„Báli se.“ Bystroň ukázal, proč prošlo usnesení „Migranti zpět“

17. června europarlament odhlasoval změnu v evropském systému pro vracení ilegálních migrantů do zemí původu. Nová pravidla mají systém zjednodušit a také zrychlit. Ale mají také zároveň respektovat mezinárodní právo, lidská práva, zvláště tedy zákaz nuceného vyhoštění (refoulement – pozn. red.) a kolektivního vyhošťování. Rozhodnutí o návratu od relevantních orgánů tak bude zároveň znamenat povinnost opustit příslušnou zemi EU hned nebo ve stanoveném čase.
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Státy také budou moci podnikat opatření, aby k vyhoštění došlo, tedy například domovní prohlídky nebo zabavovat a prohlížet elektronická zařízení. „Bude možné převážet migranty, vůči nimž bylo vydáno rozhodnutí o návratu (s výjimkou nezletilých bez doprovodu), do „návratových center“ na území země, která souhlasí s jejich přijetím, a to na základě dohody uzavřené členským státem EU,“ uvádí dále europarlament. Jenže tyto dohody bude možné uzavírat jen se zeměmi, které dodržují lidská práva.
Europoslanci nová pravidla schválili v poměru 418 pro, 218 proti a 30 zdržení se hlasování. Přičemž po sečtení hlasů se někteří europoslanci z protimigračních stran začali hlasitě radovat a skandovat: „Pošlete je zpět.“ Jejich odpůrci na ně pak začali pokřikovat, že by se měli stydět.
Změna už byla dle deníku Guardian kritizována lidskoprávními organizacemi, jako např. Amnesty International France, která ji označila za „absurdní, krutou a diskriminační“. A také 16 experty OSN, kteří prý již našli více než tucet rozporů s mezinárodní lidskoprávní legislativou.
Hlasování bylo výjimečné i v tom, že na stejné straně byly protiimigrační strany a také strany z EPP, tedy spíše středopravicové strany. Od levicových stran pak začala pršet obvinění, jak jsou politici hlasující pro tuto změnu bezcitní, jaká je to diskriminace a že takto začíná fašismus.
SEND THEM BACK! ??— Petr Bystron (@PetrBystronAfD) June 17, 2026
Großer Jubel im EU-Parlament: Die Rückführungsverordnung ist beschlossen! pic.twitter.com/vA0Ywl2l1U
Pro ParlamentníListy.cz se ke změně vyjádřil europoslanec Petr Bystroň, jehož strana AfD hlasovala pro změnu. Ten poznamenal, že v europarlamentu mají pravicové strany většinu, když se německá CDU chová tak, jak slíbila svým voličům. „Stačí, aby dělali to, co slíbili lidem,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. Podle něho byl na CDU vyvíjen tlak nejen od voličů, ale také od koaličních stran v „lidovecké“ eurofrakci EPP. Německá vládní strana, vůči které Bystroňova AfD stojí v opozici, podle něho pro danou změnu hlasovala v europarlamentu proto, aby mohla říct, že udělala něco proti migraci.
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