Zwyrtek Hamplová: Teď skutečně nejde o Pavla ani o NATO

29.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vydání předběžného opatření Ústavního soudu k cestě prezidenta Pavla na summit NATO

Zwyrtek Hamplová: Teď skutečně nejde o Pavla ani o NATO
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Předběžné opatření tohoto typu nemělo být vůbec vydáno. Kompetenční žaloba není obsahově kompetenční žalobou. Ústavní soud není oprávněn ukládat vládě úkoly žádnou právní cestou. Vláda není v tomto smyslu ani samostatný právní subjekt.

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O tom podobně mluvíme všichni právníci, věnující se ústavnímu právu. Cyril Svoboda nám jako spoluautor Ústavy ČR proto mluví z duše (ZDE). Tady teď skutečně nejde o Petra Pavla, o Ankaru ani o NATO… Ale o nebezpečí zneužití Ústavy pro aktuální, konkrétní politický zájem, bez jakéhokoli obecného, akutního zájmu, kde by hrozilo jakékoli bezprostřední nebezpečí… Hlásím se proto k odlišnému a jasně formulovanému názoru dvou ústavních soudců.

Tomu předběžnému opatření dnes mnozí tleskají, ale příště se může něco podobného stát jim, protože se podobné zacházení s naší Ústavou stane běžným. To nelze připustit, a je nutné se k tomu vyjadřovat především z odborného hlediska. Tedy opakujme si stále a zcela všichni:

Ústava ČR musí být absolutně nepolitická. Nestranná. Rovně přistupující vůči všem. Jen potom je opravdovou Ústavou.

Roli, kterou plní v těchto dnech vydané předběžné opatření, Ústava ČR nemá plnit a ani není oprávněna plnit. Jsem ráda, že to svými slovy vyjádřil přímo spoluautor jejího textu Cyril Svoboda, kterého si za to velmi vážím a který má za to můj velký osobní i profesní respekt.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
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NATO , Pavel , ÚS , Zwyrtek Hamplová

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