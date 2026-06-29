„Báli se.“ Bystroň ukázal, proč prošlo usnesení „Migranti zpět“

29.06.2026 11:34 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Za velkého nadšení byla v Evropském parlamentu schválena změna migrační politiky EU. „Pošlete je zpět,“ skandovali europoslanci k velkému rozčarování evropské levice. Europoslanec českého původu za německou AfD Petr Bystroň sdělil ParlamentnímListům.cz, že usnesení prošlo díky tlaku voličů na zástupce německé vládní strany CDU.

„Báli se.“ Bystroň ukázal, proč prošlo usnesení „Migranti zpět“
Foto: Petr Bystroň
Popisek: Petr Bystroň v USA

17. června europarlament odhlasoval změnu v evropském systému pro vracení ilegálních migrantů do zemí původu. Nová pravidla mají systém zjednodušit a také zrychlit. Ale mají také zároveň respektovat mezinárodní právo, lidská práva, zvláště tedy zákaz nuceného vyhoštění (refoulement – pozn. red.) a kolektivního vyhošťování. Rozhodnutí o návratu od relevantních orgánů tak bude zároveň znamenat povinnost opustit příslušnou zemi EU hned nebo ve stanoveném čase.

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

1%
7%
90%
2%
hlasovalo: 860 lidí
„Občané třetích zemí, na které se vztahuje rozhodnutí o návratu, budou povinni spolupracovat s orgány. Za účelem přípravy jejich návratu mohou být na základě individuálního posouzení zadrženi, například pokud nespolupracují, hrozí u nich riziko útěku nebo představují bezpečnostní riziko. Zadržení bude muset nařídit správní nebo soudní orgán a může trvat až 24 měsíců. V případě změny okolností, objevení nových informací nebo zlepšení spolupráce se třetí zemí bude možné zadržení prodloužit celkem až o šest měsíců. Pokud se státní příslušník třetí země přestěhuje do jiného členského státu, může se na něj vztahovat nová lhůta zadržení. Členské státy budou rovněž moci vyžadovat pravidelné hlášení nebo povinnost pobývat na určeném místě. Lze rovněž uložit alternativy k zadržení, jako je finanční záruka nebo elektronický dohled,“ uvádí europarlament.

Státy také budou moci podnikat opatření, aby k vyhoštění došlo, tedy například domovní prohlídky nebo zabavovat a prohlížet elektronická zařízení. „Bude možné převážet migranty, vůči nimž bylo vydáno rozhodnutí o návratu (s výjimkou nezletilých bez doprovodu), do „návratových center“ na území země, která souhlasí s jejich přijetím, a to na základě dohody uzavřené členským státem EU,“ uvádí dále europarlament. Jenže tyto dohody bude možné uzavírat jen se zeměmi, které dodržují lidská práva.

Europoslanci nová pravidla schválili v poměru 418 pro, 218 proti a 30 zdržení se hlasování. Přičemž po sečtení hlasů se někteří europoslanci z protimigračních stran začali hlasitě radovat a skandovat: „Pošlete je zpět.“ Jejich odpůrci na ně pak začali pokřikovat, že by se měli stydět.

Změna už byla dle deníku Guardian kritizována lidskoprávními organizacemi, jako např. Amnesty International France, která ji označila za „absurdní, krutou a diskriminační“. A také 16 experty OSN, kteří prý již našli více než tucet rozporů s mezinárodní lidskoprávní legislativou.

Hlasování bylo výjimečné i v tom, že na stejné straně byly protiimigrační strany a také strany z EPP, tedy spíše středopravicové strany. Od levicových stran pak začala pršet obvinění, jak jsou politici hlasující pro tuto změnu bezcitní, jaká je to diskriminace a že takto začíná fašismus.

Pro ParlamentníListy.cz se ke změně vyjádřil europoslanec Petr Bystroň, jehož strana AfD hlasovala pro změnu. Ten poznamenal, že v europarlamentu mají pravicové strany většinu, když se německá CDU chová tak, jak slíbila svým voličům. „Stačí, aby dělali to, co slíbili lidem,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. Podle něho byl na CDU vyvíjen tlak nejen od voličů, ale také od koaličních stran v „lidovecké“ eurofrakci EPP. Německá vládní strana, vůči které Bystroňova AfD stojí v opozici, podle něho pro danou změnu hlasovala v europarlamentu proto, aby mohla říct, že udělala něco proti migraci.

Psali jsme:

Ukrajinští muži jako zdroj pro frontu. Evropa mění pravidla ochrany
Igor Chaun: Zchudlý a odnárodněný občan se nebouří. Znám plán EU
Cenzura se vrátila. V Německu nepustí film o migrantech
Lámou se ledy? Co se musí stát, aby Evropa nebyla ztracená

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.europarl.europa.eu

https://www.theguardian.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , europarlament , migrace , migranti , CDU , EPP , AfD , Bystroň

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pomohou nová pravidla EU s deportacemi migrantů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Martin Baxa byl položen dotaz

Stávka na ČT

Co říkáte na to, že ČT, která je placená z našich peněz vlastně stávkuje a zasahuje stávkou do vysílání? Já chápu, že chtějí vyjádřit svůj názor a ve svém volném čase, ať tak činí, ale zasahovat do vysílání mi nepřijde vzhledem k poplatkům, které platíme košér. Jak se na to díváte vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura předjednává summit NATO. „Podpora Ukrajině by měla skončit.“

9:04 Okamura předjednává summit NATO. „Podpora Ukrajině by měla skončit.“

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura zastupuje Českou republiku na summitu parlamentních deleg…