českou republiku řešení problému v dané situaci?
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
Toto velmi jednoduché řešení ale už od počátku nové koalice naráží nejen u některých úředníků, ale i u politických nominantů: někteří dokonce obstruovali 70 dní s dotazem podle zákona, na který mají normálně 15 dní, a tvářili se, že se na ministerstvu, kam si zřejmě za slušný vládní plat chodí vypít kafe, nic neděje. Nerozumím tomu, když kandidovali proti Green Dealu, ale je docela možné, že někteří mohou být i nějak zainteresováni do projektu minulé koalice, jde opravdu o velké peníze.
Tato skupina, možná spíše banda, se snaží novou vládu vmanipulovat do situace, kdy buďto vyhlásí akcelerační zóny v rozporu se zákony a lidi to zejména před volbami naštve, nebo Česká republika přijde o minimálně 9 miliard z EU.
Mafiáni hrají o čas, aby nová vláda nestihla dát akcelerační zóny do souladu se zákonem?
Ano, vymýšlejí stále další obstrukce, ale na opuštěné doly a střechy budov dle zákona se jim evidentně nechce. Tam se jim ale nechce už od 15. prosince, co nastoupila nová vláda, tedy déle jak půl roku, a snaží se vytvořit umělý časový stres. Zřejmě to už někomu jinému slíbili. To jsou však už trochu jiné závazky, než jsou ty České republiky u EU.
Je to dobrá strategie od opozice, vláda dokončí developerské projekty na nezákonných lokalitách, které si oni domluvili, a ještě naštve lidi před volbami.
Lepší bychom ani nevymysleli. Nabídli jsme v této věci premiérovi odbornou pomoc při vytýčení akceleračních oblastí na plochách definovaných zákonem. Některé kraje dokonce mají plochy náhradní, kam se dá jejich závazek jednoduše umístit, a zbytek jsou vyřazované energetické stavby a logistické haly. Opakuji, že technicky jde o poměrně jednoduchou úlohu, která může být dokončena v průběhu 2 týdnů, pokud by k tomu byla součinnost. Zákonným způsobem o tyto miliardy určitě nepřijdeme a na těchto plochách to nikomu nevadí, možná s výjimkou těch, kteří v tom už mají nějaké své zájmy.
Jediní, kdo v takové situaci přijdou o peníze, jsou developeři a větrní baroni?
Ano, Česká republika dostane nejlépe peníze za to, když vytýčí příslušné pozemky na odstavených dolech, a elektrárnách a logistických halách, kam ze zákona patří. Už déle jak rok se tu někdo snaží lobovat za opačný přístup a vmanévrovat do toho Babišovu vládu jako rukojmí. Ale stále více lidem začíná docházet, že se v naší zemi bez větrných baronů obejdeme a že tu o ně nikdo krom hrstky podivně motivovaných úředníků a několika ekoteroristů, kteří na to mají pracovní úvazek, vlastně nestojí.
Tedy nezbývá než upozornit pana premiéra, že to, co se tu dnes děje, není „plnění závazků EU“, ale obyčejný podvod naší solární, energetické a nově se rodící povětrné mafie za podpory zahraničního kapitálu a několika „zelených“ neziskovek. Z těch ploch, které k tomu mají být určeny zákonem, nevyužili ani jednu, chtějí nám zničit krajinu a zemědělskou půdu a opouštěné doly a odstavované elektrárny nechat ležet ladem. Nechal by si někdo normální líbit takovou situaci, kdy hnusnou krajinu po dolech necháme ladem a namísto toho si zničíme kus přírody a nejúrodnější zemědělskou půdu tím, že tam postavíme větrný park?
Dopis Andreje Babiše Hynku Beranovi:
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Vážený pane inženýre,
dne 30. 5. 2026 obdržel Úřad vlády České republiky od Vás, jakožto zástupce petentů, petici s názvem „Za dodržování zákonů a práva v České republice při pořizování Změny č. 2 Politiky územního rozvoje ČR a souvisejících opatření“, v níž petenti vyjadřují nesouhlas s vymezováním oblastí pro výstavbu zařízení obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných elektráren.
Česká republika je povinna vytvářet podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, ve znění směrnice (EU) 2023/2413 (tzv. RED III), a se zákonem č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon zavádí institut nezbytných a akceleračních oblastí pro využití obnovitelných zdrojů energie a zároveň stanoví limity pro jejich vymezování.
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v současné době pořizuje Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu obsahující vymezení akceleračních oblastí celostátního významu včetně souvisejících územních opatření a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh této změny byl zveřejněn dne 14. dubna 2026 na webových stránkách MMR: https://www.uur.cz/uzemniplanovani/uzemni-rozvojovy-plan/. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 15. května 2026. Každý měl možnost se veřejného projednání účastnit a uplatnit připomínky k projednávanému návrhu.
Připomínky bylo možné podat nejpozději do 1. června 2026 včetně, a to písemně MMR jako pořizovateli příslušné územně plánovací dokumentace. K připomínkám podaným po této lhůtě se podle příslušných procesních pravidel nepřihlíží. Ministerstvo životního prostředí není v této fázi orgánem pořizujícím Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu ani orgánem rozhodujícím o vymezení konkrétních akceleračních oblastí.
Současně je ochrana přírody a krajiny je podle § 1 a § 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, veřejným zájmem, který musí být při přípravě i povolování jednotlivých záměrů zohledňován. Součástí tohoto rámce je rovněž ochrana zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí i zvláště chráněných druhů živočichů.
Podle § 4 odst. 1 zákona č. 249/2025 Sb., zákon o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), nelze akcelerační oblast vymezit na území evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani zvláště chráněného území. Již při přípravě podkladů proto dochází k posuzování možných střetů s ochranou přírody, krajiny a dalšími veřejnými zájmy tak, aby byly identifikovány pouze lokality s co nejnižší mírou konfliktů. Ochrana přírody a krajiny tak zůstává zachována i při naplňování cílů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie.
Je třeba zdůraznit, že případné zařazení určitého území do akcelerační oblasti samo o sobě automaticky neznamená povolení konkrétní stavby větrné elektrárny. Každý jednotlivý záměr musí i nadále projít příslušnými povolovacími procesy podle stavebního zákona a v relevantních případech rovněž posouzením vlivů na životní prostředí a posouzením vlivů na chráněné části přírody. V těchto řízeních jsou posuzovány konkrétní dopady záměru na krajinný ráz, chráněné druhy živočichů, migrační trasy ptactva, hlukové poměry, vodní režim území i další možné vlivy. Dotčené obce i veřejnost mají v těchto procesech možnost uplatňovat své připomínky a zákonem stanovená práva.
Veřejně dostupné odborné podklady ani dosavadní rozhodovací praxe v České republice neprokazují obecný závěr, že by větrné elektrárny při dodržení zákonných požadavků automaticky představovaly nepřípustné riziko pro zdraví obyvatel. Stejně tak otázky ochrany ptactva a migrace živočichů jsou standardní součástí odborného posuzování jednotlivých záměrů a mohou vést k úpravě projektu, stanovení podmínek nebo i k nevydání příslušného povolení, pokud by nebyly splněny zákonné podmínky ochrany přírody.
Vláda považuje za důležité, aby příprava případných projektů probíhala transparentně a za včasné komunikace s dotčenými obcemi a veřejností. Otevřená komunikace a kvalitní odborné podklady představují důležitý předpoklad pro řádné posouzení jednotlivých záměrů i pro zachování důvěry veřejnosti v celý proces.
Děkujeme Vám za zaslané stanovisko a za Váš zájem o ochranu životního prostředí a krajiny. Další informace o akceleračních oblastech naleznete na webu Ministerstva životního prostředí:
https://mzp.gov.cz/cz/agenda/akceleracni-oblasti/casto-kladene-dotazy
S pozdravem
Ing. Andrej Babiš
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